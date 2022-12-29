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Украинская ракета упала на территорию Белоруссии - СМИ

Украинская ракета упала на территорию Белоруссии - СМИ - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Украинская ракета упала на территорию Белоруссии - СМИ

На территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300, о пострадавших и повреждениях не уточняется. Об этом сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T15:20

2022-12-29T15:20

2022-12-29T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На территорию Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300, о пострадавших и повреждениях не уточняется. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.Уточняется, что о происшествии проинформирован президент страны Александр Лукашенко. По его поручению на месте работает группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Минобороны страны. Причины падения устанавливаются, среди основных версий - залет ракеты по "польскому сценарию". Также следователи рассматривают вероятность, что боеприпас был сбит системой ПВО Белоруссии.15 ноября стало известно о падении ракеты в Люблинском воеводстве Польши и двух жертвах. С польской стороны появились обвинения в сторону России, однако в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников подтвердило, что ракета была выпущена украинскими войсками. Далее об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса РФ заявили президент Польши Дуда и США Байден, а также генсек НАТО Столтенберг.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорили президенты России и Белоруссии в Санкт-ПетербургеЭксперт раскрыл роль Белоруссии в спецоперации на УкраинеИтоги переговоров Путина и Лукашенко — главное

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белоруссия, украина, всу (вооруженные силы украины), новости