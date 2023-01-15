https://crimea.ria.ru/20230115/zhutkaya-aviakatastrofa-v-nepale-chto-izvestno-1126402876.html

Жуткая авиакатастрофа в Непале: что известно

Жуткая авиакатастрофа в Непале: что известно - РИА Новости Крым, 15.01.2023

Жуткая авиакатастрофа в Непале: что известно

Самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines, летевший в Покхару из Катманду, потерпел крушение в Покхаре в воскресенье утром, сообщает The Kathmandu... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T10:09

2023-01-15T10:09

2023-01-15T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Самолет ATR 72 непальской авиакомпании Yeti Airlines, летевший в Покхару из Катманду, потерпел крушение в Покхаре в воскресенье утром, сообщает The Kathmandu Post и Reuters.На борту находились 68 пассажиров, в том числе 10 иностранцев, и четыре члена экипажа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Непале, в самолете были четверо граждан России.По словам представителя вооруженных сил Непала Кришны Бхандари, самолет буквально "разлетелся на куски". Изначально сообщалось о 16 погибших. Впоследствии местные СМИ сообщили, что на месте катастрофы обнаружены 32 жертвы.На данный момент на месте катастрофы работают стони спасателей и военных.Премьер-министр страны Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением лайнера. Он также поручил министерству внутренних дел, сотрудникам службы безопасности и всем правительственным учреждениям провести эффективные спасательные операции.

https://crimea.ria.ru/20220110/aviakatastrofa-i-taran-poezda-amerikanets-vyzhil-v-dvukh-proisshestviyakh-1121988626.html

непал

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, непал