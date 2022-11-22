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Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма
Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма
Появившаяся в социальных сетях и Telegram-каналах информация о якобы происходящей эвакуации населения из города Армянска на севере полуострова – фейк,... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T12:01
2022-11-22T12:16
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
армянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Появившаяся в социальных сетях и Telegram-каналах информация о якобы происходящей эвакуации населения из города Армянска на севере полуострова – фейк, разгоняемый украинскими спецслужбами, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Глава республики заверил, что работа по обеспечению гарантированной безопасности Крыма и крымчан проводится по поручению президента России круглосуточно.Руководитель региона также призвал крымчан ориентироваться только на официальные источники информации и заверил, что о любой ситуации жители полуострова будут проинформированы своевременно и честно.
https://crimea.ria.ru/20221118/v-krymu-stroyat-fortifikatsionnye-ukrepleniya---aksenov-1125428937.html
https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html
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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, армянск
Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма

Глава Крыма опроверг слухи об эвакуации населения из Армянска на севере полуострова

12:01 22.11.2022 (обновлено: 12:16 22.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПункт пропуска "Армянск"
Пункт пропуска Армянск - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Появившаяся в социальных сетях и Telegram-каналах информация о якобы происходящей эвакуации населения из города Армянска на севере полуострова – фейк, разгоняемый украинскими спецслужбами, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"В Сети в очередной раз появилась фейковая информация о имеющейся якобы массовой эвакуации жителей города Армянска… Данная информация является фейком, разгоняемым украинскими спецслужбами… В нынешнее напряженное время враг делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове", - сказал Аксенов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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Глава республики заверил, что работа по обеспечению гарантированной безопасности Крыма и крымчан проводится по поручению президента России круглосуточно.
"Российскому Крыму как субъекту Российской Федерации ничего не угрожает. А на все заявления врагов по поводу того, что они будут когда-то в Крыму, могу сказать: мы еще посмотрим, кто где будет летом и кто где будет купаться и отдыхать", - добавил Аксенов.
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Руководитель региона также призвал крымчан ориентироваться только на официальные источники информации и заверил, что о любой ситуации жители полуострова будут проинформированы своевременно и честно.
 
Сергей АксеновКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмянск
 
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