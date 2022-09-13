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Умер режиссер-новатор Жан-Люк Годар - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Умер режиссер-новатор Жан-Люк Годар
Умер режиссер-новатор Жан-Люк Годар - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Умер режиссер-новатор Жан-Люк Годар
Кинорежиссер, сценарист и критик Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает национальная французская газета Libération со ссылкой на родственников... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T14:29
2022-09-13T14:29
утраты
культура
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Кинорежиссер, сценарист и критик Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает национальная французская газета Libération со ссылкой на родственников режиссера.Годар представлял новаторов новой волны французского кинематографа конца 1950-1960 годов. Дебютная картина режиссера "На последнем дыхании" 1960 года обратила внимание мирового кинематографа на новые смелые течения и оказала большое влияние на развитие сферы в целом. Главные роли в ней исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность фильма заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.За всю карьеру Годар снял 129 фильмов, в том числе документальные, короткометражные и телевизионные. Последнее произведение режиссера "Книга образов" была представлена в мае 2018 года на Каннском фестивале, где получила специальный приз жюри. Он ни раз становился номинантом и победителем Берлинского, Венецианского, Каннского фестивалей, а также премий Европейской киноакадемии, "Сезар" и "Оскара".Творчество Годара принято делить на пять этапов, каждый из которых определяли воззрения режиссера, отношение к философии, политике и мировой культуре.Знаковые работы Жан-Люка Годара: "Всех парней зовут Патрик" (1959), "На последнем дыхании" (1960), "Жить своей жизнью" (1962), "Презрение" (1963), "Банда аутсайдеров" (1964), "Безумный Пьеро" (1965), "Алфавиль" (1965), "Мужское-женское" (1966), "Имя Кармен" (1983), "Фильм-социализм" (2010), "Прощай, речь 3D" (2014), "Книга образов" (2018).
https://crimea.ria.ru/20220910/umer-khudozhnik-multfilmov-kanikuly-v-prostokvashino-i-dobrynya-nikitich-1124466519.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
утраты, культура, в мире
Умер режиссер-новатор Жан-Люк Годар

Режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года

14:29 13.09.2022
 
© AFPФранко-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар
Франко-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар
© AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Кинорежиссер, сценарист и критик Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает национальная французская газета Libération со ссылкой на родственников режиссера.
Годар представлял новаторов новой волны французского кинематографа конца 1950-1960 годов. Дебютная картина режиссера "На последнем дыхании" 1960 года обратила внимание мирового кинематографа на новые смелые течения и оказала большое влияние на развитие сферы в целом. Главные роли в ней исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Особенность фильма заключалась в том, что сценарий Годар и Франсуа Трюффо сочиняли перед началом съемочного дня, а диалоги актеры придумывали в процессе.
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За всю карьеру Годар снял 129 фильмов, в том числе документальные, короткометражные и телевизионные. Последнее произведение режиссера "Книга образов" была представлена в мае 2018 года на Каннском фестивале, где получила специальный приз жюри. Он ни раз становился номинантом и победителем Берлинского, Венецианского, Каннского фестивалей, а также премий Европейской киноакадемии, "Сезар" и "Оскара".
Творчество Годара принято делить на пять этапов, каждый из которых определяли воззрения режиссера, отношение к философии, политике и мировой культуре.
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Знаковые работы Жан-Люка Годара: "Всех парней зовут Патрик" (1959), "На последнем дыхании" (1960), "Жить своей жизнью" (1962), "Презрение" (1963), "Банда аутсайдеров" (1964), "Безумный Пьеро" (1965), "Алфавиль" (1965), "Мужское-женское" (1966), "Имя Кармен" (1983), "Фильм-социализм" (2010), "Прощай, речь 3D" (2014), "Книга образов" (2018).
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