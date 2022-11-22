https://crimea.ria.ru/20221122/chast-naberezhnoy-alushty-zakroyut-na-remont-po-garantii-1125487162.html

Часть набережной Алушты закроют на ремонт по гарантии

Часть набережной Алушты закроют на ремонт по гарантии - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Часть набережной Алушты закроют на ремонт по гарантии

В Алуште закроют часть отремонтированной центральной набережной для гарантийных работ по плиточному покрытию. Об этом сообщила глава администрации города Галина РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T09:15

2022-11-22T09:15

2022-11-22T09:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште закроют часть отремонтированной центральной набережной для гарантийных работ по плиточному покрытию. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева."В рамках выполнения гарантийных обязательств по контракту участок набережной будет перекрыт для прохода", - написала она на своей станице в "Вконтакте".В администрации отметили, что необходимость проведения дополнительных работ возникла после обследования сданной после ремонта территории.Капремонт набережной в Алуште должен был быть проведен до начала лета, однако сроки несколько раз переносили. Местные власти сообщали о том, что сдача объекта откладывается из-за проблем с ливневой канализацией, а также работ по замене сетей, поскольку требовалось прохождение экспертизы. 29 июня глава Крыма Сергей Аксенов своим распоряжением установил крайний срок окончания капремонта набережной Алушты – 15 декабря. В соответствии с документом, работы стоимостью 30,1 млн рублей будет выполнять компания "Вектор", авансовый платеж не предусмотрен.

https://crimea.ria.ru/20221027/vlasti-kerchi-pokazali-kak-budet-vyglyadet-naberezhnaya-posle-remonta-1125108719.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, городская среда, крым, туризм в крыму