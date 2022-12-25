https://crimea.ria.ru/20221225/shtorm-v-ssha-unosit-zhizni-lyudey-chto-izvestno-o-smertelnoy-bure-1126120884.html

Шторм в США уносит жизни людей: что известно о смертельной буре

Шторм в США уносит жизни людей: что известно о смертельной буре - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Шторм в США уносит жизни людей: что известно о смертельной буре

На Соединенные Штаты Америки обрушился ледяной шторм, уже известно о 28 погибших, сотни тысяч людей остались без электричества. Местные средства массовой... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T12:23

2022-12-25T12:23

2022-12-25T12:13

сша

в мире

происшествия

погода

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/19/1126120768_0:76:1024:652_1920x0_80_0_0_1da7120147d4f79700403e3a0cd349e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. На Соединенные Штаты Америки обрушился ледяной шторм, уже известно о 28 погибших, сотни тысяч людей остались без электричества. Местные средства массовой информации назвали непогоду "чудовищным зимним штормом" и предупредили, что циклон будет активным еще несколько дней.Кроме того, непогода оставила без электричества в праздник (25 декабря американцы празднуют Рождество - ред.) сотни тысяч человек. Уточняется, что без электричества остаются около 182,4 тысячи абонентов, причем на пике число обесточенных потребителей достигало 1,6 миллиона.При этом синоптики предупредили, что в ближайшие дни шторм станет слабее, но ждать кардинального улучшения погоды не придется. Поэтому жителям порекомендовали воздержаться от путешествий и оставаться дома."Холодные температуры и ветра создадут потенциальную опасность для путешественников, суровая погода вызывает хаос на дорогах США", — передает телеканал.Тяжелые погодные условия привели к тому, что коммунальные компании попросили жителей Нью-Йорка экономить электричество, "так как температура ниже нуля перегружает межгосударственные газопроводы и может привести к большим перебоям в подаче электроэнергии".Шторм стал также причиной остановки авиасообщения и междугородних автобусных перевозок на территории США.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с климатом в Крыму в 2023 годуНа пороге шторма: Крым зальет дождямиКлиматический ад: что грозит человечеству на самом деле — ученый

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире, происшествия, погода, общество, новости