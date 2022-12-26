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Главные события и заявления дня: 26 декабря
Главные события и заявления дня: 26 декабря - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Главные события и заявления дня: 26 декабря
У Медведева новая должность – указ Путина. Медведев высказался о возможности третьей мировой войны. ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T22:13
2022-12-26T22:13
2022-12-26T22:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. У Медведева новая должность – указ Путина. Медведев высказался о возможности третьей мировой войны. ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину. Трое погибших после атаки беспилотника на аэродром в Саратовской области. Три субъекта России получат миллиарды на дороги. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.У Медведева новая должность – указ ПутинаПрезидент РФ Владимир Путин ввел должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ и назначил на нее замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в компетенции первого запреда ВПК входит создание советов и рабочих групп по всем направлениям деятельности комиссии.В состав ВПК также включен глава еще одного российского ведомства.Медведев высказался о возможности третьей мировой войныРоссия достигнет всех целей спецоперации и не допустит третьей мировой войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он также высказал мнение о целесообразности попыток договариваться с Западом по вопросам разоружения.ФСБ накрыла банду, отправлявшую боевиков на Украину и в СириюФСБ и СК на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористической группировки, отправлявшей россиян в зоны конфликтов – в Сирию и на Украину – для участия в боевых действиях против ВС РФ. Об этом сообщили в ведомствах.Отмечается, что "разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации" организовали 19 россиян. За год задержали одиннадцать из них, в том числе организатора – все они под стражей.Также в этот день ФСБ ликвидировала украинских диверсантов в Брянской области на границе с Украиной. Трое погибших после атаки беспилотника на аэродром в Саратовской областиТрое военных погибли в результате падения обломков украинского беспилотника после его ликвидации ПВО на малой высоте в районе военного аэродрома "Энгельс" в Саратовской области, сообщили в Минобороны.На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации РФ, в ведомстве также прокомментировали состояние техники после атаки БПЛА. Три субъекта России получат миллиарды на дорогиКрым, Камчатский край и Татарстан получат 3 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.В пресс-службе кабмина также уточнили, что удастся отремонтировать на эти деньги.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, россия, новости, риа новости крым, общество, политика, владимир путин (политик), дмитрий медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. У Медведева новая должность – указ Путина. Медведев высказался о возможности третьей мировой войны. ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину. Трое погибших после атаки беспилотника на аэродром в Саратовской области. Три субъекта России получат миллиарды на дороги. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
У Медведева новая должность – указ Путина
Президент РФ Владимир Путин ввел должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ и назначил на нее замглавы Совбеза Дмитрия Медведева
.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в компетенции первого запреда ВПК входит создание советов и рабочих групп по всем направлениям деятельности комиссии.
В состав ВПК также включен глава еще одного российского ведомства.
Медведев высказался о возможности третьей мировой войны
Россия достигнет всех целей спецоперации и не допустит третьей мировой войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Мы приложим все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты. А отвратительный режим киевских националистов – прекратил свое существование", – сказал Медведев.
Он также высказал мнение о целесообразности
попыток договариваться с Западом по вопросам разоружения.
ФСБ накрыла банду, отправлявшую боевиков на Украину и в Сирию
ФСБ и СК на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористической группировки
, отправлявшей россиян в зоны конфликтов – в Сирию и на Украину – для участия в боевых действиях против ВС РФ. Об этом сообщили в ведомствах.
Отмечается, что "разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации" организовали 19 россиян. За год задержали одиннадцать из них, в том числе организатора – все они под стражей.
Трое погибших после атаки беспилотника на аэродром в Саратовской области
Трое военных погибли
в результате падения обломков украинского беспилотника после его ликвидации ПВО на малой высоте в районе военного аэродрома "Энгельс" в Саратовской области, сообщили в Минобороны.
"В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения", – уточнили в ведомстве.
На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации РФ, в ведомстве также прокомментировали состояние техники после атаки БПЛА.
Три субъекта России получат миллиарды на дороги
Крым, Камчатский край и Татарстан получат 3 млрд рублей на ремонт дорог
. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Направим свыше трех миллиардов рублей на ремонт и обновление объектов дорожного хозяйства", – сказал глава правительства.
В пресс-службе кабмина также уточнили, что удастся отремонтировать на эти деньги.