https://crimea.ria.ru/20221218/v-krym-idut-morozy-i-sneg-1125965557.html

В Крым идут морозы и снег

В Крым идут морозы и снег - РИА Новости Крым, 18.12.2022

В Крым идут морозы и снег

На следующей неделе в Крыму резко похолодает, в ночные часы ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T17:44

2022-12-18T17:44

2022-12-18T17:44

радио "спутник в крыму"

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крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму резко похолодает, в ночные часы ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Однако надолго морозная погода на полуострове не задержится и уже со вторника под влиянием антициклона температура начнет понемногу расти."Антициклон будет держать свои позиции, будет солнечно. Ночами прохладно, от -3 до +2 градусов, а в дневные часы во вторник +1…6, в среду +3…8, в четверг уже +4…9 и к пятнице +5…10. То есть Крым вернется в климатическое русло, которое предписано многолетними наблюдениями", - заключил специалист.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма аномально теплые выходные. По оценкам метеорологов, температура воздуха в субботу, 17 декабря, поднималась до +19 градусов.18 и 19 декабря на полуострове ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливнейКак коммунальщики готовят Симферополь к зимеЖдать ли снега в Крыму в декабре

https://crimea.ria.ru/20221218/samyy-teplyy-den-krym-ustanovil-absolyutnyy-temperaturnyy-rekord-1125964209.html

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