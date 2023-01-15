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Жуткая авиакатастрофа в Непале: что известно - РИА Новости Крым, 15.01.2023
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Жуткая авиакатастрофа в Непале: что известно
Жуткая авиакатастрофа в Непале: что известно - РИА Новости Крым, 15.01.2023
Жуткая авиакатастрофа в Непале: что известно
Самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines, летевший в Покхару из Катманду, потерпел крушение в Покхаре в воскресенье утром, сообщает The Kathmandu... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T10:09
2023-01-15T10:18
в мире
происшествия
непал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines, летевший в Покхару из Катманду, потерпел крушение в Покхаре в воскресенье утром, сообщает The Kathmandu Post и Reuters.На борту находились 68 пассажиров, в том числе 10 иностранцев, и четыре члена экипажа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Непале, в самолете были четверо граждан России.По словам представителя вооруженных сил Непала Кришны Бхандари, самолет буквально "разлетелся на куски". Изначально сообщалось о 16 погибших. Впоследствии местные СМИ сообщили, что на месте катастрофы обнаружены 32 жертвы.На данный момент на месте катастрофы работают стони спасателей и военных.Премьер-министр страны Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением лайнера. Он также поручил министерству внутренних дел, сотрудникам службы безопасности и всем правительственным учреждениям провести эффективные спасательные операции.
https://crimea.ria.ru/20220110/aviakatastrofa-i-taran-poezda-amerikanets-vyzhil-v-dvukh-proisshestviyakh-1121988626.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, происшествия, непал
Материал дополняется
Жуткая авиакатастрофа в Непале: что известно

Не менее 32 человек погибли при крушении авиалайнера в Непале, на борту были граждане РФ

10:09 15.01.2023 (обновлено: 10:18 15.01.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines, летевший в Покхару из Катманду, потерпел крушение в Покхаре в воскресенье утром, сообщает The Kathmandu Post и Reuters.
На борту находились 68 пассажиров, в том числе 10 иностранцев, и четыре члена экипажа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Непале, в самолете были четверо граждан России.
По словам представителя вооруженных сил Непала Кришны Бхандари, самолет буквально "разлетелся на куски". Изначально сообщалось о 16 погибших. Впоследствии местные СМИ сообщили, что на месте катастрофы обнаружены 32 жертвы.
На данный момент на месте катастрофы работают стони спасателей и военных.
Премьер-министр страны Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением лайнера. Он также поручил министерству внутренних дел, сотрудникам службы безопасности и всем правительственным учреждениям провести эффективные спасательные операции.
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Авиакатастрофа и "таран" поезда: американец выжил в двух происшествиях
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