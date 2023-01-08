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Главные события и заявления дня: 8 января

Главные события и заявления дня: 8 января - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Главные события и заявления дня: 8 января

Армия России провела "операцию возмездия". Полсотни российских военных вернулись из украинского плена. В сгоревшей квартире в Москве нашли тела людей с... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T20:06

2023-01-08T20:06

2023-01-08T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Армия России провела "операцию возмездия". Полсотни российских военных вернулись из украинского плена. В сгоревшей квартире в Москве нашли тела людей с огнестрельными ранениями. Каким будет новый город на Арабатской стрелке. Равноправия между мужчинами и женщинами в РФ будут добиваться по новому плану.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым."Операция возмездия"Шестьсот украинских солдат уничтожены в Краматорске в результате массированного ракетного удара по временным пунктам дислокации подразделений ВСУ."В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожены более 600 украинских военнослужащих", – сообщили в оборонном ведомстве.Атака стала "операцией возмездия" в ответ на "преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023-го года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка" в ДНР. Возвращение из украинского пленаВ воскресенье, 8 января, из украинского плена возвращены пятьдесят российских военнослужащих, сообщили в Минобороны."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", – говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили, куда будут направлены освобожденные военнослужащие. Смертельный пожар в МосквеВ Москве на пожаре в многоэтажном жилом доме обнаружены трое погибших с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в столичной прокуратуре."По предварительной информации, на телах двух женщин и мужчины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений", – сказано в сообщении.В ведомстве также сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Каким будет новый город на Арабатской стрелкеНовый город, который планируют построить на Арабатской стрелке, не будет исключительно курортным. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время своего визита в Херсонскую область."Нужно действительно сделать такой город, в котором всем захочется жить, здесь хороший город получится, большой. Очень важно все сделать на века", – сказал Кириенко.Он также рассказал, чем уникальна Арабатская стрелка и как это будет использовано. Новая стратегия в интересах женщинВ России с 2023 года запускается новая национальная стратегия действий в интересах женщин. Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Стратегию будут реализовывать в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План действий разработают "в ближайшее время".Среди главных ее целей: достижение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах, повышение экономической независимости и политической активности женщин в России и профилактика неблагополучия представительниц слабого пола.Авторы документа также рассказали, что, кроме формирования у женщин "интереса к техническим и технологическим специальностям" должно помочь новой стратегии реализоваться.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, москва, происшествия, закон и право, херсонская область