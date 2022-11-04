Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221104/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-4-noyabrya-1125238485.html
Главные события и заявления дня: 4 ноября
Главные события и заявления дня: 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Главные события и заявления дня: 4 ноября
ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам и разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ. В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T19:59
2022-11-04T19:59
главное за день
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/03/1119322609_0:0:3484:1961_1920x0_80_0_0_884fe7b448877b3bd1d4d1c16c8541e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам и разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ. В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами. Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку. ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие. Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА. Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту, а движение автомобилей по нему приостановят.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи ВС РФЗа сутки ВС РФ отразили атаки ВСУ по Купянскому, Красно-Лиманскому и Николаево-Криворожскому направлениям, противник понес большие потери в живой силе и технике. Кроме того, высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области и три цеха завода "Коммунар" в Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня.Мобилизованные и дорбровольцыКоличество россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря участию добровольцев, заявил Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве по случаю Дня народного единства. По его словам, количество добровольцев не сокращается.Договоренность Путина и Эрдогана о зерне для АфрикиАнкара и Москва договорились о совместных бесплатных доставках зерна и удобрений нуждающимся африканским странам. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.По его словам, соответствующая договоренность достигнута с президентом РФ Владимиром Путиным, который выступил инициатором безвозмездной передачи зерновых и удобрений в беднейшие страны. При этом президент Турции подчеркнул, что к гуманитарной катастрофе мир толкает коллективный Запад, который декларирует принципы гуманности и "читает остальному миру лекции о правах человека и свободе каждый раз, когда открывают рот", а на деле игнорирует проблемы голода в Африке.Обстрел села в Херсонской областиРанним утром 4 ноября ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области. В результате один человек погиб, двое пострадали. По словам главы херсонского Минздрава Вадима Ильмиева, ВСУ регулярно продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры: "Ни солдат, ни военной техники там нет. От рук боевиков ВСУ страдают гражданские", - констатировал он.Украинский БПЛА над БелоруссиейГоспогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что в Гомельской области на юге республики 2 ноября пограничниками перехвачен украинский беспилотник. Дрон удалось принудительно посадить в километре от белорусско-украинской границы. Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что БПЛА был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь.Временные изменения для поездов и авто из-за работ на Крымском мостуВ связи с ремонтными работами на Керченском мосту в расписании движения поездов "Таврия" произошли изменения, которые касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать с 7 по 11 ноября, сообщила в пятницу компания-перевозчик Гранд Сервис Эксперс и разместила в своем Telegram-канале временное расписание поездов.В свою очередь Минтранс РФ предупредил о перерывах в движении автомобилей по Крымскому мосту из-за из-за технологических работ с 7 по 10 ноября.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/03/1119322609_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cdc5cc4771f20742a9bebcda7d097c64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости
Главные события и заявления дня: 4 ноября

Главные события и заявления четверга, 4 ноября

19:59 04.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПразднование Нового года в Москве
Празднование Нового года в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам и разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ. В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами. Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку. ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие. Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА. Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту, а движение автомобилей по нему приостановят.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи ВС РФ
За сутки ВС РФ отразили атаки ВСУ по Купянскому, Красно-Лиманскому и Николаево-Криворожскому направлениям, противник понес большие потери в живой силе и технике. Кроме того, высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области и три цеха завода "Коммунар" в Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня.
Мобилизованные и дорбровольцы
Количество россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря участию добровольцев, заявил Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве по случаю Дня народного единства. По его словам, количество добровольцев не сокращается.
Договоренность Путина и Эрдогана о зерне для Африки
Анкара и Москва договорились о совместных бесплатных доставках зерна и удобрений нуждающимся африканским странам. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
По его словам, соответствующая договоренность достигнута с президентом РФ Владимиром Путиным, который выступил инициатором безвозмездной передачи зерновых и удобрений в беднейшие страны. При этом президент Турции подчеркнул, что к гуманитарной катастрофе мир толкает коллективный Запад, который декларирует принципы гуманности и "читает остальному миру лекции о правах человека и свободе каждый раз, когда открывают рот", а на деле игнорирует проблемы голода в Африке.
Обстрел села в Херсонской области
Ранним утром 4 ноября ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области. В результате один человек погиб, двое пострадали. По словам главы херсонского Минздрава Вадима Ильмиева, ВСУ регулярно продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры: "Ни солдат, ни военной техники там нет. От рук боевиков ВСУ страдают гражданские", - констатировал он.
Украинский БПЛА над Белоруссией
Госпогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что в Гомельской области на юге республики 2 ноября пограничниками перехвачен украинский беспилотник. Дрон удалось принудительно посадить в километре от белорусско-украинской границы. Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что БПЛА был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь.
Временные изменения для поездов и авто из-за работ на Крымском мосту
В связи с ремонтными работами на Керченском мосту в расписании движения поездов "Таврия" произошли изменения, которые касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать с 7 по 11 ноября, сообщила в пятницу компания-перевозчик Гранд Сервис Эксперс и разместила в своем Telegram-канале временное расписание поездов.
В свою очередь Минтранс РФ предупредил о перерывах в движении автомобилей по Крымскому мосту из-за из-за технологических работ с 7 по 10 ноября.
 
Главное за деньНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:59Главные события и заявления дня: 4 ноября
19:19"А идейка-то живая": Польша по-прежнему хочет поглотить Украину — Путин
18:49В Джанкое пьяный водитель пытался дать взятку полицейским
18:18В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час
17:42Путин подписал ряд новых "военных" законов
17:00В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие
16:59Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России
16:45Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ
16:13В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин
15:35ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ
14:47Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту
14:35ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — Минобороны
14:11Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку
13:47На Запорожской АЭС прошла ротация сотрудников миссии МАГАТЭ
13:15Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу
12:55Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА
12:26Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти
12:20Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят — Минтранс
11:37ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие
11:22Многие страны давно не верят Западу — Медведев
Лента новостейМолния