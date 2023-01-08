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На пожаре в многоэтажке Москвы нашли погибших с огнестрельными ранениями
На пожаре в многоэтажке Москвы нашли погибших с огнестрельными ранениями - РИА Новости Крым, 08.01.2023
На пожаре в многоэтажке Москвы нашли погибших с огнестрельными ранениями
В Москве на пожаре в многоэтажном жилом доме обнаружены трое погибших с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает прокуратура столицы. РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T17:04
2023-01-08T17:04
2023-01-08T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Москве на пожаре в многоэтажном жилом доме обнаружены трое погибших с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает прокуратура столицы.Отмечается, что пожар вспыхнул на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы. После тушения огня на месте были найдены тела двух женщин и одного мужчины. Возгорание потушили на 20 "квадратах", спасено четыре человека.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц. Расследование контролируется прокуратурой Москвы.
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На пожаре в многоэтажке Москвы нашли погибших с огнестрельными ранениями
В Москве на пожаре нашли трех погибших с огнестрельными ранениями, возбуждено дело
17:04 08.01.2023 (обновлено: 17:06 08.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В Москве на пожаре в многоэтажном жилом доме обнаружены трое погибших с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает прокуратура столицы.
Отмечается, что пожар вспыхнул на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы. После тушения огня на месте были найдены тела двух женщин и одного мужчины. Возгорание потушили на 20 "квадратах", спасено четыре человека.
"По предварительной информации, на телах двух женщин и мужчины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений", - сказано в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более лиц. Расследование контролируется прокуратурой Москвы.
"Предварительно, мужчина произвел выстрелы в сторону матери и сестры, после чего поджог квартиру и покончил жизнь самоубийством", - уточнили в прокуратуре.