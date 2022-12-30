https://crimea.ria.ru/20221230/intsident-s-raketoy-mog-byt-provokatsiey-vsu--minoborony-belorussii-1126205737.html

Инцидент с ракетой мог быть провокацией ВСУ – Минобороны Белоруссии

Инцидент с ракетой мог быть провокацией ВСУ – Минобороны Белоруссии - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Инцидент с ракетой мог быть провокацией ВСУ – Минобороны Белоруссии

Министерство обороны Белоруссии рассматривает две версии причин инцидента с поражением украинской ракеты в воздушном пространстве республики, одна из которых –... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T10:28

2022-12-30T10:28

2022-12-30T10:28

новости

белоруссия

украина

всу (вооруженные силы украины)

сво

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1e/1126205620_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ba294e41ce10947d2f8ab3af4e572124.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Министерство обороны Белоруссии рассматривает две версии причин инцидента с поражением украинской ракеты в воздушном пространстве республики, одна из которых – сознательная провокация со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник зенитных ракетных войск – начальник управления зенитных ракетных войск ВС Белоруссии полковник Кирилл Казанцев.Накануне силы ПВО Белоруссии сбили украинскую зенитную управляемую ракету С-300. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Президента республики Александра Лукашенко проинформировали об инциденте. Глава государства поручил группе специалистов Следственного комитета и Минобороны страны установить причины случившегося. По данным Минобороны республики, ракета была выпущена с территории Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт раскрыл роль Белоруссии в спецоперации на УкраинеБеларусь начала внезапную проверку боевой готовностиРоссия и Белоруссия изменили условия региональной безопасности

https://crimea.ria.ru/20221229/eto-tolko-nachalo-belorusskiy-politolog-o-chp-s-ukrainskoy-raketoy-1126200215.html

белоруссия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белоруссия, украина, всу (вооруженные силы украины), сво, происшествия