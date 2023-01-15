https://crimea.ria.ru/20230115/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-15-yanvarya-1126406889.html

Главные события и заявления дня: 15 января

Главные события и заявления дня: 15 января - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Главные события и заявления дня: 15 января

Крушение пассажирского самолета в Непале. Новая провокация Киева против РФ. Смерть Вахтанга Кикабидзе. Продвижение российских войск к Артемовску. Взрыв... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T19:59

2023-01-15T19:59

2023-01-15T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Крушение пассажирского самолета в Непале. Новая провокация Киева против РФ. Смерть Вахтанга Кикабидзе. Продвижение российских войск к Артемовску. Взрыв боеприпасов в Белгородской области. Обо всех главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение пассажирского самолета в НепалеВ непальской Покхаре потерпел катастрофу самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду. На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо граждан России.СМИ сообщали о том, что два гражданина Непала выжили после катастрофы и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Однако представитель авиакомпании Yeti Airlines не подтвердил эту информацию, заявив, что все 72 человека, которые были на борту, погибли.Причины произошедшего пока официально не назывались. Власти Непала создали комиссию по расследованию крушения, она должна представить отчет в течение 45 дней. Предварительно, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность воздушного судна.Поисково-спасательная операция на месте катастрофы приостановлена, ее продолжат в понедельник.Новая провокация Киева против РФМежведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, который работает под эгидой Минобороны РФ, заявил, что спецслужбы Украины готовится осуществить провокацию в рамках зерновой сделки.По данным российской стороны, Киев намерен взорвать зернохранилище в Харьковской области, чтобы обвинить Москву в "провоцировании голода", "создании дефицита продовольствия на Украине" и "срыве зерновой сделки".При этом в западных СМИ инцидент будет представлен как "очередное злодеяние российских войск", требующее "жесткой ответной реакции мирового сообщества". Для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек.Смерть Вахтанга КикабидзеСоветский и грузинский актер, певец, кинорежиссер, сценарист и политик Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет.Продюсер артиста сообщил, что причиной смерти Кикабидзе стали проблемы со здоровьем.Кикабидзе сыграл около 30 ролей в кино. Самые яркие из них: летчик Валико Мизандари из "Мимино", американский шпион Джон Глэбб из телесериала "ТАСС уполномочен заявить?", врач Бенжамен Глонти из комедии "Не горюй".Песни песня про птичку-невеличку "Чито Гврито" и композиция "Мои года" стали визитной карточкой артиста.Гражданская панихида предположительно пройдет 19 января.Продвижение российских войск к АртемовскуВ воскресенье штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Соль.Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.Всего за прошедшие сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях российские военные уничтожили около 300 военнослужащих противника и более 20 единиц техники.Взрыв боеприпасов в Белгородской областиВ Корочанском районе Белгородской области в здании бывшего дома культуры произошла детонация боеприпасов. Три человека погибли, 13 получили ранения. По данным знакомых с ситуацией источников, никто из местных жителей не пострадал.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.

https://crimea.ria.ru/20230115/plokhie-novosti-dlya-kieva-nazvany-sroki-postavok-tankov-leopard-ukraine-1126403358.html

https://crimea.ria.ru/20230115/vs-rf-nanesli-udar-po-sisteme-voennogo-upravleniya-ukrainy--minoborony-1126405663.html

https://crimea.ria.ru/20230115/na-puti-k-rekordu-v-krymu-na-kreschenie-zhdut-anomalnoe-teplo-1126383943.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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