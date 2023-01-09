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В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года - РИА Новости Крым, 09.01.2023
В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T15:56
2023-01-09T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.Программой также предусмотрены увеличение числа доступных видов услуг; расширение возможности медицинской реабилитации, которая теперь будет проводиться и на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медизделий. Кроме того, предусмотрены новые направления - профилактика и лечение больных гепатитом С, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение.Главные изменения программы в 2023 годуФинансирование программы увеличено на 295 млрд рублей. Благодаря господдержке, зарплатный фонд сотрудников вырастет не менее чем на 8,5%, кроме того, на 14% увеличат объемы первичной медико-санитарной помощи и на 35% – по медицинской реабилитации.Инвалиды и пациенты, проживающие в отдаленных районах и селах, смогут получить реабилитацию на дому. А медорганизации первичного звена, в которых не хватает специалистов-реабилитологов, смогут получить телемедицинские консультации, в том числе и федеральных специалистов.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до 1 марта Минздрав определит критерии лечения больных гепатитом С в дневном и круглосуточном стационарах, которое можно будет получить по полису ОМС. Отдельные мероприятия предусмотрены по развитию школ здоровья для больных диабетом.
https://crimea.ria.ru/20230102/v-2023-godu-v-sevastopole-serezno-vozmutsya-za-zdravookhranenie--1126235892.html
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минздрав рф, соцзащита, общество, новости, россия, михаил мишустин
В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года

Правительство России продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года

15:56 09.01.2023
 
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Лечение пациентов с Covid-19 в краевой больнице Краснодара - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"В соответствии с задачей, поставленной президентом, правительство продолжает повышать доступность и качество медпомощи. Для этого была продлена и расширена программа государственных гарантий бесплатной медпомощи до 2025 года. По ней граждане могут получить, в том числе высокотехнологичную и специализированную помощь", - отметил он.
Программой также предусмотрены увеличение числа доступных видов услуг; расширение возможности медицинской реабилитации, которая теперь будет проводиться и на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медизделий. Кроме того, предусмотрены новые направления - профилактика и лечение больных гепатитом С, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение.
Главные изменения программы в 2023 году
Финансирование программы увеличено на 295 млрд рублей. Благодаря господдержке, зарплатный фонд сотрудников вырастет не менее чем на 8,5%, кроме того, на 14% увеличат объемы первичной медико-санитарной помощи и на 35% – по медицинской реабилитации.
Инвалиды и пациенты, проживающие в отдаленных районах и селах, смогут получить реабилитацию на дому. А медорганизации первичного звена, в которых не хватает специалистов-реабилитологов, смогут получить телемедицинские консультации, в том числе и федеральных специалистов.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до 1 марта Минздрав определит критерии лечения больных гепатитом С в дневном и круглосуточном стационарах, которое можно будет получить по полису ОМС. Отдельные мероприятия предусмотрены по развитию школ здоровья для больных диабетом.
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Минздрав РФСоцзащитаОбществоНовостиРоссияМихаил Мишустин
 
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