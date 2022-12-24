https://crimea.ria.ru/20221224/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-24-dekabrya--1126115835.html
Главные события и заявления дня: 24 декабря
Главные события и заявления дня: 24 декабря - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Главные события и заявления дня: 24 декабря
В Китае новая волна COVID: десятки миллионов зараженных в день. Стали известны новые имена, связанные с биолабораториями США на Украине. Армия России уничтожила РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T21:38
2022-12-24T21:38
2022-12-24T21:38
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сво
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Китае новая волна COVID: десятки миллионов зараженных в день. Стали известны новые имена, связанные с биолабораториями США на Украине. Армия России уничтожила сотни наемников и боевиков ВСУ. Трагедия в Кемерово: жертв пожара в доме престарелых стало больше. Умер российский юморист Александр Пономаренко.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мощнейшая вспышка коронавируса зафиксирована в КитаеНовая мощнейшая вспышка коронавируса в Китае: порядка 37 миллионов человек могли оказаться зараженными COVID-19 за один день. По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, уровень и темпы заражения затмевают предыдущий ежедневный рекорд – около 4 млн человек, зафиксированный в январе уходящего года.Кто еще стоит за деятельностью биолабораторий США на Украине Фигурантами военно-биологической программы США на Украине, помимо сына президента Байдена, являются десятки представителей американского оборонного ведомства и подконтрольных ему структур, госаппарата США и ученого сообщества. Об этом заявил начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов."Некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и являются ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы", – сказал он.Армия России уничтожила сотни наемников и боевиков ВСУВС РФ нанесли удары по четырем направлениям и уничтожили более двухсот военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, включая сводную тактическую группу иностранных бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России."Уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка", – проинформировали в ведомстве, комментируя наступательные действия российских военных на Донецком направлении.В МО также рассказали об обстановке на трех других важных направлениях в зоне спецоперации. Трагедия в Кемерово: что известноВыросло число погибших в пожаре, возникшем в частном доме престарелых в Кемерово. Об этом утром в субботу сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области.Владельцу учреждения предъявлено обвинение, его готовятся взять под стражу. Ушел артистРоссийский юморист Александр Пономаренко скончался от онкологического заболевания. Об этом сообщил тележурналист Андрей Малахов.По его словам, еще месяц назад была надежда, что артист справится с болезнью."Он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее", – сообщил Малахов. – Очень жаль. Царствия Небесного".
https://crimea.ria.ru/20221224/glavnye-novosti-kryma-24-dekabrya-1126115565.html
https://crimea.ria.ru/20221224/otvratitelnaya-provokatsiya-saldo-nazval-ubiyts-mirnykh-v-khersone-1126116570.html
https://crimea.ria.ru/20221224/pod-belgorodom-podrostok-podorvalsya-na-neizvestnom-predmete--1126116012.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, сво, армия и флот, в мире, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, китай, коронавирус, украина, биолаборатории, биологическое оружие, сша, всу (вооруженные силы украины), кемерово, пожар, утраты, александр пономаренко
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Китае новая волна COVID: десятки миллионов зараженных в день. Стали известны новые имена, связанные с биолабораториями США на Украине. Армия России уничтожила сотни наемников и боевиков ВСУ. Трагедия в Кемерово: жертв пожара в доме престарелых стало больше. Умер российский юморист Александр Пономаренко.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Мощнейшая вспышка коронавируса зафиксирована в Китае
Новая мощнейшая вспышка коронавируса в Китае:
порядка 37 миллионов человек могли оказаться зараженными COVID-19 за один день. По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, уровень и темпы заражения затмевают предыдущий ежедневный рекорд – около 4 млн человек, зафиксированный в январе уходящего года.
Кто еще стоит за деятельностью биолабораторий США на Украине
Фигурантами военно-биологической программы США на Украине, помимо сына президента Байдена, являются десятки представителей американского оборонного ведомства и подконтрольных ему структур, госаппарата США и ученого сообщества. Об этом заявил начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов.
"Некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и являются ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы", – сказал он.
В их числе Кириллов назвал экс-директора Управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) Кеннета Майерса, экс-главу Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томаса Фридена, главного научного сотрудника и президента отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer Джеффри Водсворта и некоторых других.
Армия России уничтожила сотни наемников и боевиков ВСУ
ВС РФ нанесли удары по четырем направлениям и уничтожили более двухсот военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, включая сводную тактическую группу иностранных бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка", – проинформировали в ведомстве
, комментируя наступательные действия российских военных на Донецком направлении.
В МО также рассказали об обстановке на трех других важных направлениях в зоне спецоперации.
Трагедия в Кемерово: что известно
Выросло число погибших в пожаре, возникшем в частном доме престарелых в Кемерово. Об этом утром в субботу сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области.
"Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии", – отмечалось в сообщении. Ранее сообщалось о 20 жертвах.
Владельцу учреждения предъявлено обвинение
, его готовятся взять под стражу.
Ушел артист
Российский юморист Александр Пономаренко скончался
от онкологического заболевания. Об этом сообщил тележурналист Андрей Малахов.
По его словам, еще месяц назад была надежда, что артист справится с болезнью.
"Он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее", – сообщил Малахов. – Очень жаль. Царствия Небесного".