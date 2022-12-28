https://crimea.ria.ru/20221228/khakery-rassekretili-dannye-ukrainskikh-soldat-i-ofitserov-kibervoysk-1126162760.html
Хакеры рассекретили данные украинских солдат и офицеров "кибервойск"
Хакеры рассекретили данные украинских солдат и офицеров "кибервойск" - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Хакеры рассекретили данные украинских солдат и офицеров "кибервойск"
Российская хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" информацию о более чем 70 украинских солдатах и... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T09:26
2022-12-28T09:26
2022-12-28T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российская хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" информацию о более чем 70 украинских солдатах и офицерах "кибервойск".Во вторник RaHDit обнародовали данные об украинских хакерах — IT Army of Ukraine, состоящую из 759 человек, и SMM'щиках движения Save UA – здесь 406 человек. Сейчас перешли к "элите украинских кибервойск".Российские хакеры отмечают, что рассекреченные данные принадлежат профессиональным "взломщикам" министерства обороны Украины, сотрудникам Нацгвардии, СБУ, а также представителям учебных заведений, которые готовят защитников информации. На сайте также опубликована информация о курсантах и преподавателях военных вузов Украины, офицерах ИТ-отделов."Это штучный товар. Это те, кто дергает за ниточки IT-армию и прочую шушеру, указывая куда им ломиться и в какое время жать на кнопки. Но даже они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижеров украинской киберклоунады", — пообещали хакеры.Ранее RaHDit опубликовала на "Немезиде" списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа "Zаря". Тогда были "слиты" данные свыше 400 человек, которые намерены пополнить ряды украинских спецслужб, и их кураторов. В сентябре "Злые русские хакеры" рассекретили сведения о сотрудниках службы внешней разведки Украины, а летом — нашли список россиян, работающих на украинскую разведку.Читайте также на РИА Новости Крым:Набрали по объявлению: кто работает в разведуправлении УкраиныХакеры взломали серверы Национального университета обороны УкраиныХакеры нашли список россиян, работающих на украинскую разведку
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РИА Новости Крым
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украина, общество, новости, сбу (служба безопасности украины), всу (вооруженные силы украины)
Хакеры рассекретили данные украинских солдат и офицеров "кибервойск"
Хакеры RaHDit обнародовали данные украинских солдат и офицеров "кибервойск"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Российская хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала на антифашистском портале "Немезида" информацию о более чем 70 украинских солдатах и офицерах "кибервойск".
Во вторник RaHDit обнародовали данные об украинских хакерах — IT Army of Ukraine, состоящую из 759 человек, и SMM'щиках движения Save UA – здесь 406 человек. Сейчас перешли к "элите украинских кибервойск".
"Переходим ко второму этапу. Знакомьтесь: элита украинских кибервойск — штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF ("Захват флага") среди силовых структур 404", — говорится в сообщении в Telegram-канале RaHDit.
Российские хакеры отмечают, что рассекреченные данные принадлежат профессиональным "взломщикам" министерства обороны Украины, сотрудникам Нацгвардии, СБУ, а также представителям учебных заведений, которые готовят защитников информации. На сайте также опубликована информация о курсантах и преподавателях военных вузов Украины, офицерах ИТ-отделов.
"Это штучный товар. Это те, кто дергает за ниточки IT-армию и прочую шушеру, указывая куда им ломиться и в какое время жать на кнопки. Но даже они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижеров украинской киберклоунады", — пообещали хакеры.
Ранее RaHDit опубликовала на "Немезиде" списки курсантов и преподавателей Академии службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа "Zаря". Тогда были "слиты" данные свыше 400 человек
, которые намерены пополнить ряды украинских спецслужб, и их кураторов. В сентябре "Злые русские хакеры" рассекретили сведения о сотрудниках службы внешней разведки Украины, а летом — нашли список россиян, работающих на украинскую разведку.
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