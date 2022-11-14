https://crimea.ria.ru/20221114/spetssessiya-oon-po-reparatsiyam-reshitsya-li-zapad-prisvoit-aktivy-rossii-1125358196.html
Спецсессия ООН по "репарациям": решится ли Запад присвоить активы России
Спецсессия ООН по "репарациям": решится ли Запад присвоить активы России - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Спецсессия ООН по "репарациям": решится ли Запад присвоить активы России
Генассамблея ООН не имеет полномочий по изъятию зарубежных активов других государств, но даже если Запад попытается присвоить золотовалютные резервы России, он... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T13:05
2022-11-14T13:05
2022-11-14T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Генассамблея ООН не имеет полномочий по изъятию зарубежных активов других государств, но даже если Запад попытается присвоить золотовалютные резервы России, он тем самым уничтожит международное право и откроет "ящик Пандоры". Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.14 ноября возобновляется специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой планируется обсудить вопрос об использовании замороженных российских активов для "возмещения ущерба, нанесенного Украине". Проект резолюции предусматривает "привлечение России к ответственности, включая репарации Украине".Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад пытается через Генассамблею "придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить замороженные российские активы".Эксперт напомнил, что РФ обладает правом вето в Совбезе. Кроме того, в нынешнем составе СБ ООН у России есть надежная поддержка в лице Китая и Индии. Их позиция, если даже они воздержатся, не позволит получить решение Совета Безопасности, уверен политолог.По мнению Колесниченко, как бы ни завершилось сегодняшнее голосование по проекту резолюции Генассамблеи, это решение не может послужить юридическим основанием для каких-либо репараций."Репарации – это инструмент, который определяется и применяется по окончанию войны. И определяют его не Совет Безопасности, не группа стран, а победившая страна", - отметил он.По словам политолога, Запад, "давно потеряв края", пытается изменить основы международного права, в том числе права собственности. Однако, конфисковав золотовалютные резервы России, западные страны "откроют ящик Пандоры, который уже нельзя будет закрыть".Он подчеркнул, что законного правового пути, который позволил бы воспользоваться замороженными российскими деньгами, нет в принципе, и все решения, которые могут приниматься в этой связи – это "беззаконие на беззаконии и уничтожение международного права".
https://crimea.ria.ru/20221109/banalnyy-grabezh-kuda-khotyat-vlit-zamorozhennye-aktivy-rf---zakharova-1125299855.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мнения, политика, в мире, российская федерация (россия, рф), украина
Спецсессия ООН по "репарациям": решится ли Запад присвоить активы России
Политолог Колесниченко оценил вероятность присвоения активов России через Генассамблею ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Генассамблея ООН не имеет полномочий по изъятию зарубежных активов других государств, но даже если Запад попытается присвоить золотовалютные резервы России, он тем самым уничтожит международное право и откроет "ящик Пандоры". Такое мнение высказал политолог, заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
14 ноября возобновляется специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которой планируется обсудить вопрос об использовании замороженных российских активов для "возмещения ущерба, нанесенного Украине". Проект резолюции предусматривает "привлечение России к ответственности, включая репарации Украине".
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад пытается через Генассамблею "придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить замороженные российские активы".
"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не являются обязательными к исполнению документами. Единственным органом, который принимает обязательные к исполнению решения ООН, является Совет Безопасности. До сегодняшнего дня Совбез ООН никаких документов относительно ситуации на Украине, которые были бы обязательны к исполнению, не издал и не издаст", - сказал Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
Эксперт напомнил, что РФ обладает правом вето в Совбезе. Кроме того, в нынешнем составе СБ ООН у России есть надежная поддержка в лице Китая и Индии. Их позиция, если даже они воздержатся, не позволит получить решение Совета Безопасности, уверен политолог.
По мнению Колесниченко, как бы ни завершилось сегодняшнее голосование по проекту резолюции Генассамблеи, это решение не может послужить юридическим основанием для каких-либо репараций.
"Репарации – это инструмент, который определяется и применяется по окончанию войны. И определяют его не Совет Безопасности, не группа стран, а победившая страна", - отметил он.
По словам политолога, Запад, "давно потеряв края", пытается изменить основы международного права, в том числе права собственности. Однако, конфисковав золотовалютные резервы России, западные страны "откроют ящик Пандоры, который уже нельзя будет закрыть".
"В этом случае абсолютно все в Европе и во всем мире окажутся незащищенными. Мы вернемся глубоко в прошлое, когда свое право нужно будет защищать силой оружия. Если Запад примет такое решение, ни одну сделку в мире нельзя будет провести. Изъятие чужого возможно только на основании закона, потому что любой другой собственник, который это получит, приобретет ворованное. И в международном, и в частном, и в публичном, и в уголовном праве любой страны говорится, что скупка и присвоение краденного ведут к уголовной ответственности", – пояснил Колесниченко.
Он подчеркнул, что законного правового пути, который позволил бы воспользоваться замороженными российскими деньгами, нет в принципе, и все решения, которые могут приниматься в этой связи – это "беззаконие на беззаконии и уничтожение международного права".