https://crimea.ria.ru/20221209/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-9-dekabrya-1125789693.html

Главные события и заявления дня: 9 декабря

Главные события и заявления дня: 9 декабря - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Главные события и заявления дня: 9 декабря

В ТЦ "Мега Химки" вспыхнул пожар. Путин оценил ход спецоперации. В боях за Донбасс наступил перелом. Пик гриппа ожидают к Новому году. Назван срок ремонта... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T22:02

2022-12-09T22:02

2022-12-09T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В ТЦ "Мега Химки" вспыхнул пожар. Путин оценил ход спецоперации. В боях за Донбасс наступил перелом. Пик гриппа ожидают к Новому году. Назван срок ремонта железной дороги Крымского моста. В Крыму осудили боевика украинского нацбата. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В ТЦ "Мега Химки" вспыхнул пожарКрупный пожар произошел в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье. Возгорание началось в 6 утра в магазине OBI. Огонь охватил кровлю на площади 150 метров. Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти. Огонь быстро распространился по территории торгового центра и произошло обрушение кровли. В результате ЧП один человек погиб. В 8:25 пожар локализовали на площади семь тысяч квадратных метров. Следком возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Путин оценил ход спецоперацииСпециальная военная операция идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, все, что происходит "на земле", отражается в ежедневных сводках Минобороны РФ.В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению главы государства, "будет непростым и потребует определенного времени". Но, так или иначе, всем участникам этого процесса придется согласиться со складывающимися реалиями, добавил президент РФ.В боях за Донбасс наступил переломВ боях за Донбасс наступил качественный перелом в пользу российских войск. Такое мнение сайту РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.Эксперт прогнозирует, что спад возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет заметным через несколько недель. По мнению аналитика, ресурсы украинской армии очень серьезно исчерпаны. Максимум, что могут сделать ВСУ сейчас, – это предпринять попытку контрнаступления на одном частном оперативном направлении.Пик гриппа ожидают к Новому годуРост заболеваемости гриппом продолжится в России до января и достигнет своего пика к новогодним праздникам, считает директор НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов.По его словам, в России одновременно циркулируют несколько штаммов гриппа, доминирует вирус типа H1N1, так называемый "свиной". Сезонный рост заболеваемости уже начался и достигнет пиковых значений к январю, поскольку к новогодним праздникам люди начнут мигрировать - поедут к семьям и повезут с собой вирусы.Назван срок ремонта железной дороги Крымского мостаРемонт автомобильной части Крымского моста строители планируют завершить к концу марта, железнодорожной — в середине лета. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.Ранее российский лидер после открытия отремонтированной части лично посетил Крымский мост, где ему доложили о ходе ремонтных работ. Глава государства поручил привести левую сторону автодорожной части Крымского моста в идеальное состояние, а также отремонтировать поврежденную железнодорожную ветку.В Крыму осудили боевика украинского нацбатаВ Джанкое вынесли приговор боевику незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.Суд назначил ему 4 года и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.Подсудимый примкнул к боевикам нацбата* в 2016 году. Он занимался проверкой людей и машин на контрольно-пропускных пунктах на границе между Украиной и Республикой Крым. Кроме того, охранял объекты незаконного вооруженного формирования.Задержали его в 2022 году пограничники ФСБ России.* террористическая организация, запрещенная в РФ.

https://crimea.ria.ru/20221209/anomalnoe-teplo-idet-v-krym-1125786551.html

https://crimea.ria.ru/20221209/khroniki-spetsoperatsii-svodka-minoborony-za-sutki-1125785211.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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