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Главные события и заявления дня: 23 декабря

Главные события и заявления дня: 23 декабря - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Главные события и заявления дня: 23 декабря

В России задержали пособников украинских спецслужб. Чем ответит Россия на "нефтяной потолок". В Мелитополе взорвали автомобиль. Кабмин выделил 1,5 триллиона на... РИА Новости Крым, 23.12.2022

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2022-12-23T21:18

2022-12-23T19:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В России задержали пособников украинских спецслужб. Чем ответит Россия на "нефтяной потолок". В Мелитополе взорвали автомобиль. Кабмин выделил 1,5 триллиона на пенсии россиянам. Банкам запретили арестовывать счета участников СВО. Названо условие для вторжения Польши на Западную Украину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В России задержали пособников украинских спецслужбСотрудники ФСБ задержали в ряде регионов России граждан РФ и Украины, сотрудничавших с украинскими спецслужбами и военными. По данным российских силовиков, злоумышленники готовили теракты и диверсии на объектах инфраструктуры и передавали Киеву секретные сведения. Задержания злоумышленников прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области. Возбуждены уголовные дела по статьям "государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства", "шпионаж".Чем ответит Россия на "нефтяной потолок"РФ запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые намерены соблюдать так называемый "потолок цен" на российское "черное золото". По словам вице-премьера Александра Новака, соответствующий указ президента уже готовится. Он также сообщил, что Россия готова в случае чего пойти на частичное сокращение нефтедобычи на 5-7%.В Мелитополе взорвали автомобильОколо полудня в пятницу в центре Мелитополя был взорван автомобиль. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. ЧП произошло на парковке у входа в парк Горького.Пострадали два человека, их доставили в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести.Кабмин выделил 1,5 триллиона на пенсии россиянамНа предоставление пенсий россиянам и ежемесячных выплат инвалидам и ветеранам в этом и следующем годах выделено почти 1,5 трлн рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.Также кабмин направил фонду "Круг добра", оказывающему помощь детям со сложными диагнозами, почти 70 млрд рублей. За неполных два года работы он помог в лечении почти пяти тысячам детей.Банкам запретили арестовывать счета участников СВОСовет Федерации одобрил закон о приостановке судебных дел, связанных с неисполнением кредитных обязательств, если ответчиком является участник специальной военной операции. Документ также запрещает банкам арестовывать деньги на счетах таких заемщиков.Закон дает основания приостанавливать судебные дела в рамках гражданского, арбитражного и административного производств.Названо условие для вторжения Польши на Западную УкраинуСША могут прибегнуть сценарий вторжения польских войск на Западную Украину в случае успехов России в достижении целей специальной военной операции, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.По мнению политолога, Варшава по "просьбе" украинских властей может ввести свои войска в западные области и таким образом создать "маленькое марионеточное государство из трех-пяти нынешних областей Украины".В то же время, по мнению Солонникова, это долгосрочный сценарий и вряд ли он будет реализован в ближайшее время.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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