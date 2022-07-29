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Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины
Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины
Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины и заменили их методички на пособия о зверствах киевского режима, пишет РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T18:38
2022-07-29T18:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины и заменили их методички на пособия о зверствах киевского режима, пишет РИА Новости со ссылкой на участника группы RaHDit."Сегодня, в день Сил специальный операций Украины, в результате совместной операции хакерских группировок Beregini и RaHDIt были атакованы серверы кузницы кадров этой структуры — Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского", — рассказал источник.Сообщается, что с серверов были скачены методические пособия, списки преподавателей, слушателей и выпускников за прошлые годы с указанием мест их распределения. Взамен, по словам хакера, там оставили "правильные пособия, освещающие зверства киевского режима в Донбассе" и уведомление, что "после окончания СВО данное учебное заведение будет носить имя легендарного российского разведчика Павла Судоплатова".Ранее хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации она одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, хакерской атаке подверглись сайты местных органов власти по всей стране.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее хакеры RaHDit нашли список россиян, работающих на украинскую разведку, среди них наркоманы и уголовники.
https://crimea.ria.ru/20220706/zlye-russkie-khakery-opublikovali-dannye-o-tysyache-ukrainskikh-razvedchikov-1123757980.html
https://crimea.ria.ru/20220721/krymchanin-planiroval-ustraivat-kompyuternye-ataki-na-seti-gospredpriyatiy-1123920325.html
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Новости
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60
украина, в мире, российская федерация (россия, рф)
Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины

Хакеры взломали серверы Нацуниверситета обороны Украины и оставили данные о зверствах ВСУ

18:38 29.07.2022
 
© geralt-9301/pixabayХакер
Хакер
© geralt-9301/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины и заменили их методички на пособия о зверствах киевского режима, пишет РИА Новости со ссылкой на участника группы RaHDit.
"Сегодня, в день Сил специальный операций Украины, в результате совместной операции хакерских группировок Beregini и RaHDIt были атакованы серверы кузницы кадров этой структуры — Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского", — рассказал источник.
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Сообщается, что с серверов были скачены методические пособия, списки преподавателей, слушателей и выпускников за прошлые годы с указанием мест их распределения. Взамен, по словам хакера, там оставили "правильные пособия, освещающие зверства киевского режима в Донбассе" и уведомление, что "после окончания СВО данное учебное заведение будет носить имя легендарного российского разведчика Павла Судоплатова".
Ранее хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации она одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, хакерской атаке подверглись сайты местных органов власти по всей стране.
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Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее хакеры RaHDit нашли список россиян, работающих на украинскую разведку, среди них наркоманы и уголовники.
 
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