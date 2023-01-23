https://crimea.ria.ru/20230123/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-23-yanvarya-1126541379.html

Главные события и заявления дня: 23 января

Главные события и заявления дня: 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Главные события и заявления дня: 23 января

Эксперт оценил возможность "дворцового переворота" на Украине. Киев прячет западное вооружение от России на АЭС. Россия, Эстония и Латвия заявили о понижении... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T22:05

2023-01-23T22:05

2023-01-23T22:30

главное за день

новости

сво

частичная мобилизация

вооруженные силы россии

владимир зеленский (президент украины)

украина

министерство иностранных дел рф (мид рф)

эстония

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/12/1126444976_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed6394f967757227a1e43b3210a65648.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Эксперт оценил возможность "дворцового переворота" на Украине. Киев прячет западное вооружение от России на АЭС. Россия, Эстония и Латвия заявили о понижении уровня дипломатических отношений и высылают послов. Новые победы российской армии в Донбассе. В Кремле пояснили сроки действия указа президента РФ о частичной мобилизации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинские олигархи не верят в победу ЗеленскогоУкраинские олигархи не верят в Зеленского, победу Киева, и даже в сохранение самой Украины, поэтому ищут контакты с силовиками, Москвой и Западом, считает политолог Марат Баширов.Страна с "разрушенной инфраструктурой, огромными людскими потерями, усеянная неразорвавшимися снарядами", по оценке эксперта, не сможет быть комфортным местом для ведения бизнеса в ближайшие несколько десятилетий, "поэтому, сейчас там каждый за себя".Кроме того, политолог отметил, что не только Донбасс, но и остальные территории фактически уже не подчиняются Киеву, а сам Киев не подчиняется недоговороспособному Зеленскому.Киев использует АЭС для хранения западного оружияКиев использует подконтрольные Украине территории атомных электростанций для хранения дорогостоящего вооружения и боеприпасов большого калибра, поставляемых с Запада. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.Речь идет о хранении дорогостоящих и дефицитных для армии ракет к реактивным комплексам HIMARS и систем противовоздушной обороны, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра.Только за последнюю неделю декабря 2022 года на Ровенскую АЭС из-за рубежа доставили несколько железнодорожных вагонов "смертоносного груза", утверждают в службе.Таким образом Киев пытается предотвратить уничтожение вооружения российскими военными, полагают в СВР.Обмен "любезностями"В МИД РФ заявили о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией в ответ на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства и недружественное поведение страны.Ведомство вызвало к себе посла Маргуса Лайдре и заявило ему решительный протест по этому поводу, он должен покинуть страну 7 февраля 2023 года."Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне. Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии", - подчеркнули в МИД.Позднее стало известно, что аналогичное решение только в отношении Москвы приняли в МИД Латвии в знак солидарности с Эстонией. Успех российских войск в ДонбассеДобровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Краснополье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов – Артемовска и Авдеевки.Указ о частичной мобилизации Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку предусматривает помимо призыва ряд других важных задач. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя продолжение действия указа на фоне завершения призыва..

https://crimea.ria.ru/20230123/osnovnye-rossiyskie-partii-uzhe-rabotayut-na-zaporozhe--vlasti-regiona-1126538711.html

https://crimea.ria.ru/20230123/rakety-dlya-udarov-po-krymu-politolog-obyasnil-taktiku-ssha--1126535789.html

https://crimea.ria.ru/20230123/shoygu-utverdil-poryadok-ezhemesyachnoy-vyplaty-mobilizovannym-1126542755.html

украина

эстония

латвия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, сво, частичная мобилизация, вооруженные силы россии, владимир зеленский (президент украины), украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), эстония, латвия