https://crimea.ria.ru/20221224/ushel-iz-zhizni-yumorist-aleksandr-ponomarenko-1126112029.html

Ушел из жизни юморист Александр Пономаренко

Ушел из жизни юморист Александр Пономаренко - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Ушел из жизни юморист Александр Пономаренко

Российский юморист Александр Пономаренко скончался от онкологического заболевания. Об этом сообщил тележурналист Андрей Малахов. РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T15:09

2022-12-24T15:09

2022-12-24T15:09

новости

утраты

культура

россия

андрей малахов

александр пономаренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российский юморист Александр Пономаренко скончался от онкологического заболевания. Об этом сообщил тележурналист Андрей Малахов.Он отметил, что еще месяц назад, во время съемок программы, была надежда, что артист справится с болезнью: "он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее", отметил Малахов.Александр Пономаренко выступал вместе с братом-близнецом Валерием в комедийном дуэте в различных проектах, в частности в шоу "Кривое зеркало", "Аншлаг" и "Театр эстрады".Ему было 55 лет.Почти год назад в возрасте 75 лет скончался популярный российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушел из жизни основатель группы "Ласковый май" Сергей КузнецовПогиб актер и режиссер Сергей ПускепалисХагрида больше нет: умер актер Робби Колтрейн

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, утраты, культура, россия, андрей малахов, александр пономаренко