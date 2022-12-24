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Главные события и заявления дня: 24 декабря - РИА Новости Крым, 24.12.2022
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Главные события и заявления дня: 24 декабря
Главные события и заявления дня: 24 декабря - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Главные события и заявления дня: 24 декабря
В Китае новая волна COVID: десятки миллионов зараженных в день. Стали известны новые имена, связанные с биолабораториями США на Украине. Армия России уничтожила РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T21:38
2022-12-24T21:38
главное за день
сво
армия и флот
в мире
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
китай
коронавирус
украина
биолаборатории
биологическое оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Китае новая волна COVID: десятки миллионов зараженных в день. Стали известны новые имена, связанные с биолабораториями США на Украине. Армия России уничтожила сотни наемников и боевиков ВСУ. Трагедия в Кемерово: жертв пожара в доме престарелых стало больше. Умер российский юморист Александр Пономаренко.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Мощнейшая вспышка коронавируса зафиксирована в КитаеНовая мощнейшая вспышка коронавируса в Китае: порядка 37 миллионов человек могли оказаться зараженными COVID-19 за один день. По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, уровень и темпы заражения затмевают предыдущий ежедневный рекорд – около 4 млн человек, зафиксированный в январе уходящего года.Кто еще стоит за деятельностью биолабораторий США на Украине Фигурантами военно-биологической программы США на Украине, помимо сына президента Байдена, являются десятки представителей американского оборонного ведомства и подконтрольных ему структур, госаппарата США и ученого сообщества. Об этом заявил начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов."Некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и являются ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы", – сказал он.Армия России уничтожила сотни наемников и боевиков ВСУВС РФ нанесли удары по четырем направлениям и уничтожили более двухсот военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, включая сводную тактическую группу иностранных бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России."Уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка", – проинформировали в ведомстве, комментируя наступательные действия российских военных на Донецком направлении.В МО также рассказали об обстановке на трех других важных направлениях в зоне спецоперации. Трагедия в Кемерово: что известноВыросло число погибших в пожаре, возникшем в частном доме престарелых в Кемерово. Об этом утром в субботу сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области.Владельцу учреждения предъявлено обвинение, его готовятся взять под стражу. Ушел артистРоссийский юморист Александр Пономаренко скончался от онкологического заболевания. Об этом сообщил тележурналист Андрей Малахов.По его словам, еще месяц назад была надежда, что артист справится с болезнью."Он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее", – сообщил Малахов. – Очень жаль. Царствия Небесного".
https://crimea.ria.ru/20221224/glavnye-novosti-kryma-24-dekabrya-1126115565.html
https://crimea.ria.ru/20221224/otvratitelnaya-provokatsiya-saldo-nazval-ubiyts-mirnykh-v-khersone-1126116570.html
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китай
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главное за день, сво, армия и флот, в мире, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, китай, коронавирус, украина, биолаборатории, биологическое оружие, сша, всу (вооруженные силы украины), кемерово, пожар, утраты, александр пономаренко
Главные события и заявления дня: 24 декабря

Главные события и заявления субботы, 24 декабря

21:38 24.12.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации на Украине
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Китае новая волна COVID: десятки миллионов зараженных в день. Стали известны новые имена, связанные с биолабораториями США на Украине. Армия России уничтожила сотни наемников и боевиков ВСУ. Трагедия в Кемерово: жертв пожара в доме престарелых стало больше. Умер российский юморист Александр Пономаренко.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Мощнейшая вспышка коронавируса зафиксирована в Китае

Новая мощнейшая вспышка коронавируса в Китае: порядка 37 миллионов человек могли оказаться зараженными COVID-19 за один день. По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, уровень и темпы заражения затмевают предыдущий ежедневный рекорд – около 4 млн человек, зафиксированный в январе уходящего года.

Кто еще стоит за деятельностью биолабораторий США на Украине

Фигурантами военно-биологической программы США на Украине, помимо сына президента Байдена, являются десятки представителей американского оборонного ведомства и подконтрольных ему структур, госаппарата США и ученого сообщества. Об этом заявил начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов.
"Некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и являются ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы", – сказал он.
В их числе Кириллов назвал экс-директора Управления по снижению угрозы минобороны США (ДИТРА) Кеннета Майерса, экс-главу Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томаса Фридена, главного научного сотрудника и президента отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer Джеффри Водсворта и некоторых других.
Люди на набережной Ялты во время шторма на Черном море - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
19:46
Главные новости Крыма: 24 декабря

Армия России уничтожила сотни наемников и боевиков ВСУ

ВС РФ нанесли удары по четырем направлениям и уничтожили более двухсот военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, включая сводную тактическую группу иностранных бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка", – проинформировали в ведомстве, комментируя наступательные действия российских военных на Донецком направлении.
В МО также рассказали об обстановке на трех других важных направлениях в зоне спецоперации.
На въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
21:22
"Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в Херсоне

Трагедия в Кемерово: что известно

Выросло число погибших в пожаре, возникшем в частном доме престарелых в Кемерово. Об этом утром в субботу сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области.
"Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии", – отмечалось в сообщении. Ранее сообщалось о 20 жертвах.
Владельцу учреждения предъявлено обвинение, его готовятся взять под стражу.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
19:58
Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предмете

Ушел артист

Российский юморист Александр Пономаренко скончался от онкологического заболевания. Об этом сообщил тележурналист Андрей Малахов.
По его словам, еще месяц назад была надежда, что артист справится с болезнью.
"Он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее", – сообщил Малахов. – Очень жаль. Царствия Небесного".
 
Главное за деньСВОАрмия и флотВ миреСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимКитайКоронавирусУкраинаБиолабораторииБиологическое оружиеСШАВСУ (Вооруженные силы Украины)КемеровоПожарУтратыАлександр Пономаренко
 
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21:38Главные события и заявления дня: 24 декабря
21:22"Отвратительная провокация": Сальдо назвал убийц мирных в Херсоне
20:43"Зоопарк систем": военный эксперт оценил западные поставки оружия ВСУ
19:58Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предмете
19:46Главные новости Крыма: 24 декабря
19:16Почему закладывает нос: врач назвал необычную причину
18:49На что способен российский "Борщевик" в борьбе со Starlink – эксперт
18:08Гидрологи оценили запасы воды в Крыму
17:12Оборонительные сооружения в Крыму и орден Маргарите: топ новостей недели
16:23Смертельное ДТП в Крыму: грузовик наехал на легкое авто и перевернулся
16:02Уничтоженные наемники и потери ВСУ: сводка Минобороны России за сутки
15:36В Китае мощная вспышка COVID - новый максимум суточной заболеваемости
15:09Ушел из жизни юморист Александр Пономаренко
14:32На Украине одна из электростанций прекратила работу
13:43На Херсонщине задержали восьмерых пособников ВСУ
13:14Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло
12:58Дед Мороз в Севастополе поднялся к окнам детской больницы с подарками
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