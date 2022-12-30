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Главные события и заявления дня: 30 декабря

Главные события и заявления дня: 30 декабря - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Главные события и заявления дня: 30 декабря

ВС России поразили военные объекты на Украине. Россия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем. Минобороны Белоруссии не... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T21:17

2022-12-30T21:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. ВС России поразили военные объекты на Украине. Россия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем. Минобороны Белоруссии не исключает, что инцидент с ракетой мог быть провокацией ВСУ. Украинские войска атаковали территорию промышленного объекта в Белгородской области. Российские силовики предотвратили теракт в ЭнергодареГлавные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи российских сил в зоне спецоперацииРоссийские войска в результате массированного удара в четверг поразили военные объекты на Украине, остановили производство и ремонт украинской военной техники и боеприпасов, достигнув всех поставленных целей. В результате удара также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов страны. Кроме того, российские силы продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив здесь еще около 50 украинских военных, а также нанесли поражение противнику на Красно-Лиманском и Купянском направлениях. Военное сотрудничество Китая и РоссииРоссия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, которое является залогом поддержания стабильности в ключевых регионах, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции. По словам российского лидера, координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, ШОС, БРИКС, "Группы тридцати" служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка.Заявление Минобороны БелоруссииМинистерство обороны Белоруссии рассматривает две версии причин инцидента с поражением украинской ракеты в воздушном пространстве республики, одна из которых – сознательная провокация со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 30 декабря сообщил начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск ВС Белоруссии полковник Кирилл Казанцев. Накануне силы ПВО Белоруссии сбили украинскую зенитную управляемую ракету С-300. Ее обломки были обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.Белгородская область под обстреломВ пятницу украинские войска атаковали территорию промышленного объекта в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, однако снаряд попал на территорию промышленного предприятия – выбиты окна, поврежден забор. Работа силовиков в ЭнергодареРоссийские силовики предотвратили теракт в Энергодаре, стоящий во дворе жилого дома автомобиль был начинен взрывчаткой. Об этом рассказали в пятницу в администрации города.Взрывное устройство представляло собой 155-мм артиллерийский снаряд, обложенный тротилом. Автомобиль вывели не безопасное место и с соблюдением мер безопасности подорвали. Сейчас силовики устанавливают круг лиц, причастных к подготовке теракта.

https://crimea.ria.ru/20221230/ekspert-ukazal-na-fakticheskuyu-prichinu-snizheniya-kursa-rublya-1126204595.html

https://crimea.ria.ru/20221230/sem-chelovek-pogibli-v-rezultate-vzryva-v-turetskom-aydyne--smi-1126220154.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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