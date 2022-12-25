Рейтинг@Mail.ru
На пороге шторма: Крым зальет дождями - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221225/na-poroge-shtorma-krym-zalet-dozhdyami-1126118713.html
На пороге шторма: Крым зальет дождями
На пороге шторма: Крым зальет дождями - РИА Новости Крым, 25.12.2022
На пороге шторма: Крым зальет дождями
В воскресенье в Крыму ожидается усиление ветра и проливные дожди. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T10:04
2022-12-25T10:04
крым
погода в крыму
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/01/1121929368_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_61fb4036f7d83290e54ca44bc6efc79d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается усиление ветра и проливные дожди. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что непогода обрушится на полуостров днем 25 декабря и задержится до понедельника.Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, а также о возможном росте аварий на дорогах, затруднении движения транспорта и подтоплении территорий. "Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с климатом в Крыму в 2023 годуВ Крыму дожди: прогноз погоды на воскресеньеКакой будет погода в Крыму на выходных
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/01/1121929368_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fc8524ccf429067cbf887dd7dc54b541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, общество, новости крыма
На пороге шторма: Крым зальет дождями

В Крыму 25 и 26 декабря ожидаются сильные ливни и усиление ветра до 20 м/с

10:04 25.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму 25 и 26 декабря ожидаются сильные ливни и усиление ветра до 20 м/с
В Крыму 25 и 26 декабря ожидаются сильные ливни и усиление ветра до 20 м/с - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается усиление ветра и проливные дожди. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
Отмечается, что непогода обрушится на полуостров днем 25 декабря и задержится до понедельника.
"Днем 25 декабря и ночью 26 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с", - уточнили в ведомстве.
Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, а также о возможном росте аварий на дорогах, затруднении движения транспорта и подтоплении территорий.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что будет с климатом в Крыму в 2023 году
В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье
Какой будет погода в Крыму на выходных
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике КрымОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:02Киеву нужна не только денацификация, но и дехизматизация — священник
10:39Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 25 декабря
10:25В Запорожской области возвели укрепленную линию обороны
10:04На пороге шторма: Крым зальет дождями
09:49Уехавших из России ждут дополнительные налоги – Володин
09:25В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия"
08:57Как успеть переделать все дела до Нового года
08:27Какое водохранилище сможет питать новый город на западе Крыма
08:01В Севастополе призвали отказаться от скамеек-"диванов" в парках
03:09Что будет с климатом в Крыму в 2023 году
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 25 декабря
21:38Главные события и заявления дня: 24 декабря
21:22"Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в Херсоне
20:43"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУ
19:58Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предмете
19:46Главные новости Крыма: 24 декабря
19:16Почему закладывает нос: врач назвал необычную причину
18:49На что способен российский "Борщевик" в борьбе со Starlink – эксперт
18:08Гидрологи оценили запасы воды в Крыму
Лента новостейМолния