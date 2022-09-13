https://crimea.ria.ru/20220913/umer-rezhisser-novator-zhan-lyuk-godar-1124491462.html

Умер режиссер-новатор Жан-Люк Годар

Умер режиссер-новатор Жан-Люк Годар - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Умер режиссер-новатор Жан-Люк Годар

Кинорежиссер, сценарист и критик Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает национальная французская газета Libération со ссылкой на родственников... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T14:29

2022-09-13T14:29

2022-09-13T14:29

утраты

культура

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0d/1124491439_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e1e3543291de25d7242c73c9d4f0e01.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Кинорежиссер, сценарист и критик Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает национальная французская газета Libération со ссылкой на родственников режиссера.Годар представлял новаторов новой волны французского кинематографа конца 1950-1960 годов. Дебютная картина режиссера "На последнем дыхании" 1960 года обратила внимание мирового кинематографа на новые смелые течения и оказала большое влияние на развитие сферы в целом. Главные роли в ней исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность фильма заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.За всю карьеру Годар снял 129 фильмов, в том числе документальные, короткометражные и телевизионные. Последнее произведение режиссера "Книга образов" была представлена в мае 2018 года на Каннском фестивале, где получила специальный приз жюри. Он ни раз становился номинантом и победителем Берлинского, Венецианского, Каннского фестивалей, а также премий Европейской киноакадемии, "Сезар" и "Оскара".Творчество Годара принято делить на пять этапов, каждый из которых определяли воззрения режиссера, отношение к философии, политике и мировой культуре.Знаковые работы Жан-Люка Годара: "Всех парней зовут Патрик" (1959), "На последнем дыхании" (1960), "Жить своей жизнью" (1962), "Презрение" (1963), "Банда аутсайдеров" (1964), "Безумный Пьеро" (1965), "Алфавиль" (1965), "Мужское-женское" (1966), "Имя Кармен" (1983), "Фильм-социализм" (2010), "Прощай, речь 3D" (2014), "Книга образов" (2018).

https://crimea.ria.ru/20220910/umer-khudozhnik-multfilmov-kanikuly-v-prostokvashino-i-dobrynya-nikitich-1124466519.html

https://crimea.ria.ru/20220820/umer-akter-sergey-grigorev--golos-fili-v-spokoynoy-nochi-malyshi-1124230969.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура, в мире