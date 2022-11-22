Часть набережной Алушты закроют на ремонт по гарантии
В Алуште закроют часть отремонтированной набережной
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШтормящее море в Алуште
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште закроют часть отремонтированной центральной набережной для гарантийных работ по плиточному покрытию. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"В рамках выполнения гарантийных обязательств по контракту участок набережной будет перекрыт для прохода", - написала она на своей станице в "Вконтакте".
В администрации отметили, что необходимость проведения дополнительных работ возникла после обследования сданной после ремонта территории.
"Подрядчик в кратчайшие сроки выполнит ремонтные работы по содержанию плиточного покрытия на центральной набережной. Администрация приложит все усилия, чтобы завершить эти работы до 1 декабря и минимизировать неудобства для местных жителей и гостей города", - говорится в сообщении.
Капремонт набережной в Алуште должен был быть проведен до начала лета, однако сроки несколько раз переносили. Местные власти сообщали о том, что сдача объекта откладывается из-за проблем с ливневой канализацией, а также работ по замене сетей, поскольку требовалось прохождение экспертизы. 29 июня глава Крыма Сергей Аксенов своим распоряжением установил крайний срок окончания капремонта набережной Алушты – 15 декабря. В соответствии с документом, работы стоимостью 30,1 млн рублей будет выполнять компания "Вектор", авансовый платеж не предусмотрен.
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