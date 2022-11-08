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Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ
Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ
ВС России уничтожили четыре пункта управления и три склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T14:13
2022-11-08T14:13
2022-11-08T14:13
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. ВС России уничтожили четыре пункта управления и три склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что в числе уничтоженных пунктов управления ВСУ – объекты под Красным Лиманом и Тернами в ДНР, а также под Кругляковкой и Чернещиной в Харьковской области.Также уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского украинской армии в Запорожской (с. Кущовое) и Херсонской (п. Высокополье) областях и в Луганской Народной Республике (с. Невское). А в Днепропетровской области (в районе с. Лычково) ликвидировано хранилище топлива для военной техники ВСУ.Помимо этого, противник лишился еще двух радиотехнических систем обнаружения.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192 районах.Ранее в МО сообщили об отражении российской армией атак ВСУ на четырех направлениях.
https://crimea.ria.ru/20221108/vs-rf-otrazili-ataki-ukrainskoy-armii-na-chetyrekh-napravleniyakh--mo-1125278128.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ
Минобороны: ВС РФ уничтожили четыре пункта управления и три склада вооружения ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. ВС России уничтожили четыре пункта управления и три склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что в числе уничтоженных пунктов управления ВСУ – объекты под Красным Лиманом и Тернами в ДНР, а также под Кругляковкой и Чернещиной в Харьковской области.
Также уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского украинской армии в Запорожской (с. Кущовое) и Херсонской (п. Высокополье) областях и в Луганской Народной Республике (с. Невское). А в Днепропетровской области (в районе с. Лычково) ликвидировано хранилище топлива для военной техники ВСУ.
Помимо этого, противник лишился еще двух радиотехнических систем обнаружения.
"В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300 <...> В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64, производства США", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 192 районах.
Ранее в МО сообщили об отражении российской армией атак ВСУ на четырех направлениях.