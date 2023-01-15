https://crimea.ria.ru/20230115/udary-po-vsu-v-donbasse-skolko-voennykh-poteryal-protivnik-1126405776.html

Удары по ВСУ в Донбассе: сколько военных потерял противник

Удары по ВСУ в Донбассе: сколько военных потерял противник - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Удары по ВСУ в Донбассе: сколько военных потерял противник

Российские военные нанесли поражение украинским формированиям на основных направлениях в Донбассе, потери противника за сутки составили порядка 300 человек и... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T15:32

2023-01-15T15:32

2023-01-15T15:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение украинским формированиям на основных направлениях в Донбассе, потери противника за сутки составили порядка 300 человек и более 20 единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Противник отброшен на исходные позицииНа Купянском направлении армейская авиация и артиллерия Западного военного округа нанесла поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля."На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино ЛНР", - говорится в сообщении.Кроме того, артиллеристы и десантники ВС РФ отразили атаку штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. Противник отброшен на исходные позиции. Его потери на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.Наступление на Артемовск"На Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Соль. В ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщили в МО РФ.Путин высказался о ходе спецоперации на Украине >>На Южно-Донецком направлении артиллерийские и мотострелковые подразделения Восточного военного округа, а также морская пехота Тихоокеанского флота нанесли удары по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар ДНР. Также в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери противника за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о ходе спецоперации на Украине >>ВС РФ нанесли удар по системе военного управления Украины – Минобороны >>Британия направит Украине ударные вертолеты Apache >>

https://crimea.ria.ru/20230115/britaniya-napravit-ukraine-udarnye-vertolety-apache-1126405482.html

https://crimea.ria.ru/20230115/vs-rf-nanesli-udar-po-sisteme-voennogo-upravleniya-ukrainy--minoborony-1126405663.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, сво, армия и флот, новости, всу (вооруженные силы украины)