https://crimea.ria.ru/20221119/polskiy-intsident-i-novye-riski-dlya-kryma-top-novostey-nedeli-1125446501.html
Польский инцидент и новые риски для Крыма: топ новостей недели
Польский инцидент и новые риски для Крыма: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Польский инцидент и новые риски для Крыма: топ новостей недели
Польский инцидент с украинской ракетой, решение Генассамблея ООН о "репарациях". Новые угрозы для Крыма после отвода ВС РФ с левобережья Херсонской области,... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T18:48
2022-11-19T18:48
2022-11-19T18:48
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Польский инцидент с украинской ракетой, решение Генассамблея ООН о "репарациях". Новые угрозы для Крыма после отвода ВС РФ с левобережья Херсонской области, энергетический коллапс на Украине, подготовка Северо-Крымского канала к зимнему периоду. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Польский инцидент15 ноября стало известно о падении ракеты в Люблинском воеводстве Польши и двух жертвах. С польской стороны появились обвинения в сторону России, однако в Минобороны РФ заявили, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили. Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками. Далее об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса РФ заявили президент Польши Дуда и США Байден, а также генсек НАТО Столтенберг. При этом президент Украины Владимир Зеленский в первый же день бездоказательно обвинил Россию в причасти к инциденту и призвал страны НАТО "поставить террориста на место". В Конгрессе США поведение Зеленского назвали попыткой втянуть страны Альянса в третью мировую войну. По мнению американского конгрессмена Троя Нельса, угроза безопасности, с которой сегодня сталкивается мир, это Украина. При этом вице-председатель российского Совфеда констатировал, что Запад, хоть и дистанционировался от "огнеопасных" заявлений Зеленского, простит марионеточному Киеву и это.Решение о "репарациях"На этой неделе Генассамблея ООН на спецсессии приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Проект резолюции предусматривает "привлечение России к ответственности, включая репарации Украине". Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подчеркнул, что принятый документ "не выдерживает юридической критики", и что Запад уже давно нацелен "разморозить" российские активы "на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения".Целый ряд официальных лиц РФ назвали решение попыткой придать видимость законности воровству российских активов. Аналогичную точку зрения выразили и аналитики, которые указывают на отсутствие полномочий Генассамблеи ООН на изъятие зарубежных активов других государств.Энергетический коллапс на УкраинеНа этой неделе ВС РФ продолжили наносить массированные удары по энергетическим объектам на Украине. В этой связи во многих регионах страны возникли перебои со светом, связью и интернетом. В украинской энергетической компании "ДТЭК" сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии по всей территории страны.Новые угрозы для КрымаОтвод российской армии из Херсона приблизил линию фронта к границам Крыма, в этой связи появился риск досягаемости украинских ракет и беспилотников до севера Крыма. Не исключены попытки атак на завод "Титан" и Крымский содовый завод, а также проникновение в Крым диверсантов. Такая опасность существовала и ранее, однако теперь потоки беженцев увеличиваются, а значит, риски возрастают. Такое мнение на этой неделе озвучил ветеран ФСО Василий Кашканов. При этом он подчеркнул, что все риски учтены при принятии решения о выводе войск с правобережья Херсонщины, и оборона полуострова выстраивается с этим учетом. Поэтому паниковать не стоит, однако следует учитывать характер действий противника.Северо-Крымский каналПеред наступлением холодов Северо-Крымский канал начали готовить к зимнему периоду: на насосных станциях проводят профилактику и консервацию оборудования, расчищают сбросные каналы, горизонт воды при этом уменьшают, распределяя ее через дополнительные примыкающие каналы. Также в рамках подготовки к зиме проводят расчистку так называемых сбросных каналов, чтобы можно было их использовать при необходимости без каких-либо препятствий. Сейчас идет активная подготовка не только к зиме, но и к 2023 году: запланировано увеличение орошаемых площадей до 44 тысяч гектаров. Соответственно, количество потребителей в перспективе увеличат.
https://crimea.ria.ru/20221116/chya-raketa-upala-v-polshe-i-kak-ona-tuda-popala--voennyy-ekspert-1125392773.html
https://crimea.ria.ru/20221115/kto-i-kak-golosoval-v-oon-po-rezolyutsii-o-reparatsiyakh-ukraine-1125371554.html
https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, общество
Польский инцидент и новые риски для Крыма: топ новостей недели
Недельный топ новостей от РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Польский инцидент с украинской ракетой, решение Генассамблея ООН о "репарациях". Новые угрозы для Крыма после отвода ВС РФ с левобережья Херсонской области, энергетический коллапс на Украине, подготовка Северо-Крымского канала к зимнему периоду.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым
показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
15 ноября стало известно о падении ракеты
в Люблинском воеводстве Польши и двух жертвах. С польской стороны появились обвинения в сторону России, однако в Минобороны РФ заявили
, что ударов вблизи украинско-польской границы ВС РФ не наносили.
Позже агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета была выпущена украинскими войсками. Далее об отсутствии подтверждений о принадлежности боеприпаса РФ заявили президент Польши Дуда и США Байден, а также генсек НАТО Столтенберг. При этом президент Украины Владимир Зеленский в первый же день бездоказательно обвинил Россию в причасти к инциденту и призвал страны НАТО "поставить террориста на место".
В Конгрессе США поведение Зеленского назвали попыткой
втянуть страны Альянса в третью мировую войну. По мнению американского конгрессмена Троя Нельса, угроза безопасности, с которой сегодня сталкивается мир, это Украина. При этом вице-председатель российского Совфеда констатировал, что Запад, хоть и дистанционировался от "огнеопасных" заявлений Зеленского, простит
марионеточному Киеву и это.
На этой неделе Генассамблея ООН на спецсессии приняла проект резолюции
о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Проект резолюции предусматривает "привлечение России к ответственности, включая репарации Украине". Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подчеркнул, что принятый документ "не выдерживает юридической критики", и что Запад уже давно нацелен "разморозить" российские активы "на финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения".
Целый ряд официальных лиц РФ назвали решение попыткой придать видимость законности
воровству российских активов. Аналогичную точку зрения выразили и аналитики, которые указывают на отсутствие полномочий Генассамблеи ООН на изъятие зарубежных активов других государств.
Энергетический коллапс на Украине
На этой неделе ВС РФ продолжили наносить массированные удары
по энергетическим объектам на Украине. В этой связи во многих регионах страны возникли перебои со светом, связью и интернетом. В украинской энергетической компании "ДТЭК" сообщили о введении экстренных отключений электроэнергии по всей территории страны.
Отвод российской армии из Херсона приблизил линию фронта
к границам Крыма, в этой связи появился риск досягаемости украинских ракет и беспилотников до севера Крыма. Не исключены попытки атак на завод "Титан" и Крымский содовый завод, а также проникновение в Крым диверсантов. Такая опасность существовала и ранее, однако теперь потоки беженцев увеличиваются, а значит, риски возрастают. Такое мнение на этой неделе озвучил ветеран ФСО Василий Кашканов.
При этом он подчеркнул, что все риски учтены при принятии решения о выводе войск с правобережья Херсонщины, и оборона полуострова выстраивается с этим учетом. Поэтому паниковать не стоит, однако следует учитывать характер действий противника.
Перед наступлением холодов Северо-Крымский канал начали готовить к зимнему периоду
: на насосных станциях проводят профилактику и консервацию оборудования, расчищают сбросные каналы, горизонт воды при этом уменьшают, распределяя ее через дополнительные примыкающие каналы. Также в рамках подготовки к зиме проводят расчистку так называемых сбросных каналов, чтобы можно было их использовать при необходимости без каких-либо препятствий. Сейчас идет активная подготовка не только к зиме, но и к 2023 году: запланировано увеличение орошаемых площадей до 44 тысяч гектаров. Соответственно, количество потребителей в перспективе увеличат.