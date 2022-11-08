https://crimea.ria.ru/20221108/fsb-zaderzhala-devyat-diversantov-za-podgotovku-teraktov-v-khersone-1125271661.html
ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне
ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне - РИА Новости Крым, 08.11.2022
ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне
ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, планировавшей теракты против сотрудников администрации Херсонской области. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T09:55
2022-11-08T09:55
2022-11-08T10:53
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, планировавшей теракты против сотрудников администрации Херсонской области. Об этом сообщили в ФСБ РФ.Задержаны девять граждан Украины, а их кураторы - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей - скрываются за пределами России. В ходе обысков изъяты самодельные взрывные устройства."В рамках оперативных мероприятий у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки", - добавили в ФСБ.Кроме того, силовики обнаружили и обезвредили заминированное авто, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации.Возбуждено уголовное дело. Фигуранты дела заключены под стражу.
https://crimea.ria.ru/20221105/na-sudyu-verkhovnogo-suda-dnr-soversheno-pokushenie-1125241400.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание диверсантов СБУ. Видео ФСБ
ФСБ после сообщений о задержании в Херсонской области диверсантов СБУ публикует оперативное видео.
2022-11-08T09:55
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне
ФСБ задержала в Херсонской области девять украинских диверсантов за подготовку терактов
09:55 08.11.2022 (обновлено: 10:53 08.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, планировавшей теракты против сотрудников администрации Херсонской области. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
"На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области", - говорится в сообщении.
Задержаны девять граждан Украины, а их кураторы - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей - скрываются за пределами России. В ходе обысков изъяты самодельные взрывные устройства.
"В рамках оперативных мероприятий у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки", - добавили в ФСБ.
Кроме того, силовики обнаружили и обезвредили заминированное авто, с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранты дела заключены под стражу.