Главные события и заявления дня: 8 ноября
Главные события и заявления вторника, 8 ноября
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Минобороны разъяснило порядок начислений мобилизованным. ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне. В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник. Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ. Новые меры соцподдержки от президента и Кабмина. В Москве простились со Светланой Бабаевой.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Выплаты мобилизованным
Единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы перешли на контракт, а также заключившим контракт на год и более, и призванным по частичной мобилизации. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
ФСБ сработало в Херсоне
ФСБ задержала в Херсонской области девять украинских диверсантов за подготовку терактов. В задачи группы входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области.
Минус БПЛА над Севастополем
В Севастополе отработала система ПВО – над бухтой сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Успехи наших на фронте
ВС РФ отразили ряд атак ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив более 400 боевиков противника. Об этом сообщили в Минобороны России. Наибольшее число атак противник предпринял на Николаево-Криворожском направлении.
Единое пособие на детей, рост МРОТ и маткапитала
В России введут единое пособие для семей с детьми, в среднем оно составит 13900 рублей. Кабмин "просеет" все категории льготников с тем, чтобы обеспечить единую ежемесячную и более весомую выплату.
Также с 1 января МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции. В Минтруда считают, что разницу между МРОТ и прожиточным минимумом нужно довести до 30%. Это обеспечит рост доходов россиян. В следующем году запланирован разрыв в 10% по темпам роста МРОТ.
Президент РФ добивается опережения роста зарплат над инфляцией. Также Путин сообщил, что сейчас безработица находится на минимальном уровне в 3,9 процента.
В Москве простились со Светланой Бабаевой
В Москве простились с руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой. Она трагически погибла 28 октября из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище.
"Я не знаю, как это может быть, что тебя не может быть. Ты всегда будешь с нами. Твой образ уникальный. Ты удивительным образом излучала свободу. Мы столько об этом говорим, как-то ее трактуем. А ты ей жила…", – сказала на церемонии прощания Мария Захарова.