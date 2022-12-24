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Уничтоженные наемники и потери ВСУ: сводка Минобороны России за сутки - РИА Новости Крым, 24.12.2022
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Уничтоженные наемники и потери ВСУ: сводка Минобороны России за сутки
Уничтоженные наемники и потери ВСУ: сводка Минобороны России за сутки - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Уничтоженные наемники и потери ВСУ: сводка Минобороны России за сутки
Вооруженные силы РФ нанесли удары по четырем направлениям и уничтожили более двухсот военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, включая сводную тактическую... РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T16:02
2022-12-24T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удары по четырем направлениям и уничтожили более двухсот военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, включая сводную тактическую группу иностранных бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что безвозвратные потери противника по итогам суток составили порядка 60 человек, уничтожено также 7 единиц техники.Еще десять единиц техники и 40 человек потеряла украинская сторона на Южно-Донецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ,.Такие же потери в живой силе у украинских военных на Красно-Лиманском направлении, где российские войска ударили по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны у села Торское и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе села Терны."На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих", – уточнили в ведомстве.Помимо этого, в Запорожской области российские ракетчики и артиллеристы уничтожили пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе села Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения под с. Новоселовка. А также разбили 53 артподразделения, живую силу и военную технику в 92-х районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мост Военные биолаборатории США на Украине: новые имена участников Кирби признал участие США в конфликте на Украине – Захарова
https://crimea.ria.ru/20221224/kak-rabotaet-novogodnyaya-pochta-iz-kryma-dlya-boytsov-svo-1126091808.html
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сво, новости, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), харьковская область, запорожская область
Уничтоженные наемники и потери ВСУ: сводка Минобороны России за сутки

МО: уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и порядка 200 военных ВСУ

16:02 24.12.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета на Запорожском направлении
Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ нанесли удары по четырем направлениям и уничтожили более двухсот военнослужащих ВСУ и иностранных наемников, включая сводную тактическую группу иностранных бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка", – говорится в сводке оборонного ведомства.
Отмечается, что безвозвратные потери противника по итогам суток составили порядка 60 человек, уничтожено также 7 единиц техники.
Еще десять единиц техники и 40 человек потеряла украинская сторона на Южно-Донецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ,.
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Такие же потери в живой силе у украинских военных на Красно-Лиманском направлении, где российские войска ударили по позициям подразделений 111-й бригады территориальной обороны у села Торское и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе села Терны.
"На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих", – уточнили в ведомстве.
Помимо этого, в Запорожской области российские ракетчики и артиллеристы уничтожили пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе села Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения под с. Новоселовка. А также разбили 53 артподразделения, живую силу и военную технику в 92-х районах.
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