https://crimea.ria.ru/20221122/aksenov-oproverg-slukhi-ob-evakuatsii-iz-armyanska-na-severe-kryma-1125491407.html

Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма

Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма

Появившаяся в социальных сетях и Telegram-каналах информация о якобы происходящей эвакуации населения из города Армянска на севере полуострова – фейк,... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T12:01

2022-11-22T12:01

2022-11-22T12:16

сергей аксенов

крым

безопасность республики крым и севастополя

армянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111832/78/1118327883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60909db58f8a59c9bf518b1aba88ffe1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Появившаяся в социальных сетях и Telegram-каналах информация о якобы происходящей эвакуации населения из города Армянска на севере полуострова – фейк, разгоняемый украинскими спецслужбами, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Глава республики заверил, что работа по обеспечению гарантированной безопасности Крыма и крымчан проводится по поручению президента России круглосуточно.Руководитель региона также призвал крымчан ориентироваться только на официальные источники информации и заверил, что о любой ситуации жители полуострова будут проинформированы своевременно и честно.

https://crimea.ria.ru/20221118/v-krymu-stroyat-fortifikatsionnye-ukrepleniya---aksenov-1125428937.html

https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html

крым

армянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя, армянск