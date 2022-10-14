https://crimea.ria.ru/20221014/khagrida-bolshe-net-umer-akter-robbi-koltreyn-1124897029.html

Хагрида больше нет: умер актер Робби Колтрейн

Хагрида больше нет: умер актер Робби Колтрейн - РИА Новости Крым, 14.10.2022

Хагрида больше нет: умер актер Робби Колтрейн

Скончался шотландский актер Робби Колтрейн, прославившийся ролью Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.10.2022

2022-10-14T20:27

2022-10-14T20:27

2022-10-14T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Скончался шотландский актер Робби Колтрейн, прославившийся ролью Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на агента актера, пишет РИА Новости.Робби Колтрейну было 72 года.Помимо принесшей ему славу роли в фильмах поттерианы, он снимался в фильмах "И целого мира мало", "Золотой глаз" о Джеймсе Бонде, в картинах "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада" и множестве других, а также озвучивал известные мультфильмы.Ранее, 13 сентября, в возрасте 91 года скончался кинорежиссер, сценарист и критик Жан-Люк Годар.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, в мире, утраты