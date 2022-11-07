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Ушел из жизни основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Ушел из жизни основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов
Ушел из жизни основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Ушел из жизни основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов
Композитор и основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался на 59-м году жизни. Об этом со ссылкой на "Уралконцерт" пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T17:00
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Композитор и основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался на 59-м году жизни. Об этом со ссылкой на "Уралконцерт" пишет РИА Новости.Он уточнил, что это случилось в понедельник около 18.00 (16.00 мск).Кузнецов был автором легендарных песен группы "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и многих других.
https://crimea.ria.ru/20220623/umer-solist-gruppy-laskovyy-may-yuriy-shatunov---smi-1123627750.html
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утраты, культура
Ушел из жизни основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов

Основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался на 59-м году жизни

17:00 07.11.2022 (обновлено: 17:03 07.11.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОснователь группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов
Основатель группы Ласковый май Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Композитор и основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался на 59-м году жизни. Об этом со ссылкой на "Уралконцерт" пишет РИА Новости.
"Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб. Подробности сможем рассказать позднее, я знаю, что сейчас на месте работает скорая и полиция", - сказал агентству представитель организации.
Он уточнил, что это случилось в понедельник около 18.00 (16.00 мск).
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Кузнецов был автором легендарных песен группы "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и многих других.
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