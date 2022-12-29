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Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты
Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты
Зенитная управляемая ракета, обломки которой упали в Ивановском районе Брестской области, была выпущена с территории Украины. Ее сбили белорусские ПВО, сообщили РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T16:44
2022-12-29T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Зенитная управляемая ракета, обломки которой упали в Ивановском районе Брестской области, была выпущена с территории Украины. Ее сбили белорусские ПВО, сообщили в Минобороны республики.По предварительным данным, "обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины".Ранее СМИ сообщили о падении украинской ракеты на территории Белоруссии. Президента республики Александра Лукашенко проинформировали об инциденте. Глава государства поручил группе специалистов Следственного комитета и Минобороны страны установить причины случившегося.
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РИА Новости Крым
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крым, белоруссия, происшествия, новости, безопасность, украина
Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты

МО Белоруссии: упавшая в Ивановском районе ракета С-300 была выпущена с территории Украины

16:44 29.12.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Зенитная управляемая ракета, обломки которой упали в Ивановском районе Брестской области, была выпущена с территории Украины. Ее сбили белорусские ПВО, сообщили в Минобороны республики.
"Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель. Ее обломки обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, "обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины".
Ранее СМИ сообщили о падении украинской ракеты на территории Белоруссии. Президента республики Александра Лукашенко проинформировали об инциденте. Глава государства поручил группе специалистов Следственного комитета и Минобороны страны установить причины случившегося.
 
КрымБелоруссияПроисшествияНовостиБезопасностьУкраина
 
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