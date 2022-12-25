https://crimea.ria.ru/20221225/v-krymu-dozhdi-prognoz-pogody-na-voskresene-1126114813.html
В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье
В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 25.12.2022
В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Пройдут дожди, днем в воскресенье и ночью в понедельник в южных, восточных районах и... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T00:01
2022-12-25T00:01
2022-12-25T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Пройдут дожди, днем в воскресенье и ночью в понедельник в южных, восточных районах и горах сильные, прогнозирует региональный гидрометцентр. Прогноз по городамВ Симферополе облачно с прояснениями, дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов; днем +7...+9.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью, утром юго-западный, днем северо-западный 6-11 м/с, порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +10…+12.В Ялте и Алуште переменная облачность, и ночь, и днем пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +7...+9, днем +8...+10.В Судаке и Феодосии дожди. Ночью будет +5...+7, днем до +9 градусов.В Евпатории переменная облачность. Ночью и днем дожди. Днем столбики термометров покажут +7...+9, ночью похолодает до +4...+6 градусов.На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекордГидрологи оценили запасы воды в КрымуЗимой без шапки: чем это опасно для волос
https://crimea.ria.ru/20221223/krym-dva-dnya-budet-zalivat-dozhdyami-1126096598.html
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В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 25 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Пройдут дожди, днем в воскресенье и ночью в понедельник в южных, восточных районах и горах сильные, прогнозирует региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный с переходом днем в понедельник на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, на южном побережье до +9; днем + 5…+10, в горах 0…+4", - говорится в сообщении.
Прогноз по городам
В Симферополе облачно с прояснениями, дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов; днем +7...+9.
В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью, утром юго-западный, днем северо-западный 6-11 м/с, порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +10…+12.
В Ялте и Алуште переменная облачность, и ночь, и днем пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +7...+9, днем +8...+10.
В Судаке и Феодосии дожди. Ночью будет +5...+7, днем до +9 градусов.
В Евпатории переменная облачность. Ночью и днем дожди. Днем столбики термометров покажут +7...+9, ночью похолодает до +4...+6 градусов.
На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.
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