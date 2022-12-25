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На пороге шторма: Крым зальет дождями

На пороге шторма: Крым зальет дождями - РИА Новости Крым, 25.12.2022

На пороге шторма: Крым зальет дождями

В воскресенье в Крыму ожидается усиление ветра и проливные дожди. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T10:04

2022-12-25T10:04

2022-12-25T10:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается усиление ветра и проливные дожди. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что непогода обрушится на полуостров днем 25 декабря и задержится до понедельника.Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, а также о возможном росте аварий на дорогах, затруднении движения транспорта и подтоплении территорий. "Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с климатом в Крыму в 2023 годуВ Крыму дожди: прогноз погоды на воскресеньеКакой будет погода в Крыму на выходных

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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