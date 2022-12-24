https://crimea.ria.ru/20221224/chislo-zhertv-pozhara-v-dome-prestarelykh-v-kemerovo-vyroslo-1126110923.html

Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло

Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло

Количество погибших в частном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22 человек, СК предъявил обвинение владельцу учреждения, его готовятся взять под... РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T13:14

2022-12-24T13:14

2022-12-24T13:17

происшествия

пожар

дом престарелых

кемерово

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/18/1126110805_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_a636aec974299b679e3f50b113cdacef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 – РИА Новости Крым. Количество погибших в частном доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22 человек, СК предъявил обвинение владельцу учреждения, его готовятся взять под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по области.Пожар на улице Таврическая произошел накануне вечером. Изначально сообщалось о шести, а позже о 20 погибших и двоих пострадавших.Следователи выяснили, что местный житель арендовал частный дом для временного проживания людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Обогревались помещения от угольного котла."Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял. Предварительно установлено, что деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов, с нарушением требований противопожарной безопасности, что привело к гибели людей", – проинформировали в ведомстве.Теперь 31-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по статье УК РФ об оказание услуг, "не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ее санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в Следкоме.Читайте также на РИА Новости Крым:В селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото lНа пожаре в Джанкойском районе погиб человек В Севастополе на пожаре погибла семья – подозреваемый идет под суд

https://crimea.ria.ru/20221224/1115798495.html

кемерово

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожар, дом престарелых, кемерово, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости