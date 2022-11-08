https://crimea.ria.ru/20221108/armiya-rossii-unichtozhila-chetyre-punkta-upravleniya-i-tri-sklada-vsu-1125278417.html

Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ

Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ

ВС России уничтожили четыре пункта управления и три склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T14:13

2022-11-08T14:13

2022-11-08T14:13

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. ВС России уничтожили четыре пункта управления и три склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что в числе уничтоженных пунктов управления ВСУ – объекты под Красным Лиманом и Тернами в ДНР, а также под Кругляковкой и Чернещиной в Харьковской области.Также уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского украинской армии в Запорожской (с. Кущовое) и Херсонской (п. Высокополье) областях и в Луганской Народной Республике (с. Невское). А в Днепропетровской области (в районе с. Лычково) ликвидировано хранилище топлива для военной техники ВСУ.Помимо этого, противник лишился еще двух радиотехнических систем обнаружения.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192 районах.Ранее в МО сообщили об отражении российской армией атак ВСУ на четырех направлениях.

https://crimea.ria.ru/20221108/vs-rf-otrazili-ataki-ukrainskoy-armii-na-chetyrekh-napravleniyakh--mo-1125278128.html

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2022

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