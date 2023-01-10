https://crimea.ria.ru/20230110/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-10-yanvarya-1126332251.html

Главные события и заявления дня: 10 января

Главные события и заявления дня: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Главные события и заявления дня: 10 января

Путин поручил ФАС контролировать цены на лекарства, продукты и стройматериалы. Ситуация с гриппом и ОРВИ в России. Новые сервисы Госуслуг для застрахованных по... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T22:13

2023-01-10T22:13

2023-01-10T22:13

главное за день

визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года

сергей шойгу

дмитрий песков

александр лапин

армия и флот

россия

вооруженные силы россии

экономика

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Путин поручил ФАС контролировать цены на лекарства, продукты и стройматериалы. Ситуация с гриппом и ОРВИ в России. Новые сервисы Госуслуг для застрахованных по ОМС. Ответ Кремля на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск. Расширение арсенала современных ударных средств ВС РФ.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Песков прокомментировал слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войскВ Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении генерала-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, среди опубликованных указов президента указа о назначении Лапина до сих пор не было, однако он напомнил, что есть указы под грифом "секретно.Расширение арсенала современных ударных средств ВС РФРоссия продолжит развивать стратегические ядерные силы, поскольку они являются главным гарантом суверенитета страны. Об этом в ходе селекторного совещания во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, будут приняты исчерпывающие меры, направленные на качественное обновление вооруженных сил. Среди первоочередных задач Шойгу назвал расширение арсенала современных ударных средств, совершенствование системы управления и связи при помощи технологий искусственного интеллекта и увеличение боевых возможностей Воздушно-космических сил.Ситуация с гриппом и ОРВИ - оценка РоспотребнадзораЗаболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, но остается напряженной, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В целом по эпидобстановке среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа - на их долю приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009. Также циркулируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы. Глава ведомства Анна Попова поручила регионам не снижать контроля и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия.В то же время ситуация с коронавирусом оценивается как стабильная.Новые сервисы Госуслуг для застрахованных по ОМСВыбрать страховую организацию и получить сведения о полученных медицинских услугах теперь можно через портал Госуслуг. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Уточняется, что услуги будут доступны пользователям с подтвержденной учетной записью."Новые сервисы позволят значительно упростить взаимодействие всех участников системы обязательного медицинского страхования. И самое важное, делает ближе и комфортнее систему ОМС для застрахованных, дает им возможность получить услуги без обращения в различные инстанции", – подчеркнул председатель ФОМС Илья Баланин.Путин поручил ФАС контролировать ценыПрезидент Владимир Путин заявил о снижении инфляции в России, но призвал активизировать контроль цен. Об этом он сказал на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским."У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них – это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно. Правда, на данный момент все-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению", - отметил Путин.Приоритетное значение будет иметь контроль ценообразования на лекарственные препараты, продовольствие, нефтепродукты, стройматериалы и услуги сотовой связи.

https://crimea.ria.ru/20230110/vsu-obstrelyali-gorod-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1126316232.html

https://crimea.ria.ru/20230110/nikita-mikhalkov-rasskazal-o-svoem-sostoyanii-1126324896.html

https://crimea.ria.ru/20230110/arest-marata-kasema-ne-imeet-otnosheniya-k-zakonu--finskiy-pravozaschitnik-1126330826.html

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