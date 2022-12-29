https://crimea.ria.ru/20221229/minoborony-belorussii-soobschilo-podrobnosti-padeniya-ukrainskoy-rakety-1126196388.html

Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты

Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты

Зенитная управляемая ракета, обломки которой упали в Ивановском районе Брестской области, была выпущена с территории Украины. Ее сбили белорусские ПВО, сообщили РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T16:44

2022-12-29T16:44

2022-12-29T16:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Зенитная управляемая ракета, обломки которой упали в Ивановском районе Брестской области, была выпущена с территории Украины. Ее сбили белорусские ПВО, сообщили в Минобороны республики.По предварительным данным, "обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины".Ранее СМИ сообщили о падении украинской ракеты на территории Белоруссии. Президента республики Александра Лукашенко проинформировали об инциденте. Глава государства поручил группе специалистов Следственного комитета и Минобороны страны установить причины случившегося.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белоруссия, происшествия, новости, безопасность, украина