https://crimea.ria.ru/20221107/ushel-iz-zhizni-osnovatel-gruppy-laskovyy-may-sergey-kuznetsov-1125264988.html

Ушел из жизни основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов

Ушел из жизни основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Ушел из жизни основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов

Композитор и основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался на 59-м году жизни. Об этом со ссылкой на "Уралконцерт" пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T17:00

2022-11-07T17:00

2022-11-07T17:03

утраты

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Композитор и основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался на 59-м году жизни. Об этом со ссылкой на "Уралконцерт" пишет РИА Новости.Он уточнил, что это случилось в понедельник около 18.00 (16.00 мск).Кузнецов был автором легендарных песен группы "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и многих других.

https://crimea.ria.ru/20220623/umer-solist-gruppy-laskovyy-may-yuriy-shatunov---smi-1123627750.html

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2022

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утраты, культура