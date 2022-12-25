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Шторм в США уносит жизни людей: что известно о смертельной буре - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Шторм в США уносит жизни людей: что известно о смертельной буре
Шторм в США уносит жизни людей: что известно о смертельной буре - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Шторм в США уносит жизни людей: что известно о смертельной буре
На Соединенные Штаты Америки обрушился ледяной шторм, уже известно о 28 погибших, сотни тысяч людей остались без электричества. Местные средства массовой... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. На Соединенные Штаты Америки обрушился ледяной шторм, уже известно о 28 погибших, сотни тысяч людей остались без электричества. Местные средства массовой информации назвали непогоду "чудовищным зимним штормом" и предупредили, что циклон будет активным еще несколько дней.Кроме того, непогода оставила без электричества в праздник (25 декабря американцы празднуют Рождество - ред.) сотни тысяч человек. Уточняется, что без электричества остаются около 182,4 тысячи абонентов, причем на пике число обесточенных потребителей достигало 1,6 миллиона.При этом синоптики предупредили, что в ближайшие дни шторм станет слабее, но ждать кардинального улучшения погоды не придется. Поэтому жителям порекомендовали воздержаться от путешествий и оставаться дома."Холодные температуры и ветра создадут потенциальную опасность для путешественников, суровая погода вызывает хаос на дорогах США", — передает телеканал.Тяжелые погодные условия привели к тому, что коммунальные компании попросили жителей Нью-Йорка экономить электричество, "так как температура ниже нуля перегружает межгосударственные газопроводы и может привести к большим перебоям в подаче электроэнергии".Шторм стал также причиной остановки авиасообщения и междугородних автобусных перевозок на территории США.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с климатом в Крыму в 2023 годуНа пороге шторма: Крым зальет дождямиКлиматический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый
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сша, в мире, происшествия, погода, общество, новости
Шторм в США уносит жизни людей: что известно о смертельной буре

СМИ: в США из-за снежной бури погибли 28 человек

12:23 25.12.2022
 
© AP Photo Jeffrey T. BarnesЧеловек убирает снег во время зимнего шторма, прокатившегося по Западному Нью-Йорку в субботу, 24 декабря 2022 г., в Амхерсте, штат Нью-Йорк.
Человек убирает снег во время зимнего шторма, прокатившегося по Западному Нью-Йорку в субботу, 24 декабря 2022 г., в Амхерсте, штат Нью-Йорк. - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© AP Photo Jeffrey T. Barnes
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. На Соединенные Штаты Америки обрушился ледяной шторм, уже известно о 28 погибших, сотни тысяч людей остались без электричества. Местные средства массовой информации назвали непогоду "чудовищным зимним штормом" и предупредили, что циклон будет активным еще несколько дней.
"По меньшей мере 28 человек погибли в результате смертельны погодных условий. Смертельные случаи зафиксированы в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане", — опубликовал информацию о шторме американский телеканал NBC в воскресенье.
Кроме того, непогода оставила без электричества в праздник (25 декабря американцы празднуют Рождество - ред.) сотни тысяч человек. Уточняется, что без электричества остаются около 182,4 тысячи абонентов, причем на пике число обесточенных потребителей достигало 1,6 миллиона.
При этом синоптики предупредили, что в ближайшие дни шторм станет слабее, но ждать кардинального улучшения погоды не придется. Поэтому жителям порекомендовали воздержаться от путешествий и оставаться дома.
"Холодные температуры и ветра создадут потенциальную опасность для путешественников, суровая погода вызывает хаос на дорогах США", — передает телеканал.
Тяжелые погодные условия привели к тому, что коммунальные компании попросили жителей Нью-Йорка экономить электричество, "так как температура ниже нуля перегружает межгосударственные газопроводы и может привести к большим перебоям в подаче электроэнергии".
Шторм стал также причиной остановки авиасообщения и междугородних автобусных перевозок на территории США.
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