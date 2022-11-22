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Главные события и заявления дня: 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Главные события и заявления дня: 22 ноября
Главные события и заявления дня: 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Главные события и заявления дня: 22 ноября
Три человека погибли в Белгородской области. Слухи об эвакуации Армянска на севере Крыма. Решение правительства РФ по закупкам для нужд СВО. Гарантийный ремонт... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T22:09
2022-11-22T22:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Три человека погибли в Белгородской области. Слухи об эвакуации Армянска на севере Крыма. Решение правительства РФ по закупкам для нужд СВО. Гарантийный ремонт набережной в Алуште. Атака беспилотников в Севастополе.Главные события и комментарии дня - в подборке РИА Новости Крым.Набережную Алушты снова закроютВ Алуште закроют часть отремонтированной центральной набережной, чтобы провести гарантийные работы по плиточному покрытию. В городской администрации отметили, что необходимость проведения дополнительных работ возникла после обследования сданной после ремонта территории. Завершит обещают до 1 декабря.Аксенов прокомментировал слухи об эвакуации населения АрмянскаГлава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что появившаяся в социальных сетях и Telegram-каналах информация о якобы проводящейся эвакуации населения из города Армянска на севере полуострова – фейк, разгоняемый украинскими спецслужбами. Он заверил крымчан, что работа по обеспечению безопасности Крыма и крымчан проводится по поручению президента России круглосуточно.В Белгородской области погибли трое В результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области из-за черепно-мозговой травы, полученной из-за взрывной волны, погибла мирная жительница. Позднее стало известно о гибели супружеской пары в селе Староселье Краснояружского района, они подорвались на боеприпасе неустановленного образца.Решение правительства РФ по закупкам для нужд СВОВ определенный правительством перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре, вошли девять федеральных структур - МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России. Отмечается, что принятое решение позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в спецоперации, а также оперативно ремонтировать технику и выполнять другие задачи, связанные с обороной и безопасностью страны.Севастополь снова атаковали беспилотникиВечером во вторник в Севастополе работали системы ПВО. По словам губернатора города Михаила Развожаева, город атаковали беспилотники. Рейд через бухту был временно перекрыт.
https://crimea.ria.ru/20221122/kuda-otpravyat-krymskikh-srochnikov---reportazh-s-prizyvnogo-punkta-1125501728.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя
Главные события и заявления дня: 22 ноября

Главные события и заявления вторника, 22 ноября

22:09 22.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмянск Завод "Крымский титан"
Армянск Завод Крымский титан - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Три человека погибли в Белгородской области. Слухи об эвакуации Армянска на севере Крыма. Решение правительства РФ по закупкам для нужд СВО. Гарантийный ремонт набережной в Алуште. Атака беспилотников в Севастополе.
Главные события и комментарии дня - в подборке РИА Новости Крым.

Набережную Алушты снова закроют

В Алуште закроют часть отремонтированной центральной набережной, чтобы провести гарантийные работы по плиточному покрытию. В городской администрации отметили, что необходимость проведения дополнительных работ возникла после обследования сданной после ремонта территории. Завершит обещают до 1 декабря.

Аксенов прокомментировал слухи об эвакуации населения Армянска

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что появившаяся в социальных сетях и Telegram-каналах информация о якобы проводящейся эвакуации населения из города Армянска на севере полуострова – фейк, разгоняемый украинскими спецслужбами. Он заверил крымчан, что работа по обеспечению безопасности Крыма и крымчан проводится по поручению президента России круглосуточно.
В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
19:28
Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта

В Белгородской области погибли трое

В результате украинского обстрела города Шебекино Белгородской области из-за черепно-мозговой травы, полученной из-за взрывной волны, погибла мирная жительница. Позднее стало известно о гибели супружеской пары в селе Староселье Краснояружского района, они подорвались на боеприпасе неустановленного образца.

Решение правительства РФ по закупкам для нужд СВО

В определенный правительством перечень госструктур, которые могут проводить госзакупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре, вошли девять федеральных структур - МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России.
Отмечается, что принятое решение позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в спецоперации, а также оперативно ремонтировать технику и выполнять другие задачи, связанные с обороной и безопасностью страны.

Севастополь снова атаковали беспилотники

Вечером во вторник в Севастополе работали системы ПВО. По словам губернатора города Михаила Развожаева, город атаковали беспилотники. Рейд через бухту был временно перекрыт.
Севастополь в вечернее время. Графская пристань. - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
21:41
Атака на Севастополь: пять беспилотников сбиты над ТЭС и Черным морем
 
Главное за деньКрымСевастопольБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
22:09Главные события и заявления дня: 22 ноября
21:41Атака на Севастополь: пять беспилотников сбиты над ТЭС и Черным морем
21:38Экономист назвала легкий способ начать копить деньги
21:16В Севастополе восстановили движение катеров
21:06С начала спецоперации США и ЕС "влили" в Украину около 19 млрд долларов
20:37Как вернуть взносы за страхование жизни
20:18В Севастополе перекрыли рейд после атаки беспилотников
20:11В Севастополе компенсируют вырубленные при стройке "Тавриды" деревья
19:53Какие продукты из новых регионов представят на ярмарке в Севастополе
19:31Беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО – губернатор
19:28Куда отправят крымских срочников - репортаж с призывного пункта
19:07Вторжение Турции в Сирию: пойдет ли на это Эрдоган и чем ответит Россия
18:55В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапитале
18:32Водолаз-взрывник из Севастополя признан лучшим в МЧС России
18:09На Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд
17:38Врачи Росгвардии эвакуировали раненную в Алешках девочку в Симферополь
17:23В Севастополе в час пик встали катера из-за подозрительного предмета
17:07Республиканцы готовят Байдену бюджетную войну из-за Украины – эксперт
16:53Царские монеты и купюры с Крымом пытались контрабандой вывезти в Китай
15:48Семья погибла при взрыве боеприпаса в Белгородской области
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