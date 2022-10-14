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Хагрида больше нет: умер актер Робби Колтрейн
Хагрида больше нет: умер актер Робби Колтрейн - РИА Новости Крым, 14.10.2022
Хагрида больше нет: умер актер Робби Колтрейн
Скончался шотландский актер Робби Колтрейн, прославившийся ролью Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.10.2022
2022-10-14T20:27
2022-10-14T20:27
2022-10-14T20:27
культура
в мире
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Скончался шотландский актер Робби Колтрейн, прославившийся ролью Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на агента актера, пишет РИА Новости.Робби Колтрейну было 72 года.Помимо принесшей ему славу роли в фильмах поттерианы, он снимался в фильмах "И целого мира мало", "Золотой глаз" о Джеймсе Бонде, в картинах "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада" и множестве других, а также озвучивал известные мультфильмы.Ранее, 13 сентября, в возрасте 91 года скончался кинорежиссер, сценарист и критик Жан-Люк Годар.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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культура, в мире, утраты
Хагрида больше нет: умер актер Робби Колтрейн
СМИ: умер актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Скончался шотландский актер Робби Колтрейн, прославившийся ролью Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает Press Association со ссылкой на агента актера, пишет РИА Новости.
Робби Колтрейну было 72 года.
Помимо принесшей ему славу роли в фильмах поттерианы, он снимался в фильмах "И целого мира мало", "Золотой глаз" о Джеймсе Бонде, в картинах "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада" и множестве других, а также озвучивал известные мультфильмы.
Ранее, 13 сентября, в возрасте 91 года скончался
кинорежиссер, сценарист и критик Жан-Люк Годар.