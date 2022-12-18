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В Крым идут морозы и снег - РИА Новости Крым, 18.12.2022
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В Крым идут морозы и снег
В Крым идут морозы и снег - РИА Новости Крым, 18.12.2022
В Крым идут морозы и снег
На следующей неделе в Крыму резко похолодает, в ночные часы ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T17:44
2022-12-18T17:44
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новости крыма
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крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму резко похолодает, в ночные часы ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Однако надолго морозная погода на полуострове не задержится и уже со вторника под влиянием антициклона температура начнет понемногу расти."Антициклон будет держать свои позиции, будет солнечно. Ночами прохладно, от -3 до +2 градусов, а в дневные часы во вторник +1…6, в среду +3…8, в четверг уже +4…9 и к пятнице +5…10. То есть Крым вернется в климатическое русло, которое предписано многолетними наблюдениями", - заключил специалист.Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма аномально теплые выходные. По оценкам метеорологов, температура воздуха в субботу, 17 декабря, поднималась до +19 градусов.18 и 19 декабря на полуострове ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили о поднятии уровня воды в реках из-за ливнейКак коммунальщики готовят Симферополь к зимеЖдать ли снега в Крыму в декабре
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новости крыма, крым, погода, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец
В Крым идут морозы и снег

ФОБОС: в Крыму на неделе похолодает до -3 градусов и возможен снег

17:44 18.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТабличка "Купаться запрещено" в фонтане
Табличка Купаться запрещено в фонтане - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. На следующей неделе в Крыму резко похолодает, в ночные часы ожидаются заморозки до -3 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Следующая неделя начнется с обвального холода. В ночные часы ударят заморозки до -1…-3 в Симферополе и -2…+3 по Крыму, а днем столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. Я даже не исключаю выпадения осадков в твердой фазе. Но это не снегопады и снежные заносы, это символический снег, который напомнит крымчанам, что на дворе декабрь ", - рассказал он.
Однако надолго морозная погода на полуострове не задержится и уже со вторника под влиянием антициклона температура начнет понемногу расти.
"Антициклон будет держать свои позиции, будет солнечно. Ночами прохладно, от -3 до +2 градусов, а в дневные часы во вторник +1…6, в среду +3…8, в четверг уже +4…9 и к пятнице +5…10. То есть Крым вернется в климатическое русло, которое предписано многолетними наблюдениями", - заключил специалист.
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
10:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекорд
Ранее в центре погоды ФОБОС спрогнозировали для Крыма аномально теплые выходные. По оценкам метеорологов, температура воздуха в субботу, 17 декабря, поднималась до +19 градусов.
18 и 19 декабря на полуострове ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Радио "Спутник в Крыму"Новости КрымаКрымПогодаКрымская погодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений Тишковец
 
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