https://crimea.ria.ru/20230109/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-9-yanvarya-1126313275.html

Главные события и заявления дня: 9 января

Главные события и заявления дня: 9 января - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Главные события и заявления дня: 9 января

Соцвыплаты медикам дефицитных специальностей, продление программы госгарантий бесплатной медицинской помощи и новая волна мобилизации в России. Может ли... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T21:59

2023-01-09T21:59

2023-01-09T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Соцвыплаты медикам дефицитных специальностей, продление программы госгарантий бесплатной медицинской помощи и новая волна мобилизации в России. Может ли Германия стать целью для российских атак. Сколько иностранных компаний продолжают работу в России вопреки санкциям. Существует ли в России отмена украинской культуры - заявление секретаря Совбеза РФ Патрушева.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В Германии признали вовлеченность в конфликт с РоссиейПоставляя на Украину тяжелую технику и оружие, Германия становится стороной конфликта с Россией, заявил экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен.По его мнению, из-за поставок БМП Marder Германия может стать целью российских атак. Кроме того, политик выразил уверенность, что Украина с точки зрения конституционных прав человека не является свободным государством, даже если "немецкие газеты и политики утверждают обратное".В Госдуме назвали количество оставшихся в России иностранных компанийНесмотря на санкции со стороны Запада в России остались работать почти 76% иностранных компаний, а ушедшие терпят убытки, сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По словам Володина, освободившиеся ниши заполняют отечественные предприятия, наращивая объемы производства продукции. Так, выпуск одежды вырос на 42%, а медикаментов – на 15%.Новая волна мобилизации в России и опровержение о ее проведенииПресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг распространяющуюся в Telegram-каналах информацию о проведении новой волны частичной мобилизации и призвал доверять только официальным сообщениям от органов власти.Заявления секретаря Совбеза РФ Патрушева об украинском конфликтеРоссия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть, в ряде регионов нашей страны сохраняются украинские национальные традиции и язык, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа", — сказал он.Также он добавил, что в текущем конфликте Вашингтон использует Украину для отработки технологий размежевания и стравливания единого народа."Миллионам людей запрещают говорить на родном им с рождения русском языке, заставляют забыть свои истоки. Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты", - убежден Патрушев.Продление программы госгарантий бесплатной медпомощи до 2025Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.По словам Мишустина, программой предусмотрено увеличение числа доступных видов услуг; расширение возможности медицинской реабилитации, которая теперь будет проводиться и на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медизделий. Кроме того, предусмотрены новые направления - профилактика и лечение больных гепатитом С, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение. Финансирование программы увеличено на 295 млрд рублей.Специальные соцвыплаты медикам дефицитных специальностейПравительство установило специальные социальные выплаты медикам дефицитных специальностей, которые они начнут получать уже с января. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Надбавки получат врачи и специалисты первичного звена здравоохранения; сотрудники скорой помощи; медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах; эксперты, занимающиеся проведением сложных исследований и диагностикой тяжелых заболеваний. Первые специальные соцвыплаты за январь 2023 года медработникам начислят в феврале.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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