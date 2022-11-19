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Польский инцидент и новые риски для Крыма: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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Польский инцидент и новые риски для Крыма: топ новостей недели
Польский инцидент и новые риски для Крыма: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Польский инцидент и новые риски для Крыма: топ новостей недели
Польский инцидент с украинской ракетой, решение Генассамблея ООН о "репарациях". Новые угрозы для Крыма после отвода ВС РФ с левобережья Херсонской области,... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T18:48
2022-11-19T18:48
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Польский инцидент с украинской ракетой, решение Генассамблея ООН о "репарациях". Новые угрозы для Крыма после отвода ВС РФ с левобережья Херсонской области, энергетический коллапс на Украине, подготовка Северо-Крымского канала к зимнему периоду. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Польский инцидент15 ноября стало известно о падении ракеты в Люблинском воеводстве Польши и двух жертвах. С польской стороны появились обвинения в сторону России, однако в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками. Далее об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса РФ заявили президент Польши Дуда и США Байден, а также генсек НАТО Столтенберг. При этом президент Украины Владимир Зеленский в первый же день бездоказательно обвинил Россию в причасти к инциденту и призвал страны НАТО "поставить террориста на место". В Конгрессе США поведение Зеленского назвали попыткой втянуть страны Альянса в третью мировую войну. По мнению американского конгрессмена Троя Нельса, угроза безопасности, с которой сегодня сталкивается мир, это Украина. При этом вице-председатель российского Совфеда констатировал, что Запад, хоть и дистанционировался от "огнеопасных" заявлений Зеленского, простит марионеточному Киеву и это.Решение о "репарациях"На этой неделе Генассамблея ООН на спецсессии приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Проект резолюции предусматривает "привлечение России к ответственности, включая репарации Украине". Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подчеркнул, что принятый документ "не выдерживает юридической критики", и что Запад уже давно нацелен "разморозить" российские активы "на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения".Целый ряд официальных лиц РФ назвали решение попыткой придать видимость законности воровству российских активов. Аналогичную точку зрения выразили и аналитики, которые указывают на отсутствие полномочий Генассамблеи ООН на изъятие зарубежных активов других государств.Энергетический коллапс на УкраинеНа этой неделе ВС РФ продолжили наносить массированные удары по энергетическим объектам на Украине. В этой связи во многих регионах страны возникли перебои со светом, связью и интернетом. В украинской энергетической компании "ДТЭК" сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии по всей территории страны.Новые угрозы для КрымаОтвод российской армии из Херсона приблизил линию фронта к границам Крыма, в этой связи появился риск досягаемости украинских ракет и беспилотников до севера Крыма. Не исключены попытки атак на завод "Титан" и Крымский содовый завод, а также проникновение в Крым диверсантов. Такая опасность существовала и ранее, однако теперь потоки беженцев увеличиваются, а значит, риски возрастают. Такое мнение на этой неделе озвучил ветеран ФСО Василий Кашканов. При этом он подчеркнул, что все риски учтены при принятии решения о выводе войск с правобережья Херсонщины, и оборона полуострова выстраивается с этим учетом. Поэтому паниковать не стоит, однако следует учитывать характер действий противника.Северо-Крымский каналПеред наступлением холодов Северо-Крымский канал начали готовить к зимнему периоду: на насосных станциях проводят профилактику и консервацию оборудования, расчищают сбросные каналы, горизонт воды при этом уменьшают, распределяя ее через дополнительные примыкающие каналы. Также в рамках подготовки к зиме проводят расчистку так называемых сбросных каналов, чтобы можно было их использовать при необходимости без каких-либо препятствий. Сейчас идет активная подготовка не только к зиме, но и к 2023 году: запланировано увеличение орошаемых площадей до 44 тысяч гектаров. Соответственно, количество потребителей в перспективе увеличат.
https://crimea.ria.ru/20221116/chya-raketa-upala-v-polshe-i-kak-ona-tuda-popala--voennyy-ekspert-1125392773.html
https://crimea.ria.ru/20221115/kto-i-kak-golosoval-v-oon-po-rezolyutsii-o-reparatsiyakh-ukraine-1125371554.html
https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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353
60
новости, общество
Польский инцидент и новые риски для Крыма: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

18:48 19.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Польский инцидент с украинской ракетой, решение Генассамблея ООН о "репарациях". Новые угрозы для Крыма после отвода ВС РФ с левобережья Херсонской области, энергетический коллапс на Украине, подготовка Северо-Крымского канала к зимнему периоду.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Польский инцидент
15 ноября стало известно о падении ракеты в Люблинском воеводстве Польши и двух жертвах. С польской стороны появились обвинения в сторону России, однако в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили.
Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками. Далее об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса РФ заявили президент Польши Дуда и США Байден, а также генсек НАТО Столтенберг. При этом президент Украины Владимир Зеленский в первый же день бездоказательно обвинил Россию в причасти к инциденту и призвал страны НАТО "поставить террориста на место".
В Конгрессе США поведение Зеленского назвали попыткой втянуть страны Альянса в третью мировую войну. По мнению американского конгрессмена Троя Нельса, угроза безопасности, с которой сегодня сталкивается мир, это Украина. При этом вице-председатель российского Совфеда констатировал, что Запад, хоть и дистанционировался от "огнеопасных" заявлений Зеленского, простит марионеточному Киеву и это.
Падение ракеты на Польшу - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 11:24
Чья ракета упала в Польше и как она туда попала – военный эксперт
Решение о "репарациях"
На этой неделе Генассамблея ООН на спецсессии приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Проект резолюции предусматривает "привлечение России к ответственности, включая репарации Украине". Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подчеркнул, что принятый документ "не выдерживает юридической критики", и что Запад уже давно нацелен "разморозить" российские активы "на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения".
Целый ряд официальных лиц РФ назвали решение попыткой придать видимость законности воровству российских активов. Аналогичную точку зрения выразили и аналитики, которые указывают на отсутствие полномочий Генассамблеи ООН на изъятие зарубежных активов других государств.
Василий Небензя, посол в России, выступает на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
15 ноября, 10:04
Кто и как голосовал в ООН по резолюции о "репарациях" Украине
Энергетический коллапс на Украине
На этой неделе ВС РФ продолжили наносить массированные удары по энергетическим объектам на Украине. В этой связи во многих регионах страны возникли перебои со светом, связью и интернетом. В украинской энергетической компании "ДТЭК" сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии по всей территории страны.
Новые угрозы для Крыма
Отвод российской армии из Херсона приблизил линию фронта к границам Крыма, в этой связи появился риск досягаемости украинских ракет и беспилотников до севера Крыма. Не исключены попытки атак на завод "Титан" и Крымский содовый завод, а также проникновение в Крым диверсантов. Такая опасность существовала и ранее, однако теперь потоки беженцев увеличиваются, а значит, риски возрастают. Такое мнение на этой неделе озвучил ветеран ФСО Василий Кашканов.
При этом он подчеркнул, что все риски учтены при принятии решения о выводе войск с правобережья Херсонщины, и оборона полуострова выстраивается с этим учетом. Поэтому паниковать не стоит, однако следует учитывать характер действий противника.
Военный на антитеррористических тренировках в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 19:57
В чем риски для Крыма после отвода российских войск из Херсона
Северо-Крымский канал
Перед наступлением холодов Северо-Крымский канал начали готовить к зимнему периоду: на насосных станциях проводят профилактику и консервацию оборудования, расчищают сбросные каналы, горизонт воды при этом уменьшают, распределяя ее через дополнительные примыкающие каналы. Также в рамках подготовки к зиме проводят расчистку так называемых сбросных каналов, чтобы можно было их использовать при необходимости без каких-либо препятствий. Сейчас идет активная подготовка не только к зиме, но и к 2023 году: запланировано увеличение орошаемых площадей до 44 тысяч гектаров. Соответственно, количество потребителей в перспективе увеличат.
 
НовостиОбщество
 
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