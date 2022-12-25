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На пороге шторма: Крым зальет дождями
На пороге шторма: Крым зальет дождями - РИА Новости Крым, 25.12.2022
На пороге шторма: Крым зальет дождями
В воскресенье в Крыму ожидается усиление ветра и проливные дожди. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T10:04
2022-12-25T10:04
2022-12-25T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается усиление ветра и проливные дожди. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что непогода обрушится на полуостров днем 25 декабря и задержится до понедельника.Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, а также о возможном росте аварий на дорогах, затруднении движения транспорта и подтоплении территорий. "Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с климатом в Крыму в 2023 годуВ Крыму дожди: прогноз погоды на воскресеньеКакой будет погода в Крыму на выходных
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, общество, новости крыма
На пороге шторма: Крым зальет дождями
В Крыму 25 и 26 декабря ожидаются сильные ливни и усиление ветра до 20 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается усиление ветра и проливные дожди. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
Отмечается, что непогода обрушится на полуостров днем 25 декабря и задержится до понедельника.
"Днем 25 декабря и ночью 26 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с", - уточнили в ведомстве.
Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, а также о возможном росте аварий на дорогах, затруднении движения транспорта и подтоплении территорий.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.
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