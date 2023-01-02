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Главные события и заявления дня: 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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Главные события и заявления дня: 2 января
Главные события и заявления дня: 2 января - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Главные события и заявления дня: 2 января
В Минобороны сообщили о гибели 63 российских военных в пункте временной дислокации в Макеевке. ВСУ за день потеряли более сотни наемников убитыми и раненными... РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T19:50
2023-01-02T19:50
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сергей аксенов
всу (вооруженные силы украины)
макеевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Минобороны сообщили о гибели 63 российских военных в пункте временной дислокации в Макеевке. ВСУ за день потеряли более сотни наемников убитыми и раненными. Войска РФ наступают на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Украинские дроны сбиты над Брянском, Воронежем и Бердянском. В Крыму почти ликвидировали очереди в детсады. В Виннице произошло вооруженное нападение на священника УПЦ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Макеевке погибли 63 российских военных"В результате удара снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации в Макеевке погибли 63 российских военных", – сообщили в Минобороны России.Войска РФ наступают в четырех районах спецоперацииБолее 70 иностранных наемников уничтожено, более сотни ранены в результате ударов российской авиации по пунктам временной дислокации подразделений украинского "иностранного легиона", сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российская артиллерия нанесла удары по скоплению живой силы и техники противника на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Потери ВСУ составили около двухсот человек, более десятка бронемашин, уничтожена польская самоходная установка Krab, четыре гаубицы Д-30 и полтора десятка беспилотников.ПВО сбила три разведывательных беспилотникаВ небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения.Когда в Крыму ликвидируют очереди в детсадыРеспубликанские власти планируют полностью обеспечить население местами в детсадах до конца 2024 года. На сегодня очереди нет в 18 из 25 районов республики."Еще в семи регионах республики этот показатель превысил 90%", – написал Аксенов в своем Telegram-канале. В 2023 году запланирован ввод 46 объектов дошкольного образования, что позволит создать еще более 9,3 тысяч мест.Клирик УПЦ госпитализирован в ВинницеНеизвестный с ножом напал на настоятеля храма Покрова Божией Матери Украинской православной церкви в Виннице. Священник госпитализирован с ранением в шею, он находится в реанимации. Нападавший при задержании был ранен силовиками в ногу. Следственные действия продолжаются.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, в мире, крым, политика, сво, общество, сергей аксенов, всу (вооруженные силы украины), макеевка
Главные события и заявления дня: 2 января

Главные события и заявления среды, 2 января

19:50 02.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Минобороны сообщили о гибели 63 российских военных в пункте временной дислокации в Макеевке. ВСУ за день потеряли более сотни наемников убитыми и раненными. Войска РФ наступают на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Украинские дроны сбиты над Брянском, Воронежем и Бердянском. В Крыму почти ликвидировали очереди в детсады. В Виннице произошло вооруженное нападение на священника УПЦ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Макеевке погибли 63 российских военных

"В результате удара снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации в Макеевке погибли 63 российских военных", – сообщили в Минобороны России.

Войска РФ наступают в четырех районах спецоперации

Более 70 иностранных наемников уничтожено, более сотни ранены в результате ударов российской авиации по пунктам временной дислокации подразделений украинского "иностранного легиона", сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, российская артиллерия нанесла удары по скоплению живой силы и техники противника на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Потери ВСУ составили около двухсот человек, более десятка бронемашин, уничтожена польская самоходная установка Krab, четыре гаубицы Д-30 и полтора десятка беспилотников.

ПВО сбила три разведывательных беспилотника

В небе над Бердянском замечен и уничтожен разведывательный дрон. Также в ночь на 2 января российские ПВО сбили еще один украинский разведывательный беспилотник районе Воронежа. В Климовском районе Брянской области украинский беспилотник атаковал объект энергоснабжения.

Когда в Крыму ликвидируют очереди в детсады

Республиканские власти планируют полностью обеспечить население местами в детсадах до конца 2024 года. На сегодня очереди нет в 18 из 25 районов республики.
"Еще в семи регионах республики этот показатель превысил 90%", – написал Аксенов в своем Telegram-канале. В 2023 году запланирован ввод 46 объектов дошкольного образования, что позволит создать еще более 9,3 тысяч мест.

Клирик УПЦ госпитализирован в Виннице

Неизвестный с ножом напал на настоятеля храма Покрова Божией Матери Украинской православной церкви в Виннице. Священник госпитализирован с ранением в шею, он находится в реанимации. Нападавший при задержании был ранен силовиками в ногу. Следственные действия продолжаются.
Главное за деньНовостиВ миреКрымПолитикаСВООбществоСергей АксеновВСУ (Вооруженные силы Украины)Макеевка
 
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