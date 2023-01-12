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Главные события и заявления дня: 12 января - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Главные события и заявления дня: 12 января
Главные события и заявления дня: 12 января - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Главные события и заявления дня: 12 января
В России зафиксировали первый случай "кракена", введут ли ограничения – ответ Роспотребнадзора. В Кремле прокомментировали новые цели спецоперации. Ситуация на... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T22:06
2023-01-12T22:06
главное за день
сво
министерство обороны рф
россия
украина
штамм коронавируса кракен
коронавирус
распространение коронавируса в рф
дмитрий песков
роман костомаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России зафиксировали первый случай "кракена", введут ли ограничения – ответ Роспотребнадзора. В Кремле прокомментировали новые цели спецоперации. Ситуация на Донецком направлении: ВС РФ продолжает наступление. В МИД РФ оценили инициативу по созданию гумкоридора на Украине. Новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым."Кракен" добрался до России – ждать ли ограниченийВ России зафиксирован первый случай нового штамма омикрона "кракен", диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. По данным Роспотребнадзора, каких-либо ограничений в связи с этим вводить не планируется.Новые цели спецоперации – ответ КремляВсе прежние цели специальной военной операции, которые поставила перед собой Россия, остаются на повестке дня. О новых целях верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Путин не говорил. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он заверил, что Россия намерена освободить всю территорию Донецкой и Луганской народных республик в их границах.В МИД РФ оценили инициативу по созданию гумкоридора на УкраинеУ инициатив по оказанию помощи гражданскому населению не должно быть "сроков давности", они не могут зависеть от политической конъюнктуры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение Анкары открыть гуманитарный коридор на Украине.Кроме того, Захарова напомнила, что в феврале-марте 2022 года жителей Донбасса, находящихся на подконтрольных киевскому режиму территориях, не пускали при попытке выехать в Россию. Поэтому они были вынуждены пересекать украинско-польскую границу и затем через Белоруссию или Калининград добираться на территорию РФ.Захарова заверила, что российская сторона всегда выступает за посредничество и помощь, но при этом отметила, что у гуманитарной работы "не должно быть перерывов" и "о страданиях людей надо помнить всегда".Ситуация на Донецком направлении: ВС РФ продолжает наступлениеВС РФ продолжили успешные наступательные действия на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.Подробности о состоянии фигуриста Романа КостомароваПосле диагностированной у фигуриста Романа Костомарова пневмонии и срочной реанимации состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию остается стабильно тяжелым. Он продолжает находиться в реанимации больницы в "Коммунарке".
https://crimea.ria.ru/20230112/kogda-zapadnye-tanki-poyavyatsya-na-ukraine-1126373380.html
https://crimea.ria.ru/20230112/prizyvniki-do-30-let-mogut-okazatsya-v-rossiyskoy-armii-uzhe-etoy-vesnoy-1126359567.html
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украина
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главное за день, сво, министерство обороны рф, россия, украина, штамм коронавируса кракен, коронавирус, распространение коронавируса в рф, дмитрий песков, роман костомаров, вооруженные силы россии, армия и флот
Главные события и заявления дня: 12 января

Главные события и заявления четверга, 12 января

22:06 12.01.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква в период пандемии коронавируса
Москва в период пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В России зафиксировали первый случай "кракена", введут ли ограничения – ответ Роспотребнадзора. В Кремле прокомментировали новые цели спецоперации. Ситуация на Донецком направлении: ВС РФ продолжает наступление. В МИД РФ оценили инициативу по созданию гумкоридора на Украине. Новые подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова.

О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

"Кракен" добрался до России – ждать ли ограничений

В России зафиксирован первый случай нового штамма омикрона "кракен", диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. По данным Роспотребнадзора, каких-либо ограничений в связи с этим вводить не планируется.

Новые цели спецоперации – ответ Кремля

Все прежние цели специальной военной операции, которые поставила перед собой Россия, остаются на повестке дня. О новых целях верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Путин не говорил. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он заверил, что Россия намерена освободить всю территорию Донецкой и Луганской народных республик в их границах.
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Когда западные танки появятся на Украине

В МИД РФ оценили инициативу по созданию гумкоридора на Украине

У инициатив по оказанию помощи гражданскому населению не должно быть "сроков давности", они не могут зависеть от политической конъюнктуры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение Анкары открыть гуманитарный коридор на Украине.
Кроме того, Захарова напомнила, что в феврале-марте 2022 года жителей Донбасса, находящихся на подконтрольных киевскому режиму территориях, не пускали при попытке выехать в Россию. Поэтому они были вынуждены пересекать украинско-польскую границу и затем через Белоруссию или Калининград добираться на территорию РФ.
Захарова заверила, что российская сторона всегда выступает за посредничество и помощь, но при этом отметила, что у гуманитарной работы "не должно быть перерывов" и "о страданиях людей надо помнить всегда".
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Ситуация на Донецком направлении: ВС РФ продолжает наступление

ВС РФ продолжили успешные наступательные действия на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70 украинских военнослужащих, а также один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Подробности о состоянии фигуриста Романа Костомарова

После диагностированной у фигуриста Романа Костомарова пневмонии и срочной реанимации состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию остается стабильно тяжелым. Он продолжает находиться в реанимации больницы в "Коммунарке".
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