Рейтинг@Mail.ru
Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221108/armiya-rossii-unichtozhila-chetyre-punkta-upravleniya-i-tri-sklada-vsu-1125278417.html
Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ
Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ
ВС России уничтожили четыре пункта управления и три склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T14:13
2022-11-08T14:13
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124728749_0:159:3075:1888_1920x0_80_0_0_425b9ae92ddc1e6ac4661706e0d6ec6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. ВС России уничтожили четыре пункта управления и три склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что в числе уничтоженных пунктов управления ВСУ – объекты под Красным Лиманом и Тернами в ДНР, а также под Кругляковкой и Чернещиной в Харьковской области.Также уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского украинской армии в Запорожской (с. Кущовое) и Херсонской (п. Высокополье) областях и в Луганской Народной Республике (с. Невское). А в Днепропетровской области (в районе с. Лычково) ликвидировано хранилище топлива для военной техники ВСУ.Помимо этого, противник лишился еще двух радиотехнических систем обнаружения.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192 районах.Ранее в МО сообщили об отражении российской армией атак ВСУ на четырех направлениях.
https://crimea.ria.ru/20221108/vs-rf-otrazili-ataki-ukrainskoy-armii-na-chetyrekh-napravleniyakh--mo-1125278128.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124728749_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_85cb224c2219f49741f1c8b826b3aeb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили четыре пункта управления и три склада вооружения ВСУ

14:13 08.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. ВС России уничтожили четыре пункта управления и три склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что в числе уничтоженных пунктов управления ВСУ – объекты под Красным Лиманом и Тернами в ДНР, а также под Кругляковкой и Чернещиной в Харьковской области.
Также уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского украинской армии в Запорожской (с. Кущовое) и Херсонской (п. Высокополье) областях и в Луганской Народной Республике (с. Невское). А в Днепропетровской области (в районе с. Лычково) ликвидировано хранилище топлива для военной техники ВСУ.
Помимо этого, противник лишился еще двух радиотехнических систем обнаружения.
"В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300 <...> В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64, производства США", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192 районах.
Связист ВДВ РФ прикрывает своих сослуживцев во время развертывания средств связи на Херсонском направлении. - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
14:01
ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО
Ранее в МО сообщили об отражении российской армией атак ВСУ на четырех направлениях.
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году
14:39Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран
14:23Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала
14:22Избивали и требовали денег: в Крыму вынесли приговор пятерым вымогателям
14:13Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ
14:08В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора
14:01ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО
13:56Россия увеличила производство игристых вин на 26,7% в этом году
13:40Семь областей без света: аварийные отключения на Украине
13:31Как пережить лунное затмение — советы астропсихолога
13:29Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг
13:28Власти Керчи перекроют центр города из-за дорожных работ
13:23Три тысячи украинцев попросили белорусское гражданство в этом году
13:05РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб.
12:56Губернатор Севастополя объяснил "громкие звуки" стрельбами на полигоне
12:39В Севастополе осудили школьника за кражу у матери
12:18В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком
12:00Что будет с новогодними премиями в России в декабре
11:57Пожар в пятиэтажке под Симферополем – есть пострадавший
11:47Как изменят ситуацию на Украине поставки нового вооружения - мнение
Лента новостейМолния