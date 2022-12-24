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Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло - РИА Новости Крым, 24.12.2022
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Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло
Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло
Количество погибших в частном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22 человек, СК предъявил обвинение владельцу учреждения, его готовятся взять под... РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T13:14
2022-12-24T13:17
происшествия
пожар
дом престарелых
кемерово
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 – РИА Новости Крым. Количество погибших в частном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22 человек, СК предъявил обвинение владельцу учреждения, его готовятся взять под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области.Пожар на улице Таврическая произошел накануне вечером. Изначально сообщалось о шести, а позже о 20 погибших и двоих пострадавших.Следователи выяснили, что местный житель арендовал частный дом для временного проживания людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Обогревались помещения от угольного котла."Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял. Предварительно установлено, что деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей", – проинформировали в ведомстве.Теперь 31-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье УК РФ об оказание услуг, "не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ее санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:В селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото lНа пожаре в Джанкойском районе погиб человек В Севастополе на пожаре погибла семья – подозреваемый идет под суд
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РИА Новости Крым
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происшествия, пожар, дом престарелых, кемерово, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло

Число погибших в доме престарелых в Кемерово выросло до 22 человек, СК выдвинул обвинение

13:14 24.12.2022 (обновлено: 13:17 24.12.2022)
 
© РИА Новости . Данил Айкин / Перейти в фотобанкПожар в доме престарелых в Кемерове
Пожар в доме престарелых в Кемерове - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости . Данил Айкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 – РИА Новости Крым. Количество погибших в частном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22 человек, СК предъявил обвинение владельцу учреждения, его готовятся взять под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области.
Пожар на улице Таврическая произошел накануне вечером. Изначально сообщалось о шести, а позже о 20 погибших и двоих пострадавших.
"Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии", – уточнили в едомстве в субботу днем.
Следователи выяснили, что местный житель арендовал частный дом для временного проживания людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Обогревались помещения от угольного котла.
"Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял. Предварительно установлено, что деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей", – проинформировали в ведомстве.
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Теперь 31-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье УК РФ об оказание услуг, "не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ее санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.
В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в Следкоме.
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