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Главные события и заявления дня: 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Главные события и заявления дня: 25 декабря
Главные события и заявления дня: 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Главные события и заявления дня: 25 декабря
Уехавших из России ждут дополнительные налоги. В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны. Шторм в США уносит жизни людей. Обманутые дольщики... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T19:57
2022-12-25T18:30
главное за день
россия
в мире
сша
погода
общество
михаил мишустин
вячеслав володин
сво
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Уехавших из России ждут дополнительные налоги. В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны. Шторм в США уносит жизни людей. Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах. Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР. Умер экс-глава Сухопутных войск России Алексей Маслов.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Никаких преференцийПокинувшим Россию необходимо отменить все преференции и ввести повышенные налоги, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, многие из тех, кто выехал из страны до сих пор удаленно работают в российских компаниях и пользуются всеми льготами государства, что, по мнению депутата, неправильно.Новая линия обороныВ Запорожской области завершается строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. Глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами остановит любую попытку врага нарушить покой жителей региона, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Смертельная буряНа Соединенные Штаты Америки обрушился ледяной шторм, уже известно о 28 погибших, сотни тысяч людей остались без электричества. Непогода парализовала авиасообщение и междугородние автобусные перевозки на территории США.Нововведения для обманутых дольщиковПремьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому обманутые дольщики смогут подавать заявление на возмещение потерянных денег через портал госуслуг.Отмечается, что для подачи заявления достаточно авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу. Все данные для заполнения заявления будут добавляться автоматически из его профиля, вводить их вручную не нужно. Подписываться новый документ будет простой или усиленной электронной подписью, пояснили в кабмине.Удар по складу селитрыВ воскресенье при обстреле Горловки Донецкой Народной Республики один из снарядов ВСУ упал у склада селитры на химзаводе "Стирол". Взрыв повредил остекление и здание склада, пострадавших нет.Умер экс-глава Сухопутных войск РФВ воскресенье утром ушел из жизни генерал армии, бывший главнокомандующий Сухопутных войск России Алексей Маслов. Ему было 69 лет.Маслов прошел путь от военной академии до ключевых постов в оборонном секторе государства. Он был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками с 2004 года. В 2008 году занял пост военного представителя России при НАТО.
https://crimea.ria.ru/20221225/shtorm-v-ssha-unosit-zhizni-lyudey-chto-izvestno-o-smertelnoy-bure-1126120884.html
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россия
сша
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
главное за день, россия, в мире, сша, погода, общество, михаил мишустин, вячеслав володин, сво, запорожская область, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии
Главные события и заявления дня: 25 декабря

Главные события и заявления воскресенья, 25 декабря

19:57 25.12.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Уехавших из России ждут дополнительные налоги. В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны. Шторм в США уносит жизни людей. Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах. Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР. Умер экс-глава Сухопутных войск России Алексей Маслов.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Никаких преференций
Покинувшим Россию необходимо отменить все преференции и ввести повышенные налоги, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, многие из тех, кто выехал из страны до сих пор удаленно работают в российских компаниях и пользуются всеми льготами государства, что, по мнению депутата, неправильно.
Новая линия обороны
В Запорожской области завершается строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. Глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами остановит любую попытку врага нарушить покой жителей региона, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Смертельная буря
На Соединенные Штаты Америки обрушился ледяной шторм, уже известно о 28 погибших, сотни тысяч людей остались без электричества. Непогода парализовала авиасообщение и междугородние автобусные перевозки на территории США.
Человек убирает снег во время зимнего шторма, прокатившегося по Западному Нью-Йорку в субботу, 24 декабря 2022 г., в Амхерсте, штат Нью-Йорк. - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
12:23
Шторм в США уносит жизни людей: что известно о смертельной буре
Нововведения для обманутых дольщиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому обманутые дольщики смогут подавать заявление на возмещение потерянных денег через портал госуслуг.
Отмечается, что для подачи заявления достаточно авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу. Все данные для заполнения заявления будут добавляться автоматически из его профиля, вводить их вручную не нужно. Подписываться новый документ будет простой или усиленной электронной подписью, пояснили в кабмине.
Удар по складу селитры
В воскресенье при обстреле Горловки Донецкой Народной Республики один из снарядов ВСУ упал у склада селитры на химзаводе "Стирол". Взрыв повредил остекление и здание склада, пострадавших нет.
Последствия удара ВСУ по складу селитры в Горловке ДНР
16:05
Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно
Умер экс-глава Сухопутных войск РФ
В воскресенье утром ушел из жизни генерал армии, бывший главнокомандующий Сухопутных войск России Алексей Маслов. Ему было 69 лет.
Маслов прошел путь от военной академии до ключевых постов в оборонном секторе государства. Он был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками с 2004 года. В 2008 году занял пост военного представителя России при НАТО.
 
Главное за деньРоссияВ миреСШАПогодаОбществоМихаил МишустинВячеслав ВолодинСВОЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы России
 
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Заголовок открываемого материала
19:57Главные события и заявления дня: 25 декабря
19:22Бояться – нормально: как принять и победить свои страхи
18:46Главные новости Крыма: 25 декабря
18:19Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света
17:48В Госдуме раскритиковали новые правила продажи животных
17:14Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря
16:28Память девичья: в Севастополе женщина забыла пачку денег в банкомате
16:05Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно
15:38Более 20 тонн продукции: итоги предновогодних ярмарок в Крыму
15:17Чего хотят дети на Новый год – опрос 2:56
14:46Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем
14:20Умер экс-главком Сухопутных войск России Алексей Маслов
14:03Армия России уничтожила базу наемников и иностранную технику: сводка СВО
13:47Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах
13:15Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине
12:46Ливни сменит снег: погодные сюрпризы для Крыма на воскресенье
12:23Шторм в США уносит жизни людей: что известно о смертельной буре
12:02Как работает Керченская паромная переправа 25 декабря
11:38В схроне в Херсонской области нашли форму ВСУ, пластид и фугасные снаряды
11:02Киеву нужна не только денацификация, но и дехизматизация — священник
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