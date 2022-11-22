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Главные события и заявления дня: 22 ноября
Главные события и заявления дня: 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Главные события и заявления дня: 22 ноября
Три человека погибли в Белгородской области. Слухи об эвакуации Армянска на севере Крыма. Решение правительства РФ по закупкам для нужд СВО. Гарантийный ремонт... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T22:09
2022-11-22T22:09
2022-11-22T22:09
главное за день
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Три человека погибли в Белгородской области. Слухи об эвакуации Армянска на севере Крыма. Решение правительства РФ по закупкам для нужд СВО. Гарантийный ремонт набережной в Алуште. Атака беспилотников в Севастополе.Главные события и комментарии дня - в подборке РИА Новости Крым.Набережную Алушты снова закроютВ Алуште закроют часть отремонтированной центральной набережной, чтобы провести гарантийные работы по плиточному покрытию. В городской администрации отметили, что необходимость проведения дополнительных работ возникла после обследования сданной после ремонта территории. Завершит обещают до 1 декабря.Аксенов прокомментировал слухи об эвакуации населения АрмянскаГлава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что появившаяся в социальных сетях и Telegram-каналах информация о якобы проводящейся эвакуации населения из города Армянска на севере полуострова – фейк, разгоняемый украинскими спецслужбами. Он заверил крымчан, что работа по обеспечению безопасности Крыма и крымчан проводится по поручению президента России круглосуточно.В Белгородской области погибли трое В результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области из-за черепно-мозговой травы, полученной из-за взрывной волны, погибла мирная жительница. Позднее стало известно о гибели супружеской пары в селе Староселье Краснояружского района, они подорвались на боеприпасе неустановленного образца.Решение правительства РФ по закупкам для нужд СВОВ определенный правительством перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре, вошли девять федеральных структур - МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России. Отмечается, что принятое решение позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в спецоперации, а также оперативно ремонтировать технику и выполнять другие задачи, связанные с обороной и безопасностью страны.Севастополь снова атаковали беспилотникиВечером во вторник в Севастополе работали системы ПВО. По словам губернатора города Михаила Развожаева, город атаковали беспилотники. Рейд через бухту был временно перекрыт.
https://crimea.ria.ru/20221122/kuda-otpravyat-krymskikh-srochnikov---reportazh-s-prizyvnogo-punkta-1125501728.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Три человека погибли в Белгородской области. Слухи об эвакуации Армянска на севере Крыма. Решение правительства РФ по закупкам для нужд СВО. Гарантийный ремонт набережной в Алуште. Атака беспилотников в Севастополе.
Главные события и комментарии дня - в подборке РИА Новости Крым.
Набережную Алушты снова закроют
В Алуште закроют часть отремонтированной центральной набережной, чтобы провести гарантийные работы по плиточному покрытию. В городской администрации отметили, что необходимость проведения дополнительных работ возникла после обследования сданной после ремонта территории. Завершит обещают до 1 декабря
.
Аксенов прокомментировал слухи об эвакуации населения Армянска
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что появившаяся в социальных сетях и Telegram-каналах информация о якобы проводящейся эвакуации населения из города Армянска на севере полуострова – фейк
, разгоняемый украинскими спецслужбами. Он заверил крымчан, что работа по обеспечению безопасности Крыма и крымчан проводится по поручению президента России круглосуточно.
В Белгородской области погибли трое
В результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области из-за черепно-мозговой травы, полученной из-за взрывной волны, погибла мирная жительница
. Позднее стало известно о гибели супружеской пары
в селе Староселье Краснояружского района, они подорвались на боеприпасе неустановленного образца.
Решение правительства РФ по закупкам для нужд СВО
В определенный правительством перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации
по упрощенной процедуре, вошли девять федеральных структур - МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России.
Отмечается, что принятое решение позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в спецоперации, а также оперативно ремонтировать технику и выполнять другие задачи, связанные с обороной и безопасностью страны.
Севастополь снова атаковали беспилотники
Вечером во вторник в Севастополе работали системы ПВО. По словам губернатора города Михаила Развожаева, город атаковали беспилотники
. Рейд через бухту был временно перекрыт.