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В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник
В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник
В Севастополе отработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T10:24
2022-11-08T10:24
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе отработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе действует "желтый" уровень террористической угрозы. Начиная с августа город неоднократно подвергался атакам беспилотников. Последняя, самая массированная, произошла 29 октября - Киев при поддержке западных партнеров совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью БПЛА. Нападение на акваторию длилось нескольких часов. Позже в Минобороны РФ сообщили, что к атаке на российские корабли ЧФ и суда в Севастополе 29 октября причастны ВМС Великобритании.
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник

В Севастополе над бухтой сбили беспилотник

10:24 08.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевПлощадь Нахимова в Севастополе
Площадь Нахимова в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе отработала система ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией", - написал он в своем Telegram-канале.
В Севастополе действует "желтый" уровень террористической угрозы. Начиная с августа город неоднократно подвергался атакам беспилотников. Последняя, самая массированная, произошла 29 октября - Киев при поддержке западных партнеров совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью БПЛА. Нападение на акваторию длилось нескольких часов. Позже в Минобороны РФ сообщили, что к атаке на российские корабли ЧФ и суда в Севастополе 29 октября причастны ВМС Великобритании.
СевастопольБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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