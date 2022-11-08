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Главные события и заявления дня: 8 ноября

Главные события и заявления дня: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Главные события и заявления дня: 8 ноября

Минобороны разъяснило порядок начислений мобилизованным. ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне. В Севастополе отработала система ПВО РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T22:01

2022-11-08T22:01

2022-11-08T22:01

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Минобороны разъяснило порядок начислений мобилизованным. ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне. В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник. Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ. Новые меры соцподдержки от президента и Кабмина. В Москве простились со Светланой Бабаевой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выплаты мобилизованнымЕдиновременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы перешли на контракт, а также заключившим контракт на год и более, и призванным по частичной мобилизации. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.ФСБ сработало в ХерсонеФСБ задержала в Херсонской области девять украинских диверсантов за подготовку терактов. В задачи группы входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области.Минус БПЛА над СевастополемВ Севастополе отработала система ПВО – над бухтой сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Успехи наших на фронтеВС РФ отразили ряд атак ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив более 400 боевиков противника. Об этом сообщили в Минобороны России. Наибольшее число атак противник предпринял на Николаево-Криворожском направлении.Единое пособие на детей, рост МРОТ и маткапиталаВ России введут единое пособие для семей с детьми, в среднем оно составит 13900 рублей. Кабмин "просеет" все категории льготников с тем, чтобы обеспечить единую ежемесячную и более весомую выплату.Также с 1 января МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции. В Минтруда считают, что разницу между МРОТ и прожиточным минимумом нужно довести до 30%. Это обеспечит рост доходов россиян. В следующем году запланирован разрыв в 10% по темпам роста МРОТ.Президент РФ добивается опережения роста зарплат над инфляцией. Также Путин сообщил, что сейчас безработица находится на минимальном уровне в 3,9 процента.В Москве простились со Светланой БабаевойВ Москве простились с руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой. Она трагически погибла 28 октября из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище."Я не знаю, как это может быть, что тебя не может быть. Ты всегда будешь с нами. Твой образ уникальный. Ты удивительным образом излучала свободу. Мы столько об этом говорим, как-то ее трактуем. А ты ей жила…", – сказала на церемонии прощания Мария Захарова.

https://crimea.ria.ru/20221108/aksenov-prokommentiroval-snos-pamyatnika-imperatritse-v-odesse-1125284562.html

https://crimea.ria.ru/20221108/khusnullin-nazval-datu-ustanovki-vtorogo-proleta-krymskogo-mosta-1125284190.html

https://crimea.ria.ru/20221108/v-krymu-smyagchili-ogranicheniya-po-covid-19-1125282953.html

https://crimea.ria.ru/20221108/krym-svetlany-babaevoy--fotolenta-1125273757.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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