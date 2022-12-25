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Главные события и заявления дня: 25 декабря

Главные события и заявления дня: 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Главные события и заявления дня: 25 декабря

Уехавших из России ждут дополнительные налоги. В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны. Шторм в США уносит жизни людей. Обманутые дольщики... РИА Новости Крым, 25.12.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Уехавших из России ждут дополнительные налоги. В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны. Шторм в США уносит жизни людей. Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах. Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР. Умер экс-глава Сухопутных войск России Алексей Маслов.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Никаких преференцийПокинувшим Россию необходимо отменить все преференции и ввести повышенные налоги, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, многие из тех, кто выехал из страны до сих пор удаленно работают в российских компаниях и пользуются всеми льготами государства, что, по мнению депутата, неправильно.Новая линия обороныВ Запорожской области завершается строительство оборонительных сооружений вдоль линии боевого соприкосновения. Глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами остановит любую попытку врага нарушить покой жителей региона, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Смертельная буряНа Соединенные Штаты Америки обрушился ледяной шторм, уже известно о 28 погибших, сотни тысяч людей остались без электричества. Непогода парализовала авиасообщение и междугородние автобусные перевозки на территории США.Нововведения для обманутых дольщиковПремьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому обманутые дольщики смогут подавать заявление на возмещение потерянных денег через портал госуслуг.Отмечается, что для подачи заявления достаточно авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу. Все данные для заполнения заявления будут добавляться автоматически из его профиля, вводить их вручную не нужно. Подписываться новый документ будет простой или усиленной электронной подписью, пояснили в кабмине.Удар по складу селитрыВ воскресенье при обстреле Горловки Донецкой Народной Республики один из снарядов ВСУ упал у склада селитры на химзаводе "Стирол". Взрыв повредил остекление и здание склада, пострадавших нет.Умер экс-глава Сухопутных войск РФВ воскресенье утром ушел из жизни генерал армии, бывший главнокомандующий Сухопутных войск России Алексей Маслов. Ему было 69 лет.Маслов прошел путь от военной академии до ключевых постов в оборонном секторе государства. Он был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками с 2004 года. В 2008 году занял пост военного представителя России при НАТО.

https://crimea.ria.ru/20221225/shtorm-v-ssha-unosit-zhizni-lyudey-chto-izvestno-o-smertelnoy-bure-1126120884.html

https://crimea.ria.ru/20221225/vsu-udarili-po-skladu-selitry-v-dnr-chto-izvestno-1126123625.html

россия

сша

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

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