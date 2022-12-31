Заявление Путина о спецоперации и Крымский мост: топ новостей недели
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. Заявление президента России Владимира Путина о причинах начала спецоперации на Украине, успехи Вооруженный сил России, задержание участников террористического сообщества, ответ главы Крыма Аксенова на очередные украинские фантазии о Крыме, а также пробки на Крымском мосту.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Заявление Путина о причинах спецоперации
У России нет другого выбора, кроме как защита своих граждан, поэтому страна идет в правильном направлении, заявил на этой неделе президент Владимир Путин. При этом он выразил готовность договариваться о "приемлемых развязка", подчеркнув, что это не Россия, а официальный Киев отказывается от переговоров. По словам президента, Россия всегда стремится решать спорные вопросы мирными средствами, но была вынуждена встать на защиту людей в Донбассе и новых регионах страны, а также поддержать выбор крымчан быть вместе с Россией.
Успехи Вооруженных сил России в зоне спецоперации
Вооруженные силы России на этой неделе разгромили позицию, с которой велся обстрел жилых районов Донецка — удар был нанесен в районе населенного пункта Нетайлово по расчету с американской артиллерийской системой М777. Такую же установку российские военные уничтожили и в Запорожской области. Также в зоне проведения специальной военной операции на Украине уничтожены сотни боевиков, вражеской военной техники и боеприпасов.
Работа ФСБ
На этой неделе стало известно, что ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, которое с 2010 года отправляло россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. "Организовали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации" 19 россиян. За период с декабря 2021 года по настоящее время организатор и 10 участников сообщества задержаны и заключены под стражу. Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск.
Ответ Аксенова на новые украинские фантазии о Крыме
Глава Республики Крым Сергей Аксенов на этой неделе призвал лидеров киевского режима думать не о "возвращении" Крыма, а о том, где в итоге окажется Украина под их руководством. Такое замечание сделано в ответ на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, что "через полгода он сделает прямое включение с набережной Ялты".
Очередь на Крымском мосту
В преддверии новогодних праздников трафик на Крымском мосту многократно возрос, на подъездах к транспортному переходу образовались длинные пробки. Время досмотра увеличилось из-за возросшего количества багажа, который тоже проверяют. Такая обстановка была заранее анонсирована крымским Минтрансом. При этом в профильном ведомстве пояснили, что она не является постоянной, повышенный трафик образуется "волнами", так как люди перед новогодними праздниками часто ездят между регионами - кто по работе, кто на отдых. В пятницу на мосту добавили пункты досмотра для увеличения пропускной способности.