Главные события и заявления дня: 25 декабря
Главные события и заявления воскресенья, 25 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Уехавших из России ждут дополнительные налоги. В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны. Шторм в США уносит жизни людей. Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах. Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР. Умер экс-глава Сухопутных войск России Алексей Маслов.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Никаких преференций
Покинувшим Россию необходимо отменить все преференции и ввести повышенные налоги, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, многие из тех, кто выехал из страны до сих пор удаленно работают в российских компаниях и пользуются всеми льготами государства, что, по мнению депутата, неправильно.
Новая линия обороны
В Запорожской области завершается строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. Глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами остановит любую попытку врага нарушить покой жителей региона, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Смертельная буря
На Соединенные Штаты Америки обрушился ледяной шторм, уже известно о 28 погибших, сотни тысяч людей остались без электричества. Непогода парализовала авиасообщение и междугородние автобусные перевозки на территории США.
Нововведения для обманутых дольщиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому обманутые дольщики смогут подавать заявление на возмещение потерянных денег через портал госуслуг.
Отмечается, что для подачи заявления достаточно авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу. Все данные для заполнения заявления будут добавляться автоматически из его профиля, вводить их вручную не нужно. Подписываться новый документ будет простой или усиленной электронной подписью, пояснили в кабмине.
Удар по складу селитры
В воскресенье при обстреле Горловки Донецкой Народной Республики один из снарядов ВСУ упал у склада селитры на химзаводе "Стирол". Взрыв повредил остекление и здание склада, пострадавших нет.
Умер экс-глава Сухопутных войск РФ
В воскресенье утром ушел из жизни генерал армии, бывший главнокомандующий Сухопутных войск России Алексей Маслов. Ему было 69 лет.
Маслов прошел путь от военной академии до ключевых постов в оборонном секторе государства. Он был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками с 2004 года. В 2008 году занял пост военного представителя России при НАТО.