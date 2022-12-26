https://crimea.ria.ru/20221226/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-26-dekabrya-1126146237.html

Главные события и заявления дня: 26 декабря

Главные события и заявления дня: 26 декабря - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Главные события и заявления дня: 26 декабря

У Медведева новая должность – указ Путина. Медведев высказался о возможности третьей мировой войны. ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T22:13

2022-12-26T22:13

2022-12-26T22:13

главное за день

россия

новости

риа новости крым

общество

политика

владимир путин (политик)

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902851_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c4163365b8a2260a6c6c03939db2fc4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. У Медведева новая должность – указ Путина. Медведев высказался о возможности третьей мировой войны. ФСБ накрыла банду, переправлявшую боевиков в Сирию и на Украину. Трое погибших после атаки беспилотника на аэродром в Саратовской области. Три субъекта России получат миллиарды на дороги. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.У Медведева новая должность – указ ПутинаПрезидент РФ Владимир Путин ввел должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ и назначил на нее замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, в компетенции первого запреда ВПК входит создание советов и рабочих групп по всем направлениям деятельности комиссии.В состав ВПК также включен глава еще одного российского ведомства.Медведев высказался о возможности третьей мировой войныРоссия достигнет всех целей спецоперации и не допустит третьей мировой войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он также высказал мнение о целесообразности попыток договариваться с Западом по вопросам разоружения.ФСБ накрыла банду, отправлявшую боевиков на Украину и в СириюФСБ и СК на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористической группировки, отправлявшей россиян в зоны конфликтов – в Сирию и на Украину – для участия в боевых действиях против ВС РФ. Об этом сообщили в ведомствах.Отмечается, что "разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации" организовали 19 россиян. За год задержали одиннадцать из них, в том числе организатора – все они под стражей.Также в этот день ФСБ ликвидировала украинских диверсантов в Брянской области на границе с Украиной. Трое погибших после атаки беспилотника на аэродром в Саратовской областиТрое военных погибли в результате падения обломков украинского беспилотника после его ликвидации ПВО на малой высоте в районе военного аэродрома "Энгельс" в Саратовской области, сообщили в Минобороны.На этом аэродроме базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации РФ, в ведомстве также прокомментировали состояние техники после атаки БПЛА. Три субъекта России получат миллиарды на дорогиКрым, Камчатский край и Татарстан получат 3 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.В пресс-службе кабмина также уточнили, что удастся отремонтировать на эти деньги.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, россия, новости, риа новости крым, общество, политика, владимир путин (политик), дмитрий медведев