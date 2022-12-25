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В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье
В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 25.12.2022
В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Пройдут дожди, днем в воскресенье и ночью в понедельник в южных, восточных районах и... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T00:01
2022-12-25T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Пройдут дожди, днем в воскресенье и ночью в понедельник в южных, восточных районах и горах сильные, прогнозирует региональный гидрометцентр. Прогноз по городамВ Симферополе облачно с прояснениями, дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов; днем +7...+9.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью, утром юго-западный, днем северо-западный 6-11 м/с, порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +10…+12.В Ялте и Алуште переменная облачность, и ночь, и днем пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +7...+9, днем +8...+10.В Судаке и Феодосии дожди. Ночью будет +5...+7, днем до +9 градусов.В Евпатории переменная облачность. Ночью и днем дожди. Днем столбики термометров покажут +7...+9, ночью похолодает до +4...+6 градусов.На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекордГидрологи оценили запасы воды в КрымуЗимой без шапки: чем это опасно для волос
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, погода, крымская погода, общество, штормовое предупреждение, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 25 декабря

00:01 25.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМама с ребёнком в центре Симферополя во время дождя
Мама с ребёнком в центре Симферополя во время дождя - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Пройдут дожди, днем в воскресенье и ночью в понедельник в южных, восточных районах и горах сильные, прогнозирует региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный с переходом днем в понедельник на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, на южном побережье до +9; днем + 5…+10, в горах 0…+4", - говорится в сообщении.

Прогноз по городам

В Симферополе облачно с прояснениями, дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов; днем +7...+9.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью, утром юго-западный, днем северо-западный 6-11 м/с, порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +10…+12.
В Ялте и Алуште переменная облачность, и ночь, и днем пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +7...+9, днем +8...+10.
В Судаке и Феодосии дожди. Ночью будет +5...+7, днем до +9 градусов.
В Евпатории переменная облачность. Ночью и днем дожди. Днем столбики термометров покажут +7...+9, ночью похолодает до +4...+6 градусов.
На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря, 12:16
Крым два дня будет заливать дождями
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Новости КрымаКрымПогодаКрымская погодаОбществоШтормовое предупреждениеСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 25 декабря
21:38Главные события и заявления дня: 24 декабря
21:22"Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в Херсоне
20:43"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУ
19:58Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предмете
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