https://crimea.ria.ru/20221224/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-24-dekabrya--1126115835.html

Главные события и заявления дня: 24 декабря

Главные события и заявления дня: 24 декабря - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Главные события и заявления дня: 24 декабря

В Китае новая волна COVID: десятки миллионов зараженных в день. Стали известны новые имена, связанные с биолабораториями США на Украине. Армия России уничтожила РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T21:38

2022-12-24T21:38

2022-12-24T21:38

главное за день

сво

армия и флот

в мире

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

китай

коронавирус

украина

биолаборатории

биологическое оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125494337_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_f2b7a7d215cab632b47c570b74c9eb8b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Китае новая волна COVID: десятки миллионов зараженных в день. Стали известны новые имена, связанные с биолабораториями США на Украине. Армия России уничтожила сотни наемников и боевиков ВСУ. Трагедия в Кемерово: жертв пожара в доме престарелых стало больше. Умер российский юморист Александр Пономаренко.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мощнейшая вспышка коронавируса зафиксирована в КитаеНовая мощнейшая вспышка коронавируса в Китае: порядка 37 миллионов человек могли оказаться зараженными COVID-19 за один день. По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, уровень и темпы заражения затмевают предыдущий ежедневный рекорд – около 4 млн человек, зафиксированный в январе уходящего года.Кто еще стоит за деятельностью биолабораторий США на Украине Фигурантами военно-биологической программы США на Украине, помимо сына президента Байдена, являются десятки представителей американского оборонного ведомства и подконтрольных ему структур, госаппарата США и ученого сообщества. Об этом заявил начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов."Некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и являются ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы", – сказал он.Армия России уничтожила сотни наемников и боевиков ВСУВС РФ нанесли удары по четырем направлениям и уничтожили более двухсот военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, включая сводную тактическую группу иностранных бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России."Уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка", – проинформировали в ведомстве, комментируя наступательные действия российских военных на Донецком направлении.В МО также рассказали об обстановке на трех других важных направлениях в зоне спецоперации. Трагедия в Кемерово: что известноВыросло число погибших в пожаре, возникшем в частном доме престарелых в Кемерово. Об этом утром в субботу сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области.Владельцу учреждения предъявлено обвинение, его готовятся взять под стражу. Ушел артистРоссийский юморист Александр Пономаренко скончался от онкологического заболевания. Об этом сообщил тележурналист Андрей Малахов.По его словам, еще месяц назад была надежда, что артист справится с болезнью."Он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее", – сообщил Малахов. – Очень жаль. Царствия Небесного".

https://crimea.ria.ru/20221224/glavnye-novosti-kryma-24-dekabrya-1126115565.html

https://crimea.ria.ru/20221224/otvratitelnaya-provokatsiya-saldo-nazval-ubiyts-mirnykh-v-khersone-1126116570.html

https://crimea.ria.ru/20221224/pod-belgorodom-podrostok-podorvalsya-na-neizvestnom-predmete--1126116012.html

китай

украина

сша

кемерово

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, сво, армия и флот, в мире, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, китай, коронавирус, украина, биолаборатории, биологическое оружие, сша, всу (вооруженные силы украины), кемерово, пожар, утраты, александр пономаренко