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Главные события и заявления дня: 2 января

Главные события и заявления дня: 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023

Главные события и заявления дня: 2 января

В Минобороны сообщили о гибели 63 российских военных в пункте временной дислокации в Макеевке. ВСУ за день потеряли более сотни наемников убитыми и раненными... РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T19:50

2023-01-02T19:50

2023-01-02T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Минобороны сообщили о гибели 63 российских военных в пункте временной дислокации в Макеевке. ВСУ за день потеряли более сотни наемников убитыми и раненными. Войска РФ наступают на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Украинские дроны сбиты над Брянском, Воронежем и Бердянском. В Крыму почти ликвидировали очереди в детсады. В Виннице произошло вооруженное нападение на священника УПЦ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Макеевке погибли 63 российских военных"В результате удара снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации в Макеевке погибли 63 российских военных", – сообщили в Минобороны России.Войска РФ наступают в четырех районах спецоперацииБолее 70 иностранных наемников уничтожено, более сотни ранены в результате ударов российской авиации по пунктам временной дислокации подразделений украинского "иностранного легиона", сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российская артиллерия нанесла удары по скоплению живой силы и техники противника на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Потери ВСУ составили около двухсот человек, более десятка бронемашин, уничтожена польская самоходная установка Krab, четыре гаубицы Д-30 и полтора десятка беспилотников.ПВО сбила три разведывательных беспилотникаВ небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения.Когда в Крыму ликвидируют очереди в детсадыРеспубликанские власти планируют полностью обеспечить население местами в детсадах до конца 2024 года. На сегодня очереди нет в 18 из 25 районов республики."Еще в семи регионах республики этот показатель превысил 90%", – написал Аксенов в своем Telegram-канале. В 2023 году запланирован ввод 46 объектов дошкольного образования, что позволит создать еще более 9,3 тысяч мест.Клирик УПЦ госпитализирован в ВинницеНеизвестный с ножом напал на настоятеля храма Покрова Божией Матери Украинской православной церкви в Виннице. Священник госпитализирован с ранением в шею, он находится в реанимации. Нападавший при задержании был ранен силовиками в ногу. Следственные действия продолжаются.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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