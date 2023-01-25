https://crimea.ria.ru/20230125/armiya-ne-spravitsya-v-chekhii-dopustili-chastichnuyu-mobilizatsiyu-1126581659.html

Армия не справится: в Чехии допустили частичную мобилизацию

Армия не справится: в Чехии допустили частичную мобилизацию - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Армия не справится: в Чехии допустили частичную мобилизацию

В случае военного конфликта в Европе численного состава профессиональной армии Чехии не хватит и понадобится "частичная мобилизация людей и техники". Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T16:18

2023-01-25T16:18

2023-01-25T16:18

чехия

в мире

россия

нато

политика

европейский союз

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В случае военного конфликта в Европе численного состава профессиональной армии Чехии не хватит и понадобится "частичная мобилизация людей и техники". Об этом заявил начальник генштаба чешской армии генерал-майор Карел Ржегка.По его мнению, если бы возник конфликт между НАТО и Россией, то это так или иначе сразу коснулось бы Чехии."Если мы будем потенциально с кем-то воевать в большой войне, кроме неких террористических групп, то это будет Россия", - заявил Ржегка в интервью агентству ЧТК.Однако имеющихся у страны сил для какого-либо участия в конфликте не хватит, констатировал он, поэтому понадобится участие всего общества.Поэтому западные страны, включая Чехию, сейчас пересматривают свои стратегические документы и готовят корректировку стратегии обороны и безопасности. По мнению Ржегки, общественность не исключает возможность длительного военного конфликта против сильного противника."Это, естественно, требует совершенно иного подхода к обороне и совершенно иного подхода к созданию возможностей армии", - подчеркнул начальник чешского генштаба.Частичная мобилизация в РоссииПрезидент России объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября 2022 года. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Однако слухи о новой волне мобилизации регулярно появляются в соцсетях. Российский лидер неоднократно заявлял о том, что в стране не готовят проведение новой волны мобилизации, для этого пока нет никаких факторов. По его словам, из 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации. Остальные – так называемый боевой резерв. Они проходят подготовку и боевое слаживание на полигонах.Вместе с тем указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку предусматривает помимо призыва ряд других важных задач, добавил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Мероприятия по частичной мобилизации в России завершены – МинобороныПутин назвал число мобилизованных в зоне спецоперацииНовая волна мобилизации в России – откуда пошли слухи

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чехия, в мире, россия, нато, политика, европейский союз, частичная мобилизация