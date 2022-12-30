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Инцидент с ракетой мог быть провокацией ВСУ – Минобороны Белоруссии
Инцидент с ракетой мог быть провокацией ВСУ – Минобороны Белоруссии - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Инцидент с ракетой мог быть провокацией ВСУ – Минобороны Белоруссии
Министерство обороны Белоруссии рассматривает две версии причин инцидента с поражением украинской ракеты в воздушном пространстве республики, одна из которых –... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T10:28
2022-12-30T10:28
2022-12-30T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Министерство обороны Белоруссии рассматривает две версии причин инцидента с поражением украинской ракеты в воздушном пространстве республики, одна из которых – сознательная провокация со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск ВС Белоруссии полковник Кирилл Казанцев.Накануне силы ПВО Белоруссии сбили украинскую зенитную управляемую ракету С-300. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Президента республики Александра Лукашенко проинформировали об инциденте. Глава государства поручил группе специалистов Следственного комитета и Минобороны страны установить причины случившегося. По данным Минобороны республики, ракета была выпущена с территории Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт раскрыл роль Белоруссии в спецоперации на УкраинеБеларусь начала внезапную проверку боевой готовностиРоссия и Белоруссия изменили условия региональной безопасности
https://crimea.ria.ru/20221229/eto-tolko-nachalo-belorusskiy-politolog-o-chp-s-ukrainskoy-raketoy-1126200215.html
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новости, белоруссия, украина, всу (вооруженные силы украины), сво, происшествия
Инцидент с ракетой мог быть провокацией ВСУ – Минобороны Белоруссии
Минобороны Белоруссии: инцидент с пуском украинской ракеты мог быть провокацией ВСУ