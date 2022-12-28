Рейтинг@Mail.ru
Хакеры рассекретили данные украинских солдат и офицеров "кибервойск" - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221228/khakery-rassekretili-dannye-ukrainskikh-soldat-i-ofitserov-kibervoysk-1126162760.html
Хакеры рассекретили данные украинских солдат и офицеров "кибервойск"
Хакеры рассекретили данные украинских солдат и офицеров "кибервойск" - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Хакеры рассекретили данные украинских солдат и офицеров "кибервойск"
Российская хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" информацию о более чем 70 украинских солдатах и... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T09:26
2022-12-28T09:26
украина
общество
новости
сбу (служба безопасности украины)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111245/16/1112451682_0:322:2951:1982_1920x0_80_0_0_0569329d39f61def40d5a8c7a176a290.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российская хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" информацию о более чем 70 украинских солдатах и офицерах "кибервойск".Во вторник RaHDit обнародовали данные об украинских хакерах — IT Army of Ukraine, состоящую из 759 человек, и SMM'щиках движения Save UA – здесь 406 человек. Сейчас перешли к "элите украинских кибервойск".Российские хакеры отмечают, что рассекреченные данные принадлежат профессиональным "взломщикам" министерства обороны Украины, сотрудникам Нацгвардии, СБУ, а также представителям учебных заведений, которые готовят защитников информации. На сайте также опубликована информация о курсантах и преподавателях военных вузов Украины, офицерах ИТ-отделов."Это штучный товар. Это те, кто дергает за ниточки IT-армию и прочую шушеру, указывая куда им ломиться и в какое время жать на кнопки. Но даже они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижеров украинской киберклоунады", — пообещали хакеры.Ранее RaHDit опубликовала на "Немезиде" списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа "Zаря". Тогда были "слиты" данные свыше 400 человек, которые намерены пополнить ряды украинских спецслужб, и их кураторов. В сентябре "Злые русские хакеры" рассекретили сведения о сотрудниках службы внешней разведки Украины, а летом — нашли список россиян, работающих на украинскую разведку.Читайте также на РИА Новости Крым:Набрали по объявлению: кто работает в разведуправлении УкраиныХакеры взломали серверы Национального университета обороны УкраиныХакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111245/16/1112451682_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_4270f8056ecbc8905c3bb34787163346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, общество, новости, сбу (служба безопасности украины), всу (вооруженные силы украины)
Хакеры рассекретили данные украинских солдат и офицеров "кибервойск"

Хакеры RaHDit обнародовали данные украинских солдат и офицеров "кибервойск"

09:26 28.12.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлобальная атака вируса-вымогателя. Архивное фото
Глобальная атака вируса-вымогателя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российская хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" информацию о более чем 70 украинских солдатах и офицерах "кибервойск".
Во вторник RaHDit обнародовали данные об украинских хакерах — IT Army of Ukraine, состоящую из 759 человек, и SMM'щиках движения Save UA – здесь 406 человек. Сейчас перешли к "элите украинских кибервойск".

"Переходим ко второму этапу. Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF ("Захват флага") среди силовых структур 404", — говорится в сообщении в Telegram-канале RaHDit.

Российские хакеры отмечают, что рассекреченные данные принадлежат профессиональным "взломщикам" министерства обороны Украины, сотрудникам Нацгвардии, СБУ, а также представителям учебных заведений, которые готовят защитников информации. На сайте также опубликована информация о курсантах и преподавателях военных вузов Украины, офицерах ИТ-отделов.
"Это штучный товар. Это те, кто дергает за ниточки IT-армию и прочую шушеру, указывая куда им ломиться и в какое время жать на кнопки. Но даже они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижеров украинской киберклоунады", — пообещали хакеры.
Ранее RaHDit опубликовала на "Немезиде" списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа "Zаря". Тогда были "слиты" данные свыше 400 человек, которые намерены пополнить ряды украинских спецслужб, и их кураторов. В сентябре "Злые русские хакеры" рассекретили сведения о сотрудниках службы внешней разведки Украины, а летом — нашли список россиян, работающих на украинскую разведку.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Набрали по объявлению: кто работает в разведуправлении Украины
Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины
Хакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку
 
УкраинаОбществоНовостиСБУ (Служба безопасности Украины)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:49В Керченском проливе шторм: как работает переправа
09:26Хакеры рассекретили данные украинских солдат и офицеров "кибервойск"
09:16Крыму угрожают снегодождевые паводки
09:11На Крым надвигается шторм
08:42Севастополь в лидерах по темпам роста промышленного производства в стране
08:23Как будут работать коммунальные службы Симферополя в праздники
08:02Чудо в детском хосписе: что в Новый год помогает жить и верить
07:31Надо ли пить витамины зимой: врач рассказала о пользе и вреде
07:05Свадебный бум: крымчане решили массово жениться перед Новым годом
03:33Выплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домов
00:01В Крыму опять дожди: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 28 декабря
21:57Главные события и заявления дня: 27 декабря
21:36Как повысить свой доход — советы бизнес-тренера
21:09Главные новости Крыма: 27 декабря
20:46Когда в России появится косметика из отечественного сырья – эксперт
20:21Турция нашла 58 млрд кубометров газа: что будет с хабом
19:59В Балаклаве впервые отремонтируют здание старинной водолечебницы
19:21Ответ России на "нефтяной потолок" – указ Путина
19:17Убытки предприятий Крыма превысили 12 млрд рублей – Крымстат
Лента новостейМолния