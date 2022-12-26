https://crimea.ria.ru/20221226/putin-naznachil-medvedeva-pervym-zampredom-voenno-promyshlennoy-komissii-1126145349.html

Путин назначил Медведева первым зампредом Военно-промышленной комиссии

Путин назначил Медведева первым зампредом Военно-промышленной комиссии - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Путин назначил Медведева первым зампредом Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин своим указом ввел должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ и назначил на этот пост... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T18:40

2022-12-26T18:40

2022-12-26T18:43

владимир путин (политик)

дмитрий медведев

новости

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126138298_0:0:3370:1897_1920x0_80_0_0_75112d273f2a65399324e15dd59c1824.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом ввел должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ и назначил на этот пост замглавы Совета безопасности страны Дмитрия Медведева. Документ, вносящий изменения в положение о Комиссии, размещен на официальном портале правовой информации.Согласно документу, первый зампредседателя ВПК вправе создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии для рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению.В состав ВПК также включен глава МЧС России Александр Куренков.Военно-промышленная комиссия Российской Федерации – постоянно действующий орган, образованный в целях организации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. В 2007 году комиссия получила право формировать государственный заказ в сфере обороны.Председателем ВПК является президент России Владимир Путин.

https://crimea.ria.ru/20221226/ugroza-yadernoy-voyny-i-peregovory-s-kievom-medvedev-podvel-itogi-goda-1126129714.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дмитрий медведев, новости, общество, политика