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Главные события и заявления дня: 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Главные события и заявления дня: 23 января
Главные события и заявления дня: 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Главные события и заявления дня: 23 января
Эксперт оценил возможность "дворцового переворота" на Украине. Киев прячет западное вооружение от России на АЭС. Россия, Эстония и Латвия заявили о понижении... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T22:05
2023-01-23T22:30
главное за день
новости
сво
частичная мобилизация
вооруженные силы россии
владимир зеленский (президент украины)
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
эстония
латвия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Эксперт оценил возможность "дворцового переворота" на Украине. Киев прячет западное вооружение от России на АЭС. Россия, Эстония и Латвия заявили о понижении уровня дипломатических отношений и высылают послов. Новые победы российской армии в Донбассе. В Кремле пояснили сроки действия указа президента РФ о частичной мобилизации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинские олигархи не верят в победу ЗеленскогоУкраинские олигархи не верят в Зеленского, победу Киева, и даже в сохранение самой Украины, поэтому ищут контакты с силовиками, Москвой и Западом, считает политолог Марат Баширов.Страна с "разрушенной инфраструктурой, огромными людскими потерями, усеянная неразорвавшимися снарядами", по оценке эксперта, не сможет быть комфортным местом для ведения бизнеса в ближайшие несколько десятилетий, "поэтому, сейчас там каждый за себя".Кроме того, политолог отметил, что не только Донбасс, но и остальные территории фактически уже не подчиняются Киеву, а сам Киев не подчиняется недоговороспособному Зеленскому.Киев использует АЭС для хранения западного оружияКиев использует подконтрольные Украине территории атомных электростанций для хранения дорогостоящего вооружения и боеприпасов большого калибра, поставляемых с Запада. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.Речь идет о хранении дорогостоящих и дефицитных для армии ракет к реактивным комплексам HIMARS и систем противовоздушной обороны, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра.Только за последнюю неделю декабря 2022 года на Ровенскую АЭС из-за рубежа доставили несколько железнодорожных вагонов "смертоносного груза", утверждают в службе.Таким образом Киев пытается предотвратить уничтожение вооружения российскими военными, полагают в СВР.Обмен "любезностями"В МИД РФ заявили о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией в ответ на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства и недружественное поведение страны.Ведомство вызвало к себе посла Маргуса Лайдре и заявило ему решительный протест по этому поводу, он должен покинуть страну 7 февраля 2023 года."Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне. Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии", - подчеркнули в МИД.Позднее стало известно, что аналогичное решение только в отношении Москвы приняли в МИД Латвии в знак солидарности с Эстонией. Успех российских войск в ДонбассеДобровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Краснополье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов – Артемовска и Авдеевки.Указ о частичной мобилизации Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку предусматривает помимо призыва ряд других важных задач. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя продолжение действия указа на фоне завершения призыва..
https://crimea.ria.ru/20230123/osnovnye-rossiyskie-partii-uzhe-rabotayut-na-zaporozhe--vlasti-regiona-1126538711.html
https://crimea.ria.ru/20230123/rakety-dlya-udarov-po-krymu-politolog-obyasnil-taktiku-ssha--1126535789.html
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украина
эстония
латвия
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главное за день, новости, сво, частичная мобилизация, вооруженные силы россии, владимир зеленский (президент украины), украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), эстония, латвия
Главные события и заявления дня: 23 января

Главные события и заявления 23 января

22:05 23.01.2023 (обновлено: 22:30 23.01.2023)
 
© РИА Новости . Kirill Braga / Перейти в фотобанкДобровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
Добровольцы отряда Сталинград на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . Kirill Braga
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Эксперт оценил возможность "дворцового переворота" на Украине. Киев прячет западное вооружение от России на АЭС. Россия, Эстония и Латвия заявили о понижении уровня дипломатических отношений и высылают послов. Новые победы российской армии в Донбассе. В Кремле пояснили сроки действия указа президента РФ о частичной мобилизации.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Украинские олигархи не верят в победу Зеленского

Украинские олигархи не верят в Зеленского, победу Киева, и даже в сохранение самой Украины, поэтому ищут контакты с силовиками, Москвой и Западом, считает политолог Марат Баширов.
Страна с "разрушенной инфраструктурой, огромными людскими потерями, усеянная неразорвавшимися снарядами", по оценке эксперта, не сможет быть комфортным местом для ведения бизнеса в ближайшие несколько десятилетий, "поэтому, сейчас там каждый за себя".
Кроме того, политолог отметил, что не только Донбасс, но и остальные территории фактически уже не подчиняются Киеву, а сам Киев не подчиняется недоговороспособному Зеленскому.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
18:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона

Киев использует АЭС для хранения западного оружия

Киев использует подконтрольные Украине территории атомных электростанций для хранения дорогостоящего вооружения и боеприпасов большого калибра, поставляемых с Запада. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.
Речь идет о хранении дорогостоящих и дефицитных для армии ракет к реактивным комплексам HIMARS и систем противовоздушной обороны, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра.
Только за последнюю неделю декабря 2022 года на Ровенскую АЭС из-за рубежа доставили несколько железнодорожных вагонов "смертоносного груза", утверждают в службе.
Таким образом Киев пытается предотвратить уничтожение вооружения российскими военными, полагают в СВР.
Солдаты армии США загружают управляемые армейские тактические ракеты M39 (ATACMS) в грузовик. (Фото МАЙКА НЕЛЬСОНА / AFP)
16:25Радио "Спутник в Крыму"
Ракеты для ударов по Крыму: политолог объяснил тактику США

Обмен "любезностями"

В МИД РФ заявили о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией в ответ на радикальное сокращение Таллином состава российского посольства и недружественное поведение страны.
Ведомство вызвало к себе посла Маргуса Лайдре и заявило ему решительный протест по этому поводу, он должен покинуть страну 7 февраля 2023 года.
"Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне. Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии", - подчеркнули в МИД.
Позднее стало известно, что аналогичное решение только в отношении Москвы приняли в МИД Латвии в знак солидарности с Эстонией.

Успех российских войск в Донбассе

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Краснополье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, российские силы продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, в том числе в районах ключевых населенных пунктов – Артемовска и Авдеевки.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
21:48
Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным

Указ о частичной мобилизации

Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, поскольку предусматривает помимо призыва ряд других важных задач. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя продолжение действия указа на фоне завершения призыва..
 
Главное за деньНовостиСВОЧастичная мобилизацияВооруженные силы РоссииВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ЭстонияЛатвия
 
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Заголовок открываемого материала
22:05Главные события и заявления дня: 23 января
21:48Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным
21:44Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России
21:14Главные новости Крыма: 23 января
20:57В Турции оценили перспективу поставок танков Leopard Киеву
20:29Настроения сильно изменились: что происходит в Запорожской области
20:03Почему умирают от COVID-19
19:37ВСУ обстреляли Курскую область: обесточены четыре населенных пункта
19:22Аксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца года
18:57В Симферополе сократят еще шесть автобусных маршрутов
18:33Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона
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16:48Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией
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