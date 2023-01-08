https://crimea.ria.ru/20230108/na-pozhare-v-mnogoetazhke-moskvy-nashli-pogibshikh-s-ognestrelnymi-raneniyami-1126298967.html

На пожаре в многоэтажке Москвы нашли погибших с огнестрельными ранениями

На пожаре в многоэтажке Москвы нашли погибших с огнестрельными ранениями - РИА Новости Крым, 08.01.2023

На пожаре в многоэтажке Москвы нашли погибших с огнестрельными ранениями

В Москве на пожаре в многоэтажном жилом доме обнаружены трое погибших с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает прокуратура столицы. РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T17:04

2023-01-08T17:04

2023-01-08T17:06

москва

россия

происшествия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/08/1126298856_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3f6bdc18c51819fa434ac5b65b3102c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Москве на пожаре в многоэтажном жилом доме обнаружены трое погибших с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает прокуратура столицы.Отмечается, что пожар вспыхнул на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы. После тушения огня на месте были найдены тела двух женщин и одного мужчины. Возгорание потушили на 20 "квадратах", спасено четыре человека.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц. Расследование контролируется прокуратурой Москвы.

москва

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, происшествия, общество, новости