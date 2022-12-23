https://crimea.ria.ru/20221223/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1126096707.html
Какой будет погода в Крыму на выходных
Какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Какой будет погода в Крыму на выходных
В Крыму на выходных потеплеет до +12 градусов, однако в воскресенье прогнозируются ливни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T18:17
2022-12-23T18:17
2022-12-23T18:17
радио "спутник в крыму"
крым
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Крыму на выходных потеплеет до +12 градусов, однако в воскресенье прогнозируются ливни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."В субботу облаков на небе станет больше, но обойдется без значимых осадков. В ночные часы +1…6 градусов, днем +7…12. Ветер юго-западный 3-8 м/с", - рассказал он.В воскресенье из-за выхода активного циклонического вихря погода в Крыму начнет портиться. Небо затянут плотные облака и пойдут проливные дожди."Дожди ожидаются, в основном, в светлое время суток. Температура воздуха в ночные часы составит +2…7, а днем +5…10 градусов. По количеству осадков выпадет, я думаю, до 5 мм", - добавил он.И на следующей неделе на полуострове также ожидаются дожди, погода будет переменчивая, однако воздух в отдельные дни будет прогреваться до +11 градусов, заключил специалист центра погоды ФОБОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму в декабреСамый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекордВ Крым идут морозы и снег
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, общество
Какой будет погода в Крыму на выходных
ФОБОС: в выходные в Крыму до +12 градусов и дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Крыму на выходных потеплеет до +12 градусов, однако в воскресенье прогнозируются ливни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В субботу облаков на небе станет больше, но обойдется без значимых осадков. В ночные часы +1…6 градусов, днем +7…12. Ветер юго-западный 3-8 м/с", - рассказал он.
В воскресенье из-за выхода активного циклонического вихря погода в Крыму начнет портиться. Небо затянут плотные облака и пойдут проливные дожди.
"Дожди ожидаются, в основном, в светлое время суток. Температура воздуха в ночные часы составит +2…7, а днем +5…10 градусов. По количеству осадков выпадет, я думаю, до 5 мм", - добавил он.
И на следующей неделе на полуострове также ожидаются дожди, погода будет переменчивая, однако воздух в отдельные дни будет прогреваться до +11 градусов, заключил специалист центра погоды ФОБОС.
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