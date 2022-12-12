https://crimea.ria.ru/20221212/norvezhskiy-samolet-razvedchik-edva-ne-peresek-granitsu-rf-1125827822.html

Норвежский самолет-разведчик едва не пересек границу РФ

Норвежский самолет-разведчик едва не пересек границу РФ - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Норвежский самолет-разведчик едва не пересек границу РФ

В понедельник российский МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем у границ РФ. Об этом сообщает Национальный Центр управления... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T18:42

2022-12-12T18:42

2022-12-12T18:42

армия и флот

россия

в мире

баренцево море

норвегия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. В понедельник российский МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем у границ РФ. Об этом сообщает Национальный Центр управления обороной Российской Федерации. Воздушная цельДля опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы России в воздух подняли истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.Работа российских военных летчиков"В результате профессиональных действий экипажа истребителя обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна. После разворота иностранного военного самолета от госграницы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено", - говорится в сообщении.Отмечается, что полет российского истребителя выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский истребитель отогнал самолет США от границы над Черным моремИх самолеты у наших границ: каковы намерения американцев - мнениеРоссийский противолодочный корабль оттеснил эсминец США от границ РФ

https://crimea.ria.ru/20210201/Istrebitel-RF-zastavil-ponervnichat-esminets-SShA-v-Chernom-more---video-1119212963.html

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баренцево море

норвегия

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армия и флот, россия, в мире, баренцево море, норвегия, происшествия