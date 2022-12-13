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Главные события и заявления дня: 13 декабря - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Главные события и заявления дня: 13 декабря
Главные события и заявления дня: 13 декабря - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Главные события и заявления дня: 13 декабря
В Кремле прокомментировали заявления президента Украины о трех шагах к миру. Войска Белоруссии подняли по боевой готовности. В ФСБ назвали регионы с возросшим... РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T22:31
2022-12-13T22:31
главное за день
дмитрий песков
херсонская область
мелитополь
белоруссия
юфо
александр бортников
цфо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Кремле прокомментировали заявления президента Украины о трех шагах к миру. Войска Белоруссии подняли по боевой готовности. В ФСБ назвали регионы с возросшим числом террористических проявлений. На Арабатской стрелке собираются построить город. Взрыв моста под Мелитополем и работа сухопутного маршрута в Крым. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Кремль о "трех шагах к миру"Озвученные Владимиром Зеленским "три шага к миру" являются шагами к продолжению боевых действий. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он призвал киевские власти принять во внимание существующие реалии, в том числе новые субъекты России."Собственно, это реалии, которые произошли из-за той линии, из-за той политики, которую проводило на протяжении, наверное, последних лет 15, а то и 20, руководство Украины и нынешний украинский режим. А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно", – заявил Песков.В Белоруссии началась проверка боевой готовности армииКак заявили в военном ведомстве страны, мероприятия будут носить комплексный характер. Войска получили приказ в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.Глава ФСБ о разведывательно-подрывной деятельности СБУДиректор ФСБ председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников указал на значительно возросшее число террористических проявлений в приграничных регионах ЦФО и ЮФО."Это связано как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности", – заявил Бортников.Новый город на Арабатской стрелкеВласти Херсонской области рассказали о проекте застройки Арбатской косы. Проект уже в разработке. В скором времени здесь появятся жилые кварталы с необходимой инфраструктурой, школами и детскими садами. Там же планируют организовать работу правительственных органов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Арабатская стрелка — это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.В Мелитополе подорвали опору мостаМинувшей ночью на одном из въездов в Мелитополь был взорван мост – повреждена одна из опор. В сети немедленно появились сообщения о приостановке работы сухопутного маршрута в Крым. В Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК опровергли данную информацию."Данный мост локальный. Он не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Появившиеся публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности", - заявил глава организации Анатолий Цуркин.По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, строители уже начали обустройство объездной дороги поврежденного моста, которое завершат в течение двух недель.
херсонская область
мелитополь
белоруссия
юфо
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, дмитрий песков, херсонская область, мелитополь, белоруссия, юфо, александр бортников, цфо
Главные события и заявления дня: 13 декабря

Главные события и заявления вторника, 13 декабря

22:31 13.12.2022
 
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоРазрушенный ВСУ мост в селе Константиновка Запорожской области
Разрушенный ВСУ мост в селе Константиновка Запорожской области
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Кремле прокомментировали заявления президента Украины о трех шагах к миру. Войска Белоруссии подняли по боевой готовности. В ФСБ назвали регионы с возросшим числом террористических проявлений. На Арабатской стрелке собираются построить город. Взрыв моста под Мелитополем и работа сухопутного маршрута в Крым.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Кремль о "трех шагах к миру"
Озвученные Владимиром Зеленским "три шага к миру" являются шагами к продолжению боевых действий. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он призвал киевские власти принять во внимание существующие реалии, в том числе новые субъекты России.
"Собственно, это реалии, которые произошли из-за той линии, из-за той политики, которую проводило на протяжении, наверное, последних лет 15, а то и 20, руководство Украины и нынешний украинский режим. А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно", – заявил Песков.
В Белоруссии началась проверка боевой готовности армии
Как заявили в военном ведомстве страны, мероприятия будут носить комплексный характер. Войска получили приказ в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.
Глава ФСБ о разведывательно-подрывной деятельности СБУ
Директор ФСБ председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников указал на значительно возросшее число террористических проявлений в приграничных регионах ЦФО и ЮФО.
"Это связано как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности", – заявил Бортников.
Новый город на Арабатской стрелке
Власти Херсонской области рассказали о проекте застройки Арбатской косы. Проект уже в разработке. В скором времени здесь появятся жилые кварталы с необходимой инфраструктурой, школами и детскими садами. Там же планируют организовать работу правительственных органов, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Арабатская стрелка — это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.
В Мелитополе подорвали опору моста
Минувшей ночью на одном из въездов в Мелитополь был взорван мост – повреждена одна из опор. В сети немедленно появились сообщения о приостановке работы сухопутного маршрута в Крым. В Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК опровергли данную информацию.
"Данный мост локальный. Он не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Появившиеся публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности", - заявил глава организации Анатолий Цуркин.
По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, строители уже начали обустройство объездной дороги поврежденного моста, которое завершат в течение двух недель.
 
Главное за деньДмитрий ПесковХерсонская областьМелитопольБелоруссияЮФОАлександр БортниковЦФО
 
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