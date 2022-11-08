https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-otrabotala-sistema-pvo--sbit-bespilotnik-1125272072.html

В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник

В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник

В Севастополе отработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T10:24

2022-11-08T10:24

2022-11-08T10:24

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе отработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе действует "желтый" уровень террористической угрозы. Начиная с августа город неоднократно подвергался атакам беспилотников. Последняя, самая массированная, произошла 29 октября - Киев при поддержке западных партнеров совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью БПЛА. Нападение на акваторию длилось нескольких часов. Позже в Минобороны РФ сообщили, что к атаке на российские корабли ЧФ и суда в Севастополе 29 октября причастны ВМС Великобритании.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя