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Украинская ракета упала на территорию Белоруссии - СМИ - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Украинская ракета упала на территорию Белоруссии - СМИ
Украинская ракета упала на территорию Белоруссии - СМИ - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Украинская ракета упала на территорию Белоруссии - СМИ
На территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300, о пострадавших и повреждениях не уточняется. Об этом сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T15:20
2022-12-29T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300, о пострадавших и повреждениях не уточняется. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.Уточняется, что о происшествии проинформирован президент страны Александр Лукашенко. По его поручению на месте работает группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны страны. Причины падения устанавливаются, среди основных версий - залет ракеты по "польскому сценарию". Также следователи рассматривают вероятность, что боеприпас был сбит системой ПВО Белоруссии.15 ноября стало известно о падении ракеты в Люблинском воеводстве Польши и двух жертвах. С польской стороны появились обвинения в сторону России, однако в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников подтвердило, что ракета была выпущена украинскими войсками. Далее об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса РФ заявили президент Польши Дуда и США Байден, а также генсек НАТО Столтенберг.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-ПетербургеЭксперт раскрыл роль Белоруссии в спецоперации на УкраинеИтоги переговоров Путина и Лукашенко — главное
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крым, белоруссия, украина, всу (вооруженные силы украины), новости
Украинская ракета упала на территорию Белоруссии - СМИ

Sputnik Беларусь: украинская ракета С-300 упала на территорию Белоруссии

15:20 29.12.2022 (обновлено: 15:22 29.12.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ЗРС С-300ПМ2 "Фаворит" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов ЗРС С-300ПМ2 Фаворит в ходе специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300, о пострадавших и повреждениях не уточняется. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
"Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300", – говорится в сообщении.
Уточняется, что о происшествии проинформирован президент страны Александр Лукашенко. По его поручению на месте работает группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны страны.
Причины падения устанавливаются, среди основных версий - залет ракеты по "польскому сценарию". Также следователи рассматривают вероятность, что боеприпас был сбит системой ПВО Белоруссии.
15 ноября стало известно о падении ракеты в Люблинском воеводстве Польши и двух жертвах. С польской стороны появились обвинения в сторону России, однако в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников подтвердило, что ракета была выпущена украинскими войсками. Далее об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса РФ заявили президент Польши Дуда и США Байден, а также генсек НАТО Столтенберг.
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