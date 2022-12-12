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Главные события и заявления дня: 12 декабря

Главные события и заявления дня: 12 декабря - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Главные события и заявления дня: 12 декабря

Норвежский самолет-разведчик обнаружен у границ РФ. Зеленский сообщил Байдену об уничтожении половины энергетической инфраструктуры Украины. Губернатор... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T21:59

2022-12-12T21:59

2022-12-12T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Норвежский самолет-разведчик обнаружен у границ РФ. Зеленский сообщил Байдену об уничтожении половины энергетической инфраструктуры Украины. Губернатор Севастополя объяснил причину громких звуков в городе. В минтрансе разъяснили, кого касаются ограничения на проезда по Крымскому мосту. Число закрытых из-за ОРВИ классов и групп Крыму выросло вдвое. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Норвежский самолет-разведчикВ понедельник норвежский самолет-разведчик едва не пересек границу РФ, сообщил Национальный Центр управления обороной Российской Федерации. Воздушная цель была зафиксирована над Баренцевым морем. В воздух подняли российский МиГ-31, который идентифицировал объект как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией .Нарушения границы не допущено. Признание ЗеленскогоПоловина энергетической инфраструктуры Украины уничтожена в результате ракетных ударов, признался Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Джо Байденом. В связи с этим украинский президент считает необходимым формировать "эффективную противовоздушную оборону для защиты еще работающих энергообъектов". Громкое утро в СевастополеВ понедельник утром в Севастополе были слышны громкие звуки, в ряде ТГ-каналов появились сообщения о работе ПВО. Однако власти города это опровергли. Как пояснил губернатор Михаил Развожаев, шум был связан со стрельбами на полигоне. Он попросил доверять только официальным источникам информации. Ограничение проезда по Крымскому мостуПосле восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пустят. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности. Поэтому запрет не касается тяжелых джипов и легковых автомобилей. Все, что идет с грузом, в том числе грузопассажирский транспорт, отправляют по альтернативному маршруту. Если в документах указан грузовой отсек — машину не пропустят, отправят на паром. Карантин в Крыму и прогнозы по гриппуВ Крыму на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрыты 89 школьных классов и групп в детских садах, что вдвое больше показателя прошлой недели. В соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора, учебный процесс приостанавливается в классах, где из-за болезни отсутствует 20% учащихся. В таком случае детей рекомендовано переводить на дистанционное образование.Что касается свиного гриппа, по прогнозу главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимира Мещерякова, в Крыму пик заболеваемости ожидается в конце января – начале февраля.

https://crimea.ria.ru/20221212/v-kieve-priznali-chto-ikh-pvo-ne-mozhet-sbivat-ballisticheskie-rakety-1125824745.html

https://crimea.ria.ru/20221212/popytaetsya-li-kiev-snova-atakovat-krym--ekspert-1125817119.html

https://crimea.ria.ru/20221212/kakie-ogranicheniya-iz-za-svinogo-grippa-vvedut-v-sevastopole--vlasti-1125823831.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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