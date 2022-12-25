https://crimea.ria.ru/20221225/v-krymu-dozhdi-prognoz-pogody-na-voskresene-1126114813.html

В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье

В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье - РИА Новости Крым, 25.12.2022

В Крыму дожди: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Пройдут дожди, днем в воскресенье и ночью в понедельник в южных, восточных районах и... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T00:01

2022-12-25T00:01

2022-12-25T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться зоной атмосферного фронта. Пройдут дожди, днем в воскресенье и ночью в понедельник в южных, восточных районах и горах сильные, прогнозирует региональный гидрометцентр. Прогноз по городамВ Симферополе облачно с прояснениями, дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов; днем +7...+9.В Севастополе облачно. Ночью небольшой дождь, днем дождь. Ветер ночью, утром юго-западный, днем северо-западный 6-11 м/с, порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +10…+12.В Ялте и Алуште переменная облачность, и ночь, и днем пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +7...+9, днем +8...+10.В Судаке и Феодосии дожди. Ночью будет +5...+7, днем до +9 градусов.В Евпатории переменная облачность. Ночью и днем дожди. Днем столбики термометров покажут +7...+9, ночью похолодает до +4...+6 градусов.На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекордГидрологи оценили запасы воды в КрымуЗимой без шапки: чем это опасно для волос

https://crimea.ria.ru/20221223/krym-dva-dnya-budet-zalivat-dozhdyami-1126096598.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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