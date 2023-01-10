Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230110/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-10-yanvarya-1126332251.html
Главные события и заявления дня: 10 января
Главные события и заявления дня: 10 января - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Главные события и заявления дня: 10 января
Путин поручил ФАС контролировать цены на лекарства, продукты и стройматериалы. Ситуация с гриппом и ОРВИ в России. Новые сервисы Госуслуг для застрахованных по... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T22:13
2023-01-10T22:13
главное за день
визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года
сергей шойгу
дмитрий песков
александр лапин
армия и флот
россия
вооруженные силы россии
экономика
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126332456_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_ef199cb4bc2fccd0db2f6e0fbb63b01f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Путин поручил ФАС контролировать цены на лекарства, продукты и стройматериалы. Ситуация с гриппом и ОРВИ в России. Новые сервисы Госуслуг для застрахованных по ОМС. Ответ Кремля на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск. Расширение арсенала современных ударных средств ВС РФ.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Песков прокомментировал слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войскВ Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении генерала-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, среди опубликованных указов президента указа о назначении Лапина до сих пор не было, однако он напомнил, что есть указы под грифом "секретно.Расширение арсенала современных ударных средств ВС РФРоссия продолжит развивать стратегические ядерные силы, поскольку они являются главным гарантом суверенитета страны. Об этом в ходе селекторного совещания во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, будут приняты исчерпывающие меры, направленные на качественное обновление вооруженных сил. Среди первоочередных задач Шойгу назвал расширение арсенала современных ударных средств, совершенствование системы управления и связи при помощи технологий искусственного интеллекта и увеличение боевых возможностей Воздушно-космических сил.Ситуация с гриппом и ОРВИ - оценка РоспотребнадзораЗаболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, но остается напряженной, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.В целом по эпидобстановке среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа - на их долю приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009. Также циркулируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы. Глава ведомства Анна Попова поручила регионам не снижать контроля и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия.В то же время ситуация с коронавирусом оценивается как стабильная.Новые сервисы Госуслуг для застрахованных по ОМСВыбрать страховую организацию и получить сведения о полученных медицинских услугах теперь можно через портал Госуслуг. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Уточняется, что услуги будут доступны пользователям с подтвержденной учетной записью."Новые сервисы позволят значительно упростить взаимодействие всех участников системы обязательного медицинского страхования. И самое важное, делает ближе и комфортнее систему ОМС для застрахованных, дает им возможность получить услуги без обращения в различные инстанции", – подчеркнул председатель ФОМС Илья Баланин.Путин поручил ФАС контролировать ценыПрезидент Владимир Путин заявил о снижении инфляции в России, но призвал активизировать контроль цен. Об этом он сказал на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским."У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них – это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно. Правда, на данный момент все-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению", - отметил Путин.Приоритетное значение будет иметь контроль ценообразования на лекарственные препараты, продовольствие, нефтепродукты, стройматериалы и услуги сотовой связи.
https://crimea.ria.ru/20230110/vsu-obstrelyali-gorod-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1126316232.html
https://crimea.ria.ru/20230110/nikita-mikhalkov-rasskazal-o-svoem-sostoyanii-1126324896.html
https://crimea.ria.ru/20230110/arest-marata-kasema-ne-imeet-otnosheniya-k-zakonu--finskiy-pravozaschitnik-1126330826.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0a/1126332456_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f8aceb5f2665282a807137c08c8023e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, визит владимира путина в крым 14 марта 2018 года, сергей шойгу, дмитрий песков, александр лапин, армия и флот, россия, вооруженные силы россии, экономика, здравоохранение в россии, орви, грипп, распространение коронавируса в рф
Главные события и заявления дня: 10 января

Главные события и заявления вторника, 10 января

22:13 10.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота САУ 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Путин поручил ФАС контролировать цены на лекарства, продукты и стройматериалы. Ситуация с гриппом и ОРВИ в России. Новые сервисы Госуслуг для застрахованных по ОМС. Ответ Кремля на слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск. Расширение арсенала современных ударных средств ВС РФ.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Песков прокомментировал слухи о назначении Лапина начштаба Сухопутных войск

В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о назначении генерала-полковника Александра Лапина начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, среди опубликованных указов президента указа о назначении Лапина до сих пор не было, однако он напомнил, что есть указы под грифом "секретно.

Расширение арсенала современных ударных средств ВС РФ

Россия продолжит развивать стратегические ядерные силы, поскольку они являются главным гарантом суверенитета страны. Об этом в ходе селекторного совещания во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, будут приняты исчерпывающие меры, направленные на качественное обновление вооруженных сил. Среди первоочередных задач Шойгу назвал расширение арсенала современных ударных средств, совершенствование системы управления и связи при помощи технологий искусственного интеллекта и увеличение боевых возможностей Воздушно-космических сил.
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
10:35
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Ситуация с гриппом и ОРВИ - оценка Роспотребнадзора

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, но остается напряженной, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В целом по эпидобстановке среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа - на их долю приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009. Также циркулируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы. Глава ведомства Анна Попова поручила регионам не снижать контроля и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия.
В то же время ситуация с коронавирусом оценивается как стабильная.

Новые сервисы Госуслуг для застрахованных по ОМС

Выбрать страховую организацию и получить сведения о полученных медицинских услугах теперь можно через портал Госуслуг. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Уточняется, что услуги будут доступны пользователям с подтвержденной учетной записью.
"Новые сервисы позволят значительно упростить взаимодействие всех участников системы обязательного медицинского страхования. И самое важное, делает ближе и комфортнее систему ОМС для застрахованных, дает им возможность получить услуги без обращения в различные инстанции", – подчеркнул председатель ФОМС Илья Баланин.
Режиссер Никита Михалков во время торжественного запуска тематического поезда, посвященного поэту и писателю Сергею Михалкову, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
16:07
Никита Михалков рассказал о своем состоянии

Путин поручил ФАС контролировать цены

Президент Владимир Путин заявил о снижении инфляции в России, но призвал активизировать контроль цен. Об этом он сказал на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским.
"У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них – это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно. Правда, на данный момент все-таки мы в определенных рамках держим и инфляцию, она у нас снижается, имеет тенденцию к понижению", - отметил Путин.
Приоритетное значение будет иметь контроль ценообразования на лекарственные препараты, продовольствие, нефтепродукты, стройматериалы и услуги сотовой связи.
Правозащитник из Финляндии Йохан Бекман
19:26
Арест Марата Касема не имеет отношения к закону – финский правозащитник
Главное за деньВизит Владимира Путина в Крым 14 марта 2018 годаСергей ШойгуДмитрий ПесковАлександр ЛапинАрмия и флотРоссияВооруженные силы РоссииЭкономикаЗдравоохранение в РоссииОРВИГриппРаспространение коронавируса в РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:13Главные события и заявления дня: 10 января
21:44Врач назвала главные опасности для здоровья кишечника
21:28Разбой в Севастополе: мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазин
21:15Главные новости Крыма: 10 января
21:14Шебекино снова под обстрелом: два человека ранены
20:45Врач развеяла миф о пользе тростникового сахара
20:22На Крым обрушился шторм – видео 1:09
19:54Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу
19:48Крымчанка погибла под колесами авто рядом с пешеходным переходом
19:26Арест Марата Касема не имеет отношения к закону – финский правозащитник
19:03Мощнее ядерной бомбы: почему США не пойдут на изъятие активов России
18:38Подземные квесты и экскурсии: как прошли каникулы в пещере "Таврида"
18:15Полеты в Крым по-прежнему ограничены
17:57Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства многоэтажки в Ялте
17:33На Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой части
17:19Симферополец одним ударом отправил незнакомца в больницу – завели дело
16:58Сколько мусульман Крыма отправятся в хадж в этом году
16:47По году за килограмм: крымчанину вынесли приговор за оборот наркотиков
16:29Главгосэкспертиза утвердила проект газопровода к поселку Кореиз на ЮБК
16:07Никита Михалков рассказал о своем состоянии
Лента новостейМолния