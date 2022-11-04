https://crimea.ria.ru/20221104/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-4-noyabrya-1125238485.html
Главные события и заявления дня: 4 ноября
Главные события и заявления дня: 4 ноября - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Главные события и заявления дня: 4 ноября
ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам и разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ. В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T19:59
2022-11-04T19:59
2022-11-04T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам и разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ. В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами. Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку. ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие. Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА. Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту, а движение автомобилей по нему приостановят.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи ВС РФЗа сутки ВС РФ отразили атаки ВСУ по Купянскому, Красно-Лиманскому и Николаево-Криворожскому направлениям, противник понес большие потери в живой силе и технике. Кроме того, высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области и три цеха завода "Коммунар" в Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня.Мобилизованные и дорбровольцыКоличество россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч благодаря участию добровольцев, заявил Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве по случаю Дня народного единства. По его словам, количество добровольцев не сокращается.Договоренность Путина и Эрдогана о зерне для АфрикиАнкара и Москва договорились о совместных бесплатных доставках зерна и удобрений нуждающимся африканским странам. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.По его словам, соответствующая договоренность достигнута с президентом РФ Владимиром Путиным, который выступил инициатором безвозмездной передачи зерновых и удобрений в беднейшие страны. При этом президент Турции подчеркнул, что к гуманитарной катастрофе мир толкает коллективный Запад, который декларирует принципы гуманности и "читает остальному миру лекции о правах человека и свободе каждый раз, когда открывают рот", а на деле игнорирует проблемы голода в Африке.Обстрел села в Херсонской областиРанним утром 4 ноября ВСУ обстреляли село Забарино в Херсонской области. В результате один человек погиб, двое пострадали. По словам главы херсонского Минздрава Вадима Ильмиева, ВСУ регулярно продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры: "Ни солдат, ни военной техники там нет. От рук боевиков ВСУ страдают гражданские", - констатировал он.Украинский БПЛА над БелоруссиейГоспогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил, что в Гомельской области на юге республики 2 ноября пограничниками перехвачен украинский беспилотник. Дрон удалось принудительно посадить в километре от белорусско-украинской границы. Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что БПЛА был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь.Временные изменения для поездов и авто из-за работ на Крымском мостуВ связи с ремонтными работами на Керченском мосту в расписании движения поездов "Таврия" произошли изменения, которые касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать с 7 по 11 ноября, сообщила в пятницу компания-перевозчик Гранд Сервис Эксперс и разместила в своем Telegram-канале временное расписание поездов.В свою очередь Минтранс РФ предупредил о перерывах в движении автомобилей по Крымскому мосту из-за из-за технологических работ с 7 по 10 ноября.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости
Главные события и заявления дня: 4 ноября
Главные события и заявления четверга, 4 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам и разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ. В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами. Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку. ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие. Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА. Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту, а движение автомобилей по нему приостановят.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
За сутки ВС РФ отразили атаки ВСУ
по Купянскому, Красно-Лиманскому и Николаево-Криворожскому направлениям, противник понес большие потери в живой силе и технике. Кроме того, высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей
завода в городе Павлоград Днепропетровской области и три цеха завода "Коммунар" в Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня.
Мобилизованные и дорбровольцы
Количество россиян, мобилизованных для участия в военной специальной операции на Украине, достигло 318 тысяч
благодаря участию добровольцев, заявил Президент России Владимир Путин во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве по случаю Дня народного единства. По его словам, количество добровольцев не сокращается.
Договоренность Путина и Эрдогана о зерне для Африки
Анкара и Москва договорились о совместных бесплатных доставках зерна и удобрений нуждающимся африканским странам. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган
.
По его словам, соответствующая договоренность достигнута с президентом РФ Владимиром Путиным, который выступил инициатором безвозмездной передачи зерновых и удобрений в беднейшие страны. При этом президент Турции подчеркнул, что к гуманитарной катастрофе мир толкает коллективный Запад, который декларирует принципы гуманности и "читает остальному миру лекции о правах человека и свободе каждый раз, когда открывают рот", а на деле игнорирует проблемы голода в Африке.
Обстрел села в Херсонской области
Ранним утром 4 ноября ВСУ обстреляли село Забарино
в Херсонской области. В результате один человек погиб, двое пострадали. По словам главы херсонского Минздрава Вадима Ильмиева, ВСУ регулярно продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры: "Ни солдат, ни военной техники там нет. От рук боевиков ВСУ страдают гражданские", - констатировал он.
Украинский БПЛА над Белоруссией
Госпогранкомитет Белоруссии в пятницу сообщил
, что в Гомельской области на юге республики 2 ноября пограничниками перехвачен украинский беспилотник. Дрон удалось принудительно посадить в километре от белорусско-украинской границы. Содержимое обнаруженных фото и видеоматериалов свидетельствует, что БПЛА был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь.
Временные изменения для поездов и авто из-за работ на Крымском мосту
В связи с ремонтными работами на Керченском мосту в расписании движения поездов "Таврия" произошли изменения
, которые касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать с 7 по 11 ноября, сообщила в пятницу компания-перевозчик Гранд Сервис Эксперс и разместила в своем Telegram-канале временное расписание поездов.
В свою очередь Минтранс РФ предупредил о перерывах в движении автомобилей
по Крымскому мосту из-за из-за технологических работ с 7 по 10 ноября.