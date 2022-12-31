https://crimea.ria.ru/20221231/zayavlenie-putina-o-spetsoperatsii-i-krymskiy-most-top-novostey-nedeli-1126228279.html

Заявление Путина о спецоперации и Крымский мост: топ новостей недели

Заявление Путина о спецоперации и Крымский мост: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Заявление Путина о спецоперации и Крымский мост: топ новостей недели

Заявление президента России Владимира Путина о причинах начала спецоперации на Украине, успехи Вооруженный сил России, задержание участников террористического... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T18:01

2022-12-31T18:01

2022-12-31T17:47

риа новости крым

новости

крым

владимир путин (политик)

сергей аксенов

сво

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о причинах начала спецоперации на Украине, успехи Вооруженный сил России, задержание участников террористического сообщества, ответ главы Крыма Аксенова на очередные украинские фантазии о Крыме, а также пробки на Крымском мосту.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Заявление Путина о причинах спецоперацииУ России нет другого выбора, кроме как защита своих граждан, поэтому страна идет в правильном направлении, заявил на этой неделе президент Владимир Путин. При этом он выразил готовность договариваться о "приемлемых развязка", подчеркнув, что это не Россия, а официальный Киев отказывается от переговоров. По словам президента, Россия всегда стремится решать спорные вопросы мирными средствами, но была вынуждена встать на защиту людей в Донбассе и новых регионах страны, а также поддержать выбор крымчан быть вместе с Россией. Успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперацииВооруженные силы России на этой неделе разгромили позицию, с которой велся обстрел жилых районов Донецка — удар был нанесен в районе населенного пункта Нетайлово по расчету с американской артиллерийской системой М777. Такую же установку российские военные уничтожили и в Запорожской области. Также в зоне проведения специальной военной операции на Украине уничтожены сотни боевиков, вражеской военной техники и боеприпасов.Работа ФСБНа этой неделе стало известно, что ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, которое с 2010 года отправляло россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. "Организовали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации" 19 россиян. За период с декабря 2021 года по настоящее время организатор и 10 участников сообщества задержаны и заключены под стражу. Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск.Ответ Аксенова на новые украинские фантазии о КрымеГлава Республики Крым Сергей Аксенов на этой неделе призвал лидеров киевского режима думать не о "возвращении" Крыма, а о том, где в итоге окажется Украина под их руководством. Такое замечание сделано в ответ на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, что "через полгода он сделает прямое включение с набережной Ялты". Очередь на Крымском мостуВ преддверии новогодних праздников трафик на Крымском мосту многократно возрос, на подъездах к транспортному переходу образовались длинные пробки. Время досмотра увеличилось из-за возросшего количества багажа, который тоже проверяют. Такая обстановка была заранее анонсирована крымским Минтрансом. При этом в профильном ведомстве пояснили, что она не является постоянной, повышенный трафик образуется "волнами", так как люди перед новогодними праздниками часто ездят между регионами - кто по работе, кто на отдых. В пятницу на мосту добавили пункты досмотра для увеличения пропускной способности.

https://crimea.ria.ru/20221231/putin-proinspektiroval-shtab-yuzhnogo-voennogo-okruga-1126228125.html

https://crimea.ria.ru/20221230/fsb-zaderzhala-na-kavkaze-posobnika-sbu-gotovivshego-terakt-1126205877.html

https://crimea.ria.ru/20221231/kak-budet-rabotat-krymskiy-most-v-novogodnie-prazdniki-1126221976.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

риа новости крым, новости, крым, владимир путин (политик), сергей аксенов, сво, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)