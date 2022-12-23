Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221223/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-23-dekabrya-1126103853.html
Главные события и заявления дня: 23 декабря
Главные события и заявления дня: 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Главные события и заявления дня: 23 декабря
В России задержали пособников украинских спецслужб. Чем ответит Россия на "нефтяной потолок". В Мелитополе взорвали автомобиль. Кабмин выделил 1,5 триллиона на... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T21:18
2022-12-23T19:05
главное за день
новости
россия
в мире
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902784_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_64499fb46ecf47c4fc8ce685d46bd398.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В России задержали пособников украинских спецслужб. Чем ответит Россия на "нефтяной потолок". В Мелитополе взорвали автомобиль. Кабмин выделил 1,5 триллиона на пенсии россиянам. Банкам запретили арестовывать счета участников СВО. Названо условие для вторжения Польши на Западную Украину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В России задержали пособников украинских спецслужбСотрудники ФСБ задержали в ряде регионов России граждан РФ и Украины, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и военными. По данным российских силовиков, злоумышленники готовили теракты и диверсии на объектах инфраструктуры и передавали Киеву секретные сведения. Задержания злоумышленников прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Возбуждены уголовные дела по статьям "государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства", "шпионаж".Чем ответит Россия на "нефтяной потолок"РФ запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые намерены соблюдать так называемый "потолок цен" на российское "черное золото". По словам вице-премьера Александра Новака, соответствующий указ президента уже готовится. Он также сообщил, что Россия готова в случае чего пойти на частичное сокращение нефтедобычи на 5-7%.В Мелитополе взорвали автомобильОколо полудня в пятницу в центре Мелитополя был взорван автомобиль. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. ЧП произошло на парковке у входа в парк Горького.Пострадали два человека, их доставили в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести.Кабмин выделил 1,5 триллиона на пенсии россиянамНа предоставление пенсий россиянам и ежемесячных выплат инвалидам и ветеранам в этом и следующем годах выделено почти 1,5 трлн рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Также кабмин направил фонду "Круг добра", оказывающему помощь детям со сложными диагнозами, почти 70 млрд рублей. За неполных два года работы он помог в лечении почти пяти тысячам детей.Банкам запретили арестовывать счета участников СВОСовет Федерации одобрил закон о приостановке судебных дел, связанных с неисполнением кредитных обязательств, если ответчиком является участник специальной военной операции. Документ также запрещает банкам арестовывать деньги на счетах таких заемщиков.Закон дает основания приостанавливать судебные дела в рамках гражданского, арбитражного и административного производств.Названо условие для вторжения Польши на Западную УкраинуСША могут прибегнуть сценарий вторжения польских войск на Западную Украину в случае успехов России в достижении целей специальной военной операции, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.По мнению политолога, Варшава по "просьбе" украинских властей может ввести свои войска в западные области и таким образом создать "маленькое марионеточное государство из трех-пяти нынешних областей Украины".В то же время, по мнению Солонникова, это долгосрочный сценарий и вряд ли он будет реализован в ближайшее время.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902784_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_00966771fdc4e998747b809ed1b296b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, россия, в мире, общество
Главные события и заявления дня: 23 декабря

Главные события и заявления пятницы, 23 декабря

21:18 23.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В России задержали пособников украинских спецслужб. Чем ответит Россия на "нефтяной потолок". В Мелитополе взорвали автомобиль. Кабмин выделил 1,5 триллиона на пенсии россиянам. Банкам запретили арестовывать счета участников СВО. Названо условие для вторжения Польши на Западную Украину.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В России задержали пособников украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали в ряде регионов России граждан РФ и Украины, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и военными. По данным российских силовиков, злоумышленники готовили теракты и диверсии на объектах инфраструктуры и передавали Киеву секретные сведения. Задержания злоумышленников прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Возбуждены уголовные дела по статьям "государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства", "шпионаж".

Чем ответит Россия на "нефтяной потолок"

РФ запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые намерены соблюдать так называемый "потолок цен" на российское "черное золото". По словам вице-премьера Александра Новака, соответствующий указ президента уже готовится. Он также сообщил, что Россия готова в случае чего пойти на частичное сокращение нефтедобычи на 5-7%.
В Мелитополе взорвали автомобиль
Около полудня в пятницу в центре Мелитополя был взорван автомобиль. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. ЧП произошло на парковке у входа в парк Горького.
Пострадали два человека, их доставили в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести.

Кабмин выделил 1,5 триллиона на пенсии россиянам

На предоставление пенсий россиянам и ежемесячных выплат инвалидам и ветеранам в этом и следующем годах выделено почти 1,5 трлн рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Также кабмин направил фонду "Круг добра", оказывающему помощь детям со сложными диагнозами, почти 70 млрд рублей. За неполных два года работы он помог в лечении почти пяти тысячам детей.

Банкам запретили арестовывать счета участников СВО

Совет Федерации одобрил закон о приостановке судебных дел, связанных с неисполнением кредитных обязательств, если ответчиком является участник специальной военной операции. Документ также запрещает банкам арестовывать деньги на счетах таких заемщиков.
Закон дает основания приостанавливать судебные дела в рамках гражданского, арбитражного и административного производств.

Названо условие для вторжения Польши на Западную Украину

США могут прибегнуть сценарий вторжения польских войск на Западную Украину в случае успехов России в достижении целей специальной военной операции, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
По мнению политолога, Варшава по "просьбе" украинских властей может ввести свои войска в западные области и таким образом создать "маленькое марионеточное государство из трех-пяти нынешних областей Украины".
В то же время, по мнению Солонникова, это долгосрочный сценарий и вряд ли он будет реализован в ближайшее время.
Главное за деньНовостиРоссияВ миреОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:18Главные события и заявления дня: 23 декабря
20:20Ученые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферой
19:01Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому
18:17Какой будет погода в Крыму на выходных
17:31Наступление России и потери Украины: сводка спецоперации на 23 декабря
17:21Сотрудников РИА Новости Крым наградили медалями за работу на СВО
17:12Два человека ранены при взрыве в Мелитополе
16:09Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников
15:46Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР
15:36Политолог назвал адресата посыла Путина о переговорах по Украине
15:25Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь
14:48В Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщины
14:41На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублей
14:22Балицкий оценил готовность ВСУ наступать в Запорожской области
13:44КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – власти
13:25Сотруднику ФСБ в Крыму попытались дать миллион "за родственника"
13:15Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы через онлайн-сервис РНКБ
13:08Обстрелы Запорожской АЭС почти прекратились – власти
12:51В Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотиками
12:30В центре Мелитополя взорвался автомобиль
Лента новостейМолния