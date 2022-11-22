Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма
Глава Крыма опроверг слухи об эвакуации населения из Армянска на севере полуострова
12:01 22.11.2022 (обновлено: 12:16 22.11.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПункт пропуска "Армянск"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Появившаяся в социальных сетях и Telegram-каналах информация о якобы происходящей эвакуации населения из города Армянска на севере полуострова – фейк, разгоняемый украинскими спецслужбами, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"В Сети в очередной раз появилась фейковая информация о имеющейся якобы массовой эвакуации жителей города Армянска… Данная информация является фейком, разгоняемым украинскими спецслужбами… В нынешнее напряженное время враг делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове", - сказал Аксенов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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Глава республики заверил, что работа по обеспечению гарантированной безопасности Крыма и крымчан проводится по поручению президента России круглосуточно.
"Российскому Крыму как субъекту Российской Федерации ничего не угрожает. А на все заявления врагов по поводу того, что они будут когда-то в Крыму, могу сказать: мы еще посмотрим, кто где будет летом и кто где будет купаться и отдыхать", - добавил Аксенов.
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Руководитель региона также призвал крымчан ориентироваться только на официальные источники информации и заверил, что о любой ситуации жители полуострова будут проинформированы своевременно и честно.