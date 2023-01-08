Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 8 января - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230108/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-8-yanvarya-1126302527.html
Главные события и заявления дня: 8 января
Главные события и заявления дня: 8 января - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Главные события и заявления дня: 8 января
Армия России провела "операцию возмездия". Полсотни российских военных вернулись из украинского плена. В сгоревшей квартире в Москве нашли тела людей с... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T20:06
2023-01-08T20:06
главное за день
сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
москва
происшествия
закон и право
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/08/1126298856_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3f6bdc18c51819fa434ac5b65b3102c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Армия России провела "операцию возмездия". Полсотни российских военных вернулись из украинского плена. В сгоревшей квартире в Москве нашли тела людей с огнестрельными ранениями. Каким будет новый город на Арабатской стрелке. Равноправия между мужчинами и женщинами в РФ будут добиваться по новому плану.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым."Операция возмездия"Шестьсот украинских солдат уничтожены в Краматорске в результате массированного ракетного удара по временным пунктам дислокации подразделений ВСУ."В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожены более 600 украинских военнослужащих", – сообщили в оборонном ведомстве.Атака стала "операцией возмездия" в ответ на "преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023-го года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка" в ДНР. Возвращение из украинского пленаВ воскресенье, 8 января, из украинского плена возвращены пятьдесят российских военнослужащих, сообщили в Минобороны."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", – говорится в сообщении.В ведомстве также сообщили, куда будут направлены освобожденные военнослужащие. Смертельный пожар в МосквеВ Москве на пожаре в многоэтажном жилом доме обнаружены трое погибших с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в столичной прокуратуре."По предварительной информации, на телах двух женщин и мужчины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений", – сказано в сообщении.В ведомстве также сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Каким будет новый город на Арабатской стрелкеНовый город, который планируют построить на Арабатской стрелке, не будет исключительно курортным. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время своего визита в Херсонскую область."Нужно действительно сделать такой город, в котором всем захочется жить, здесь хороший город получится, большой. Очень важно все сделать на века", – сказал Кириенко.Он также рассказал, чем уникальна Арабатская стрелка и как это будет использовано. Новая стратегия в интересах женщинВ России с 2023 года запускается новая национальная стратегия действий в интересах женщин. Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Стратегию будут реализовывать в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План действий разработают "в ближайшее время".Среди главных ее целей: достижение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах, повышение экономической независимости и политической активности женщин в России и профилактика неблагополучия представительниц слабого пола.Авторы документа также рассказали, что, кроме формирования у женщин "интереса к техническим и технологическим специальностям" должно помочь новой стратегии реализоваться.
москва
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/08/1126298856_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b86a0726f889f01ba97e3808fed62aeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, москва, происшествия, закон и право, херсонская область
Главные события и заявления дня: 8 января

Главные события и заявления воскресенья, 8 января

20:06 08.01.2023
 
© Прокуратура МосквыНа месте пожара в многоквартирном доме в Москве найдены тела трех человек с огнестрельными ранениями
На месте пожара в многоквартирном доме в Москве найдены тела трех человек с огнестрельными ранениями
© Прокуратура Москвы
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Армия России провела "операцию возмездия". Полсотни российских военных вернулись из украинского плена. В сгоревшей квартире в Москве нашли тела людей с огнестрельными ранениями. Каким будет новый город на Арабатской стрелке. Равноправия между мужчинами и женщинами в РФ будут добиваться по новому плану.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
"Операция возмездия"
Шестьсот украинских солдат уничтожены в Краматорске в результате массированного ракетного удара по временным пунктам дислокации подразделений ВСУ.
"В общежитии №28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии №47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожены более 600 украинских военнослужащих", – сообщили в оборонном ведомстве.
Атака стала "операцией возмездия" в ответ на "преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023-го года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка" в ДНР.
Возвращение из украинского плена
В воскресенье, 8 января, из украинского плена возвращены пятьдесят российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", – говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, куда будут направлены освобожденные военнослужащие.
Смертельный пожар в Москве
В Москве на пожаре в многоэтажном жилом доме обнаружены трое погибших с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
"По предварительной информации, на телах двух женщин и мужчины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений", – сказано в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Каким будет новый город на Арабатской стрелке
Новый город, который планируют построить на Арабатской стрелке, не будет исключительно курортным. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время своего визита в Херсонскую область.
"Нужно действительно сделать такой город, в котором всем захочется жить, здесь хороший город получится, большой. Очень важно все сделать на века", – сказал Кириенко.
Он также рассказал, чем уникальна Арабатская стрелка и как это будет использовано.
Новая стратегия в интересах женщин
В России с 2023 года запускается новая национальная стратегия действий в интересах женщин. Документ утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Стратегию будут реализовывать в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План действий разработают "в ближайшее время".
Среди главных ее целей: достижение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах, повышение экономической независимости и политической активности женщин в России и профилактика неблагополучия представительниц слабого пола.
Авторы документа также рассказали, что, кроме формирования у женщин "интереса к техническим и технологическим специальностям" должно помочь новой стратегии реализоваться.
 
Главное за деньСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФМоскваПроисшествияЗакон и правоХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны
20:06Главные события и заявления дня: 8 января
19:52Главные новости Крыма: 8 января
19:33Как пить и не пьянеть: мифы и рабочие методы от врача-нарколога
19:16В Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУ
18:52Приграничные области России вновь под обстрелом ВСУ: что известно
18:34Кириенко рассказал, каким будет новый город на Арабатской стрелке
18:10В Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптеках
17:47Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман
17:21Под Красным Лиманом уничтожены склады вооружения и диверсанты ВСУ
17:04На пожаре в многоэтажке Москвы нашли погибших с огнестрельными ранениями
16:31Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках
16:10Из украинского плена возвращены 50 российских военных
15:58Три дрона-камикадзе атаковали Мелитополь
15:35Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ
15:16Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине
14:41Умер автор сценария "Ирония судьбы. Продолжение" Алексей Слаповский
14:03Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасатели
13:29В первые дни января в Крыму родились 24 ребенка
13:06В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода
Лента новостейМолния