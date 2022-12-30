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Главные события и заявления дня: 30 декабря - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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Главные события и заявления дня: 30 декабря
Главные события и заявления дня: 30 декабря - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Главные события и заявления дня: 30 декабря
ВС России поразили военные объекты на Украине. Россия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем. Минобороны Белоруссии не... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T21:17
2022-12-30T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. ВС России поразили военные объекты на Украине. Россия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем. Минобороны Белоруссии не исключает, что инцидент с ракетой мог быть провокацией ВСУ. Украинские войска атаковали территорию промышленного объекта в Белгородской области. Российские силовики предотвратили теракт в ЭнергодареГлавные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи российских сил в зоне спецоперацииРоссийские войска в результате массированного удара в четверг поразили военные объекты на Украине, остановили производство и ремонт украинской военной техники и боеприпасов, достигнув всех поставленных целей. В результате удара также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов страны. Кроме того, российские силы продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив здесь еще около 50 украинских военных, а также нанесли поражение противнику на Красно-Лиманском и Купянском направлениях. Военное сотрудничество Китая и РоссииРоссия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, которое является залогом поддержания стабильности в ключевых регионах, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. По словам российского лидера, координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, ШОС, БРИКС, "Группы тридцати" служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка.Заявление Минобороны БелоруссииМинистерство обороны Белоруссии рассматривает две версии причин инцидента с поражением украинской ракеты в воздушном пространстве республики, одна из которых – сознательная провокация со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 30 декабря сообщил начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск ВС Белоруссии полковник Кирилл Казанцев. Накануне силы ПВО Белоруссии сбили украинскую зенитную управляемую ракету С-300. Ее обломки были обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.Белгородская область под обстреломВ пятницу украинские войска атаковали территорию промышленного объекта в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, однако снаряд попал на территорию промышленного предприятия – выбиты окна, поврежден забор. Работа силовиков в ЭнергодареРоссийские силовики предотвратили теракт в Энергодаре, стоящий во дворе жилого дома автомобиль был начинен взрывчаткой. Об этом рассказали в пятницу в администрации города.Взрывное устройство представляло собой 155-мм артиллерийский снаряд, обложенный тротилом. Автомобиль вывели не безопасное место и с соблюдением мер безопасности подорвали. Сейчас силовики устанавливают круг лиц, причастных к подготовке теракта.
https://crimea.ria.ru/20221230/ekspert-ukazal-na-fakticheskuyu-prichinu-snizheniya-kursa-rublya-1126204595.html
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Главные события и заявления дня: 30 декабря

Главные события и заявления пятницы, 30 декабря

21:17 30.12.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. ВС России поразили военные объекты на Украине. Россия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем. Минобороны Белоруссии не исключает, что инцидент с ракетой мог быть провокацией ВСУ. Украинские войска атаковали территорию промышленного объекта в Белгородской области. Российские силовики предотвратили теракт в Энергодаре
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи российских сил в зоне спецоперации

Российские войска в результате массированного удара в четверг поразили военные объекты на Украине, остановили производство и ремонт украинской военной техники и боеприпасов, достигнув всех поставленных целей. В результате удара также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов страны.
Кроме того, российские силы продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив здесь еще около 50 украинских военных, а также нанесли поражение противнику на Красно-Лиманском и Купянском направлениях.

Военное сотрудничество Китая и России

Россия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, которое является залогом поддержания стабильности в ключевых регионах, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. По словам российского лидера, координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, ШОС, БРИКС, "Группы тридцати" служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка.
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Заявление Минобороны Белоруссии

Министерство обороны Белоруссии рассматривает две версии причин инцидента с поражением украинской ракеты в воздушном пространстве республики, одна из которых – сознательная провокация со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 30 декабря сообщил начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск ВС Белоруссии полковник Кирилл Казанцев. Накануне силы ПВО Белоруссии сбили украинскую зенитную управляемую ракету С-300. Ее обломки были обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

Белгородская область под обстрелом

В пятницу украинские войска атаковали территорию промышленного объекта в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, однако снаряд попал на территорию промышленного предприятия – выбиты окна, поврежден забор.

Работа силовиков в Энергодаре

Российские силовики предотвратили теракт в Энергодаре, стоящий во дворе жилого дома автомобиль был начинен взрывчаткой. Об этом рассказали в пятницу в администрации города.
Взрывное устройство представляло собой 155-мм артиллерийский снаряд, обложенный тротилом. Автомобиль вывели не безопасное место и с соблюдением мер безопасности подорвали. Сейчас силовики устанавливают круг лиц, причастных к подготовке теракта.
Скорая помощь. Турция - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
17:14
Семь человек погибли в результате взрыва в турецком Айдыне – СМИ
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21:17Главные события и заявления дня: 30 декабря
20:45Когда запустят "шахматный" фонтан в Симферополе
20:20Праздничная афера: чем мошенники "одаривают" россиян перед Новым годом
19:20Туротрасли Крыма нужна господдержка в обучении персонала – эксперт
18:46Шампанское на Новый год: крымские виноделы поделились секретами выбора
18:12Эксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля
17:41Наш ласковый и нежный зверь: какими были годы Кролика в прошлом?
17:14Семь человек погибли в результате взрыва в турецком Айдыне – СМИ
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15:36Эксперт назвал неожиданный бюджетный подарок на Новый год
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14:24Наступление, удары и потери ВСУ: ход спецоперации на 30 декабря
14:05В Энергодаре предотвращен теракт
13:58Что ждет Крым в 2023 году: эксперт оценил уровень безопасности региона
13:41Боевики ВСУ обстреливают Энергодар и окрестности Запорожской АЭС
13:36На Крымском мосту добавлены пункты досмотра — что происходит сейчас
13:27Удар российских сил по объектам на Украине – цели достигнуты
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