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Какой будет погода в Крыму на выходных

Какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Какой будет погода в Крыму на выходных

В Крыму на выходных потеплеет до +12 градусов, однако в воскресенье прогнозируются ливни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T18:17

2022-12-23T18:17

2022-12-23T18:17

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. В Крыму на выходных потеплеет до +12 градусов, однако в воскресенье прогнозируются ливни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."В субботу облаков на небе станет больше, но обойдется без значимых осадков. В ночные часы +1…6 градусов, днем +7…12. Ветер юго-западный 3-8 м/с", - рассказал он.В воскресенье из-за выхода активного циклонического вихря погода в Крыму начнет портиться. Небо затянут плотные облака и пойдут проливные дожди."Дожди ожидаются, в основном, в светлое время суток. Температура воздуха в ночные часы составит +2…7, а днем +5…10 градусов. По количеству осадков выпадет, я думаю, до 5 мм", - добавил он.И на следующей неделе на полуострове также ожидаются дожди, погода будет переменчивая, однако воздух в отдельные дни будет прогреваться до +11 градусов, заключил специалист центра погоды ФОБОС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму в декабреСамый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекордВ Крым идут морозы и снег

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2022

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