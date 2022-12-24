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Ушел из жизни юморист Александр Пономаренко
Ушел из жизни юморист Александр Пономаренко - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Ушел из жизни юморист Александр Пономаренко
Российский юморист Александр Пономаренко скончался от онкологического заболевания. Об этом сообщил тележурналист Андрей Малахов. РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T15:09
2022-12-24T15:09
2022-12-24T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российский юморист Александр Пономаренко скончался от онкологического заболевания. Об этом сообщил тележурналист Андрей Малахов.Он отметил, что еще месяц назад, во время съемок программы, была надежда, что артист справится с болезнью: "он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее", отметил Малахов.Александр Пономаренко выступал вместе с братом-близнецом Валерием в комедийном дуэте в различных проектах, в частности в шоу "Кривое зеркало", "Аншлаг" и "Театр эстрады".Ему было 55 лет.Почти год назад в возрасте 75 лет скончался популярный российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушел из жизни основатель группы "Ласковый май" Сергей КузнецовПогиб актер и режиссер Сергей ПускепалисХагрида больше нет: умер актер Робби Колтрейн
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, утраты, культура, россия, андрей малахов, александр пономаренко
Ушел из жизни юморист Александр Пономаренко
Андрей Малахов сообщил о смерти юмориста Александра Пономаренко
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Российский юморист Александр Пономаренко скончался от онкологического заболевания. Об этом сообщил тележурналист Андрей Малахов.
"Умер юморист Александр Пономаренко: онкология... Очень жаль. Царствия Небесного", – написал Малахов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что еще месяц назад, во время съемок программы, была надежда, что артист справится с болезнью: "он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее", отметил Малахов.
Александр Пономаренко выступал вместе с братом-близнецом Валерием в комедийном дуэте в различных проектах, в частности в шоу "Кривое зеркало", "Аншлаг" и "Театр эстрады".
Почти год назад в возрасте 75 лет скончался популярный российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин.
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