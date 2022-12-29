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Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты
Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты
Зенитная управляемая ракета, обломки которой упали в Ивановском районе Брестской области, была выпущена с территории Украины. Ее сбили белорусские ПВО, сообщили РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T16:44
2022-12-29T16:44
2022-12-29T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Зенитная управляемая ракета, обломки которой упали в Ивановском районе Брестской области, была выпущена с территории Украины. Ее сбили белорусские ПВО, сообщили в Минобороны республики.По предварительным данным, "обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины".Ранее СМИ сообщили о падении украинской ракеты на территории Белоруссии. Президента республики Александра Лукашенко проинформировали об инциденте. Глава государства поручил группе специалистов Следственного комитета и Минобороны страны установить причины случившегося.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, белоруссия, происшествия, новости, безопасность, украина
Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты
МО Белоруссии: упавшая в Ивановском районе ракета С-300 была выпущена с территории Украины