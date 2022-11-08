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Главные события и заявления дня: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Главные события и заявления дня: 8 ноября
Главные события и заявления дня: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Главные события и заявления дня: 8 ноября
Минобороны разъяснило порядок начислений мобилизованным. ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне. В Севастополе отработала система ПВО РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T22:01
2022-11-08T22:01
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общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Минобороны разъяснило порядок начислений мобилизованным. ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне. В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник. Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ. Новые меры соцподдержки от президента и Кабмина. В Москве простились со Светланой Бабаевой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выплаты мобилизованнымЕдиновременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы перешли на контракт, а также заключившим контракт на год и более, и призванным по частичной мобилизации. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.ФСБ сработало в ХерсонеФСБ задержала в Херсонской области девять украинских диверсантов за подготовку терактов. В задачи группы входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области.Минус БПЛА над СевастополемВ Севастополе отработала система ПВО – над бухтой сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Успехи наших на фронтеВС РФ отразили ряд атак ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив более 400 боевиков противника. Об этом сообщили в Минобороны России. Наибольшее число атак противник предпринял на Николаево-Криворожском направлении.Единое пособие на детей, рост МРОТ и маткапиталаВ России введут единое пособие для семей с детьми, в среднем оно составит 13900 рублей. Кабмин "просеет" все категории льготников с тем, чтобы обеспечить единую ежемесячную и более весомую выплату.Также с 1 января МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции. В Минтруда считают, что разницу между МРОТ и прожиточным минимумом нужно довести до 30%. Это обеспечит рост доходов россиян. В следующем году запланирован разрыв в 10% по темпам роста МРОТ.Президент РФ добивается опережения роста зарплат над инфляцией. Также Путин сообщил, что сейчас безработица находится на минимальном уровне в 3,9 процента.В Москве простились со Светланой БабаевойВ Москве простились с руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой. Она трагически погибла 28 октября из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище."Я не знаю, как это может быть, что тебя не может быть. Ты всегда будешь с нами. Твой образ уникальный. Ты удивительным образом излучала свободу. Мы столько об этом говорим, как-то ее трактуем. А ты ей жила…", – сказала на церемонии прощания Мария Захарова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день, новости, общество
Главные события и заявления дня: 8 ноября

Главные события и заявления вторника, 8 ноября

22:01 08.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму
Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Минобороны разъяснило порядок начислений мобилизованным. ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне. В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник. Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ. Новые меры соцподдержки от президента и Кабмина. В Москве простились со Светланой Бабаевой.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Выплаты мобилизованным
Единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей начисляется срочникам, которые в период службы перешли на контракт, а также заключившим контракт на год и более, и призванным по частичной мобилизации. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
18:27
Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе
ФСБ сработало в Херсоне
ФСБ задержала в Херсонской области девять украинских диверсантов за подготовку терактов. В задачи группы входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области.
Минус БПЛА над Севастополем
В Севастополе отработала система ПВО – над бухтой сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Успехи наших на фронте
ВС РФ отразили ряд атак ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив более 400 боевиков противника. Об этом сообщили в Минобороны России. Наибольшее число атак противник предпринял на Николаево-Криворожском направлении.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
18:12
Хуснуллин назвал дату установки второго пролета Крымского моста
Единое пособие на детей, рост МРОТ и маткапитала
В России введут единое пособие для семей с детьми, в среднем оно составит 13900 рублей. Кабмин "просеет" все категории льготников с тем, чтобы обеспечить единую ежемесячную и более весомую выплату.
Также с 1 января МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции. В Минтруда считают, что разницу между МРОТ и прожиточным минимумом нужно довести до 30%. Это обеспечит рост доходов россиян. В следующем году запланирован разрыв в 10% по темпам роста МРОТ.
Президент РФ добивается опережения роста зарплат над инфляцией. Также Путин сообщил, что сейчас безработица находится на минимальном уровне в 3,9 процента.
Клинические испытания назальной вакцины - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
17:15
В Крыму смягчили ограничения по COVID-19
В Москве простились со Светланой Бабаевой
В Москве простились с руководителем крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой. Она трагически погибла 28 октября из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище.
"Я не знаю, как это может быть, что тебя не может быть. Ты всегда будешь с нами. Твой образ уникальный. Ты удивительным образом излучала свободу. Мы столько об этом говорим, как-то ее трактуем. А ты ей жила…", – сказала на церемонии прощания Мария Захарова.
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
15:57Фотоленты
Крым Светланы Бабаевой — фотолента
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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22:01Главные события и заявления дня: 8 ноября
21:49Чем опасны цветные линзы
21:25Альтернатива гаджетам: психолог подсказала идеи по развитию детей
21:11Пьяное ДТП с грузовиком в Симферополе: двое погибших
20:45Путин поручил помогать родителям в России зарабатывать больше
20:40Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят Крым
20:34Россиян обяжут регистрировать загородные жилые дома
20:06О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэксперт
19:36В России увеличится МРОТ и прожиточный минимум
19:33В России появится единое пособие для семей с детьми – Путин
19:08В Севастополе появится новый водопроводный узел и опреснительная станция
18:55Рост зарплат должен опережать рост цен – Путин
18:36В Крыму реконструируют платформы на двух десятках ж/д станций
18:27Аксенов прокомментировал снос памятника императрице в Одессе
18:25Санитарный вертолет Ми-2 аварийно сел под Костромой, пациент погиб
18:12Хуснуллин назвал дату установки второго пролета Крымского моста
18:07Куда пропала либеральная молодежь — мнение общественника
17:44В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка
17:27Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС — власти
17:25В Севастополе московский реставратор "реанимировал" историческую надпись
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