https://crimea.ria.ru/20221108/fsb-zaderzhala-devyat-diversantov-za-podgotovku-teraktov-v-khersone-1125271661.html

ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне

ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне - РИА Новости Крым, 08.11.2022

ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне

ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, планировавшей теракты против сотрудников администрации Херсонской области. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T09:55

2022-11-08T09:55

2022-11-08T10:53

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, планировавшей теракты против сотрудников администрации Херсонской области. Об этом сообщили в ФСБ РФ.Задержаны девять граждан Украины, а их кураторы - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей - скрываются за пределами России. В ходе обысков изъяты самодельные взрывные устройства."В рамках оперативных мероприятий у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки", - добавили в ФСБ.Кроме того, силовики обнаружили и обезвредили заминированное авто, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации.Возбуждено уголовное дело. Фигуранты дела заключены под стражу.

https://crimea.ria.ru/20221105/na-sudyu-verkhovnogo-suda-dnr-soversheno-pokushenie-1125241400.html

херсонская область

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Задержание диверсантов СБУ. Видео ФСБ ФСБ после сообщений о задержании в Херсонской области диверсантов СБУ публикует оперативное видео. 2022-11-08T09:55 true PT3M19S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия