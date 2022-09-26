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"Злые русские хакеры" рассекретили украинских разведчиков в НАТО и ЕС - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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"Злые русские хакеры" рассекретили украинских разведчиков в НАТО и ЕС
"Злые русские хакеры" рассекретили украинских разведчиков в НАТО и ЕС - РИА Новости Крым, 26.09.2022
"Злые русские хакеры" рассекретили украинских разведчиков в НАТО и ЕС
Российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") опубликовала сведения о сотрудниках службы внешней разведки (СВР) Украины. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T08:06
2022-09-26T08:20
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") опубликовала сведения о сотрудниках службы внешней разведки (СВР) Украины. Об этом со ссылкой на опубликованные на сайте "Немезида" данные пишет РИА Новости.Подлинность информации подтвердил и источник в правоохранительных органах. Речь идет о представителях разведки, работающих под прикрытием посольств более чем в 20 странах. В их число вошли США, Франция, Италия, Германия, Польша, а также Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Греция, Ирак, ЮАР, Таджикистан и другие.Кроме того, в сети опубликованы данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение.По заявлению хакеров, они получили доступ к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР.
https://crimea.ria.ru/20220718/khakery-nashli-spisok-rossiyan-rabotayuschikh-na-ukrainskuyu-razvedku-1123877681.html
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российская федерация (россия, рф), украина, в мире, новости
"Злые русские хакеры" рассекретили украинских разведчиков в НАТО и ЕС

Российские хакеры выложили в сеть данные 1500 украинских разведчиков в странаха ЕС и США

08:06 26.09.2022 (обновлено: 08:20 26.09.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХакерская атака. Архивное фото
Хакерская атака. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская хакерская группировка RaHDIt ("Злые русские хакеры") опубликовала сведения о сотрудниках службы внешней разведки (СВР) Украины. Об этом со ссылкой на опубликованные на сайте "Немезида" данные пишет РИА Новости.
Подлинность информации подтвердил и источник в правоохранительных органах. Речь идет о представителях разведки, работающих под прикрытием посольств более чем в 20 странах. В их число вошли США, Франция, Италия, Германия, Польша, а также Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Греция, Ирак, ЮАР, Таджикистан и другие.
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Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку
Кроме того, в сети опубликованы данные украинских разведчиков, работающих в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО, и свыше 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение.
По заявлению хакеров, они получили доступ к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР.
 
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