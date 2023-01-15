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Главные события и заявления дня: 15 января - РИА Новости Крым, 15.01.2023
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Главные события и заявления дня: 15 января
Главные события и заявления дня: 15 января - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Главные события и заявления дня: 15 января
Крушение пассажирского самолета в Непале. Новая провокация Киева против РФ. Смерть Вахтанга Кикабидзе. Продвижение российских войск к Артемовску. Взрыв... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T19:59
2023-01-15T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Крушение пассажирского самолета в Непале. Новая провокация Киева против РФ. Смерть Вахтанга Кикабидзе. Продвижение российских войск к Артемовску. Взрыв боеприпасов в Белгородской области. Обо всех главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение пассажирского самолета в НепалеВ непальской Покхаре потерпел катастрофу самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду. На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо граждан России.СМИ сообщали о том, что два гражданина Непала выжили после катастрофы и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Однако представитель авиакомпании Yeti Airlines не подтвердил эту информацию, заявив, что все 72 человека, которые были на борту, погибли.Причины произошедшего пока официально не назывались. Власти Непала создали комиссию по расследованию крушения, она должна представить отчет в течение 45 дней. Предварительно, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность воздушного судна.Поисково-спасательная операция на месте катастрофы приостановлена, ее продолжат в понедельник.Новая провокация Киева против РФМежведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, который работает под эгидой Минобороны РФ, заявил, что спецслужбы Украины готовится осуществить провокацию в рамках зерновой сделки.По данным российской стороны, Киев намерен взорвать зернохранилище в Харьковской области, чтобы обвинить Москву в "провоцировании голода", "создании дефицита продовольствия на Украине" и "срыве зерновой сделки".При этом в западных СМИ инцидент будет представлен как "очередное злодеяние российских войск", требующее "жесткой ответной реакции мирового сообщества". Для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек.Смерть Вахтанга КикабидзеСоветский и грузинский актер, певец, кинорежиссер, сценарист и политик Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет.Продюсер артиста сообщил, что причиной смерти Кикабидзе стали проблемы со здоровьем.Кикабидзе сыграл около 30 ролей в кино. Самые яркие из них: летчик Валико Мизандари из "Мимино", американский шпион Джон Глэбб из телесериала "ТАСС уполномочен заявить?", врач Бенжамен Глонти из комедии "Не горюй".Песни песня про птичку-невеличку "Чито Гврито" и композиция "Мои года" стали визитной карточкой артиста.Гражданская панихида предположительно пройдет 19 января.Продвижение российских войск к АртемовскуВ воскресенье штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Соль.Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.Всего за прошедшие сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях российские военные уничтожили около 300 военнослужащих противника и более 20 единиц техники.Взрыв боеприпасов в Белгородской областиВ Корочанском районе Белгородской области в здании бывшего дома культуры произошла детонация боеприпасов. Три человека погибли, 13 получили ранения. По данным знакомых с ситуацией источников, никто из местных жителей не пострадал.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.
https://crimea.ria.ru/20230115/plokhie-novosti-dlya-kieva-nazvany-sroki-postavok-tankov-leopard-ukraine-1126403358.html
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https://crimea.ria.ru/20230115/na-puti-k-rekordu-v-krymu-na-kreschenie-zhdut-anomalnoe-teplo-1126383943.html
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Главные события и заявления дня: 15 января

Главные события и заявления воскресенья, 15 января

19:59 15.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Крушение пассажирского самолета в Непале. Новая провокация Киева против РФ. Смерть Вахтанга Кикабидзе. Продвижение российских войск к Артемовску. Взрыв боеприпасов в Белгородской области. Обо всех главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крушение пассажирского самолета в Непале

В непальской Покхаре потерпел катастрофу самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду. На борту находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, в том числе четверо граждан России.
СМИ сообщали о том, что два гражданина Непала выжили после катастрофы и находятся в больнице в тяжелом состоянии. Однако представитель авиакомпании Yeti Airlines не подтвердил эту информацию, заявив, что все 72 человека, которые были на борту, погибли.
Причины произошедшего пока официально не назывались. Власти Непала создали комиссию по расследованию крушения, она должна представить отчет в течение 45 дней. Предварительно, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность воздушного судна.
Поисково-спасательная операция на месте катастрофы приостановлена, ее продолжат в понедельник.
Президент Украины Владимир Зеленский
11:29
Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине

Новая провокация Киева против РФ

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, который работает под эгидой Минобороны РФ, заявил, что спецслужбы Украины готовится осуществить провокацию в рамках зерновой сделки.
По данным российской стороны, Киев намерен взорвать зернохранилище в Харьковской области, чтобы обвинить Москву в "провоцировании голода", "создании дефицита продовольствия на Украине" и "срыве зерновой сделки".
При этом в западных СМИ инцидент будет представлен как "очередное злодеяние российских войск", требующее "жесткой ответной реакции мирового сообщества". Для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек.

Смерть Вахтанга Кикабидзе

Советский и грузинский актер, певец, кинорежиссер, сценарист и политик Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет.
Продюсер артиста сообщил, что причиной смерти Кикабидзе стали проблемы со здоровьем.
Кикабидзе сыграл около 30 ролей в кино. Самые яркие из них: летчик Валико Мизандари из "Мимино", американский шпион Джон Глэбб из телесериала "ТАСС уполномочен заявить?", врач Бенжамен Глонти из комедии "Не горюй".
Песни песня про птичку-невеличку "Чито Гврито" и композиция "Мои года" стали визитной карточкой артиста.
Гражданская панихида предположительно пройдет 19 января.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
15:02
ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны

Продвижение российских войск к Артемовску

В воскресенье штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Соль.
Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
Всего за прошедшие сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях российские военные уничтожили около 300 военнослужащих противника и более 20 единиц техники.

Взрыв боеприпасов в Белгородской области

В Корочанском районе Белгородской области в здании бывшего дома культуры произошла детонация боеприпасов. Три человека погибли, 13 получили ранения. По данным знакомых с ситуацией источников, никто из местных жителей не пострадал.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы утром 14 января произошел пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
18:25Радио "Спутник в Крыму"
На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло
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Заголовок открываемого материала
19:59Главные события и заявления дня: 15 января
19:19Сила в почках: уролог назвал шесть правил для поддержания здоровья
18:25На пути к рекорду: в Крыму на Крещение ждут аномальное тепло
17:51В Белгородской области произошел взрыв боеприпасов: трое погибли
16:36Лондон опроверг информацию о планах передавать Киеву вертолеты Apache
16:04Военные РФ за сутки уничтожили восемь украинских гаубиц
15:32Удары по ВСУ в Донбассе: сколько военных потерял противник
15:02ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны
14:43Британия направит Украине ударные вертолеты Apache
14:21Путин высказался о ходе спецоперации на Украине
14:11В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами
13:33Умер Вахтанг Кикабидзе
13:03Два человека выжили в катастрофе самолета в Непале – СМИ
12:31Крымский мост полностью закроют для машин во вторник
12:09Керченская переправа 15 января: как курсируют паромы и что с погодой
11:48Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на 15 января
11:29Плохие новости для Киева: названы сроки поставок танков Leopard Украине
10:54Все находившиеся на борту упавшего в Непале самолета погибли – СМИ
10:09Жуткая авиакатастрофа в Непале: что известно
09:58Киев готовит провокацию в рамках зерновой сделки – Минобороны
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