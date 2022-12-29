Украинская ракета упала на территорию Белоруссии - СМИ
Sputnik Беларусь: украинская ракета С-300 упала на территорию Белоруссии
15:20 29.12.2022 (обновлено: 15:22 29.12.2022)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ЗРС С-300ПМ2 "Фаворит" в ходе специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300, о пострадавших и повреждениях не уточняется. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
"Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300", – говорится в сообщении.
Уточняется, что о происшествии проинформирован президент страны Александр Лукашенко. По его поручению на месте работает группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны страны.
Причины падения устанавливаются, среди основных версий - залет ракеты по "польскому сценарию". Также следователи рассматривают вероятность, что боеприпас был сбит системой ПВО Белоруссии.
15 ноября стало известно о падении ракеты в Люблинском воеводстве Польши и двух жертвах. С польской стороны появились обвинения в сторону России, однако в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников подтвердило, что ракета была выпущена украинскими войсками. Далее об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса РФ заявили президент Польши Дуда и США Байден, а также генсек НАТО Столтенберг.
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