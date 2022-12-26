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Путин назначил Медведева первым зампредом Военно-промышленной комиссии - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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Путин назначил Медведева первым зампредом Военно-промышленной комиссии
Путин назначил Медведева первым зампредом Военно-промышленной комиссии - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Путин назначил Медведева первым зампредом Военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин своим указом ввел должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ и назначил на этот пост... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T18:40
2022-12-26T18:43
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом ввел должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ и назначил на этот пост замглавы Совета безопасности страны Дмитрия Медведева. Документ, вносящий изменения в положение о Комиссии, размещен на официальном портале правовой информации.Согласно документу, первый зампредседателя ВПК вправе создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии для рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению.В состав ВПК также включен глава МЧС России Александр Куренков.Военно-промышленная комиссия Российской Федерации – постоянно действующий орган, образованный в целях организации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. В 2007 году комиссия получила право формировать государственный заказ в сфере обороны.Председателем ВПК является президент России Владимир Путин.
https://crimea.ria.ru/20221226/ugroza-yadernoy-voyny-i-peregovory-s-kievom-medvedev-podvel-itogi-goda-1126129714.html
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владимир путин (политик), дмитрий медведев, новости, общество, политика
Путин назначил Медведева первым зампредом Военно-промышленной комиссии

Путин сделал Медведева своим первым заместителем в Военно-промышленной комиссии РФ

18:40 26.12.2022 (обновлено: 18:43 26.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей стран - участниц СНГ
Президент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече руководителей стран - участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин своим указом ввел должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ и назначил на этот пост замглавы Совета безопасности страны Дмитрия Медведева. Документ, вносящий изменения в положение о Комиссии, размещен на официальном портале правовой информации.
"Пункт 5 изложить в следующей редакции: "Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, первого заместителя председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии"… В состав Комиссии включить следующих лиц: Медведев Д.А. – заместитель председателя Совета безопасности РФ (первый заместитель председателя комиссии)", – говорится в указе.
Согласно документу, первый зампредседателя ВПК вправе создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии для рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции, и подготовки предложений по их решению.
В состав ВПК также включен глава МЧС России Александр Куренков.
Военно-промышленная комиссия Российской Федерации – постоянно действующий орган, образованный в целях организации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. В 2007 году комиссия получила право формировать государственный заказ в сфере обороны.
Председателем ВПК является президент России Владимир Путин.
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